https://crimea.ria.ru/20240802/senatora-saveleva-zapodozrili-v-organizatsii-ubiystva---sk-1139320407.html

Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - СК

Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - СК - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - СК

Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T15:47

2024-08-02T15:47

2024-08-02T15:48

ск рф (следственный комитет российской федерации)

совет федерации

новости

дмитрий савельев

происшествия

генеральная прокуратура россии

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139320284_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_721f46193a66680ebf48237591ddd252.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил эту информацию.В свою очередь, глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко вскоре сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов "для проведения следственных мероприятий".Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), совет федерации, новости, дмитрий савельев, происшествия, генеральная прокуратура россии, генеральная прокуратура рф