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Главное за день: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Главное за день: 2 августа
Главное за день: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Главное за день: 2 августа
В Нижнем Тагиле объявили день траура по погибшим. В Минобороны сообщили об освобождении пяти населенных пунктов на Донбассе за неделю. Сенатор РФ задержан по... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T22:33
2024-08-02T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Нижнем Тагиле объявили день траура по погибшим. В Минобороны сообщили об освобождении пяти населенных пунктов на Донбассе за неделю. Сенатор РФ задержан по подозрению в организации убийства. В России утвердили новый порядок высылки мигрантов. На Украине повышают налоги ради нужд ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Нижнем Тагиле объявили день траура по погибшимИз-под завалов в Нижнем Тагиле, где в жилом доме взорвался газ, к вечеру 2 августа достали тело еще трех человек, число погибших выросло до десяти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее днем спасатели извлекли тело ребенка. Всего спасены из-под завалов 15 человек, в том числе 7 детей, поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы 550 специалистов, в том числе кинологи, и 74 единицы техники.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси, который произошел накануне. ВС РФ за неделю освободили 5 населенных пунктов на ДонбассеПодразделения группировки войск "Центр" ВС РФ за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщили Минобороны РФ. Потери ВСУ за это время на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции составили 13 570 военнослужащих. Также уничтожены десятки единиц украинской и западной техники, в том числе танки Leopard и БМП Bradley, три пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot производства США, уточнили в ведомстве. "Вооруженными силами РФ нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", – уточнили в Минобороны. Сенатор РФ задержан по подозрению в организации убийстваЧлена Совета Федерации РФ Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах. Позже информацию подтвердил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, при выходе его задержали правоохранители "для проведения следственных мероприятий". В России утвердили новый порядок высылки мигрантовСовет Федерации утвердил принятый ранее Госдумой закон о выдворении из страны мигрантов-нарушителей, наделив этим правом органы полиции.Новый режим высылки будет действовать в отношении иностранцев или лиц без гражданства, которые находятся в России незаконно или совершили правонарушение. Таких иностранцев будут вносить в специальный реестрНа Украине повышают налоги ради нужд ВСУВ Минфине Украины анонсировали повышения налогов ради нужд ВСУ. По заявлению министра финансов Украины Сергея Марченко, власти повысят налоги ради обеспечения нужд вооруженных сил, средства на содержание которых из других источников на сегодня исчерпаны."Сегодня этот шаг является вынужденным", – сообщил Марченко.
https://crimea.ria.ru/20240802/pochemu-afrika-vazhna-dlya-pobedy-nad-zapadom-i-dostizheniya-tseley-rossii--1139266912.html
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главное за день, россия, в мире, новости, общество
Главное за день: 2 августа

Главные события и заявления пятницы, 2 августа

22:33 02.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Нижнем Тагиле объявили день траура по погибшим. В Минобороны сообщили об освобождении пяти населенных пунктов на Донбассе за неделю. Сенатор РФ задержан по подозрению в организации убийства. В России утвердили новый порядок высылки мигрантов. На Украине повышают налоги ради нужд ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Нижнем Тагиле объявили день траура по погибшим

Из-под завалов в Нижнем Тагиле, где в жилом доме взорвался газ, к вечеру 2 августа достали тело еще трех человек, число погибших выросло до десяти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее днем спасатели извлекли тело ребенка.
Всего спасены из-под завалов 15 человек, в том числе 7 детей, поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы 550 специалистов, в том числе кинологи, и 74 единицы техники.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси, который произошел накануне.
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ВС РФ за неделю освободили 5 населенных пунктов на Донбассе

Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщили Минобороны РФ.
Потери ВСУ за это время на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции составили 13 570 военнослужащих. Также уничтожены десятки единиц украинской и западной техники, в том числе танки Leopard и БМП Bradley, три пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot производства США, уточнили в ведомстве.
"Вооруженными силами РФ нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", – уточнили в Минобороны.
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Сенатор РФ задержан по подозрению в организации убийства

Члена Совета Федерации РФ Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах. Позже информацию подтвердил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, при выходе его задержали правоохранители "для проведения следственных мероприятий".

В России утвердили новый порядок высылки мигрантов

Совет Федерации утвердил принятый ранее Госдумой закон о выдворении из страны мигрантов-нарушителей, наделив этим правом органы полиции.
Новый режим высылки будет действовать в отношении иностранцев или лиц без гражданства, которые находятся в России незаконно или совершили правонарушение. Таких иностранцев будут вносить в специальный реестр
"Кроме того, мигранты в режиме высылки не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране", – пояснили в СФ.
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На Украине повышают налоги ради нужд ВСУ

В Минфине Украины анонсировали повышения налогов ради нужд ВСУ. По заявлению министра финансов Украины Сергея Марченко, власти повысят налоги ради обеспечения нужд вооруженных сил, средства на содержание которых из других источников на сегодня исчерпаны.
"Сегодня этот шаг является вынужденным", – сообщил Марченко.
 
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22:33Главное за день: 2 августа
21:46В Крым везут говядину и молоко из сопредельных областей
21:21Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре
21:09Число жертв взрыва в Нижнем Тагиле выросло до десяти
20:44Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле - МЧС
20:11Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ
19:51Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России
19:38В Нижнем Тагиле 3 августа объявлено днем траура по жертвам взрыва газа
19:11Жара и ливни: погода на выходные в Крыму от ФОБОС
18:50Морозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сорт
18:07В Севастополе взорвали боевую часть ракеты ATACMS и суббоеприпасы
17:37Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС
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17:02Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВО
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