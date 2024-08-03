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Главное за день: 3 августа

Главное за день: 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Главное за день: 3 августа

В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и пообещали месть Ирана. Ночная атака дронов ВСУ на регионы России привела к пожарам и... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T21:57

2024-08-03T21:57

2024-08-03T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и пообещали месть Ирана. Ночная атака дронов ВСУ на регионы России привела к пожарам и объявлению ЧС. Месторождения нефти и газа в Венесуэле могут перейти странам БРИКС. В Феодосии избили чемпиона РФ по боксу – возбуждено дело. Что будет с виноградом в Крыму и ценами на вино из-за аномальной жары рассказали в Роскачестве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В КСИР раскрыли подробности убийства ХанииКорпус стражей Исламской революции (КСИР) обнародовал заявление, в котором пообещал суровую месть Ирана за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, которое было совершено с использованием снаряда малой дальности.В КСИР заявили, что преступление спланировал и реализовал Израиль при содействии США. "Месть за кровь мученика Исмаила Хании неизбежна, и рисковый террористический режим Израиля обязательно получит в ответ на это преступление суровое наказание", – сказано в заявлении.Режим ЧС и пожары в регионах РФ после атаки дронов ВСУВ Минобороны в этот день сообщили, что над регионами России и Азовским морем в течение ночи 3 августа были сбиты 75 беспилотников ВСУ.Самым массированным был налет на Ростовскую область, ее атаковали 55 БПЛА. Повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах, загорелись емкости с топливом. После полудня глава районной администрации Владимир Савин сообщил, что возгорание на складе в Каменском районе ликвидировали.Тем временем в Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС. По словам губернатора региона Василия Голубева, это необходимо на время устранение последствий ударов ВСУ. В Белгородской области утром в субботу дроны ВСУ атаковали нефтебазу. В результате загорелся один из резервуаров, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате попадания украинских дронов в жилой дом пострадали люди. Месторождения нефти и газа в Венесуэле могут перейти БРИКСВенесуэла может передать странам БРИКС права на разработку на своей территории месторождений нефти и газа. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.Он отметил, что БРИКС – это гигантский рынок для национальных производителей, и Венесуэла ориентирована на него, так как стремится развивать экспортную модель своей экономики. И если США и их сторонники продолжат политику давления в отношении республики, решение будет однозначным."Все разрешения на разработку нефтяных и газовых участков… перейдут к нашим союзникам по БРИКС", – заявил Мадуро. В Феодосии избили чемпиона России по боксуЧемпион России по боксу и его товарищ получили травмы различной степени тяжести в массовой драке в Феодосии. В МВД по факту случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Позже в прокуратуре Крыма уточнили, что спортсмена избивали 8 человек. Позже стало известно, что травмы получил Дмитрий Двали. Тренер спортсмена Иван Щёлок сообщил, что у чемпиона России по боксу серьезная травма глаза и ему предстоит непростая операция.Что будет с виноградом в Крыму из-за жарыСущественного сокращения урожая винограда после экстремально высоких температур в крупных винодельческих регионах России, в том числе в Крыму, удалось избежать. Об этом заявили эксперты Роскачества по итогам проведения оценки.Виноград убирали в этом году на неделю раньше из-за аномального состояния почв, которым тем не менее удалось спасти урожай благодаря накопленной за зиму и весну влаге.На крымском заводе марочных вин сообщили, что делают уборку винограда "без особенной экстренности"."Жара еще будет, но мы уже прошли тот критический период, когда она могла негативно сказаться на сортах для игристых вин", – рассказал главный винодел Денис Шевчук.

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