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Пять поездов задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму
Пять поездов задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Пять поездов задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму
Движение пяти поездов задерживается в связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T20:08
2024-08-06T20:08
2024-08-06T20:18
олег крючков
железная дорога
транспорт
крым
поезд
гранд сервис экспресс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Движение пяти поездов задерживается в связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 20:00 задерживаются поезда в Крым:* 175/176 Москва Павелецкая – Симферополь, отправлением 5 августа, задерживается на 2 часа 30 минут;* №017/018 Москва – Симферополь, отправлением 5 августа, задерживается на 30 минут.По состоянию на 20:00 задерживаются поезда из Крыма:* №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 6 августа, задерживается на 2 часа 30 минут;* 179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 6 августа, задерживается на 1 час 30 минут; * №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 6 августа, задерживается на 50 минут.Ранее советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой будет перекрыто ориентировочно до 22 часов.
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олег крючков, железная дорога, транспорт, крым, поезд, гранд сервис экспресс, происшествия
Пять поездов задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму
5 поездов в Крыму задерживаются из-за закрытия ж/д путей на перегоне Симферополь – Джанкой
20:08 06.08.2024 (обновлено: 20:18 06.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Движение пяти поездов задерживается в связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 20:00 задерживаются поезда в Крым:
* 175/176 Москва Павелецкая – Симферополь, отправлением 5 августа, задерживается на 2 часа 30 минут;
* №017/018 Москва – Симферополь, отправлением 5 августа, задерживается на 30 минут.
По состоянию на 20:00 задерживаются поезда из Крыма:
* №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 6 августа, задерживается на 2 часа 30 минут;
* 179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 6 августа, задерживается на 1 час 30 минут;
* №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 6 августа, задерживается на 50 минут.
Ранее советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс сообщил
, что железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой будет перекрыто ориентировочно до 22 часов.