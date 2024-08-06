https://crimea.ria.ru/20240806/ogranichenie-dvizheniya-na-peregone-simferopol--dzhankoy-prodleno-do-2200-1139414299.html

Ограничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00

Ограничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00 - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Ограничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00

Ограничение железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой, введенное ранее во вторник, продлено еще на два часа. Об этом сообщает советник главы... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T20:02

2024-08-06T20:02

2024-08-06T20:13

олег крючков

железная дорога

симферополь

джанкой

армянск

новости крыма

служба автомобильных дорог республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111732/66/1117326699_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_ba1734002f9537766f192847fa835eff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Ограничение железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой, введенное ранее во вторник, продлено еще на два часа. Об этом сообщает советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс.В службе автомобильных дорог РК опубликовали схему объезда для автомобильного транспорта.

симферополь

джанкой

армянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, железная дорога, симферополь, джанкой, армянск, новости крыма, служба автомобильных дорог республики крым