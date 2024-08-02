https://crimea.ria.ru/20240802/senatora-saveleva-zapodozrili-v-organizatsii-ubiystva---sk-1139320407.html
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - СК
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - СК - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - СК
Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T15:47
2024-08-02T15:47
2024-08-02T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил эту информацию.В свою очередь, глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко вскоре сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов "для проведения следственных мероприятий".Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), совет федерации, новости, дмитрий савельев, происшествия, генеральная прокуратура россии, генеральная прокуратура рф
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - СК
Возбуждено дело против сенатора Савельева по подозрению в подготовке к убийству - СК
15:47 02.08.2024 (обновлено: 15:48 02.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства", — говорится в заявлении.
Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил эту информацию.
В свою очередь, глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко вскоре сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов "для проведения следственных мероприятий".
Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.