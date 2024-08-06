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Ограничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00
Ограничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00 - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Ограничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00
Ограничение железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой, введенное ранее во вторник, продлено еще на два часа. Об этом сообщает советник главы... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T20:02
2024-08-06T20:02
2024-08-06T20:13
олег крючков
железная дорога
симферополь
джанкой
армянск
новости крыма
служба автомобильных дорог республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Ограничение железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой, введенное ранее во вторник, продлено еще на два часа. Об этом сообщает советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс.В службе автомобильных дорог РК опубликовали схему объезда для автомобильного транспорта.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег крючков, железная дорога, симферополь, джанкой, армянск, новости крыма, служба автомобильных дорог республики крым
Ограничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00
В Крыму продлено ограничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой
20:02 06.08.2024 (обновлено: 20:13 06.08.2024)