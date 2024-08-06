https://crimea.ria.ru/20240806/pyat-poezdov-zaderzhivayutsya-iz-za-ostanovki-zhd-soobscheniya-v-krymu-1139414259.html

Пять поездов задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму

Пять поездов задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Пять поездов задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму

Движение пяти поездов задерживается в связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T20:08

2024-08-06T20:08

2024-08-06T20:18

олег крючков

железная дорога

транспорт

крым

поезд

гранд сервис экспресс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Движение пяти поездов задерживается в связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 20:00 задерживаются поезда в Крым:* 175/176 Москва Павелецкая – Симферополь, отправлением 5 августа, задерживается на 2 часа 30 минут;* №017/018 Москва – Симферополь, отправлением 5 августа, задерживается на 30 минут.По состоянию на 20:00 задерживаются поезда из Крыма:* №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 6 августа, задерживается на 2 часа 30 минут;* 179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 6 августа, задерживается на 1 час 30 минут; * №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 6 августа, задерживается на 50 минут.Ранее советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой будет перекрыто ориентировочно до 22 часов.

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, железная дорога, транспорт, крым, поезд, гранд сервис экспресс, происшествия