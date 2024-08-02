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В Нижнем Тагиле 3 августа объявлено днем траура по жертвам взрыва газа - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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В Нижнем Тагиле 3 августа объявлено днем траура по жертвам взрыва газа
В Нижнем Тагиле 3 августа объявлено днем траура по жертвам взрыва газа - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Нижнем Тагиле 3 августа объявлено днем траура по жертвам взрыва газа
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T19:38
2024-08-02T19:38
нижний тагил
траур
память
взрыв
газ
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси.Обрушение двух подъездов многоэтажного дома после взрыва газовоздушной смеси произошло в Нижнем Тагиле 1 августа. По последним данным МЧС России, семь человек погибли.Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнем Тагиле из-под завалов извлечены 15 человекЧисло погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырехТрое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле
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нижний тагил, траур, память, взрыв, газ, происшествия, общество
В Нижнем Тагиле 3 августа объявлено днем траура по жертвам взрыва газа

Глава Нижнего Тагила объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома

19:38 02.08.2024
 
© ТГ-канал Владислава ПинаеваОбрушение дома в Нижнем Тагиле
Обрушение дома в Нижнем Тагиле
© ТГ-канал Владислава Пинаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси.
"Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле будет объявлен днём траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Обрушение двух подъездов многоэтажного дома после взрыва газовоздушной смеси произошло в Нижнем Тагиле 1 августа. По последним данным МЧС России, семь человек погибли.
Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.
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Нижний ТагилТраурПамятьВзрывГазПроисшествияОбщество
 
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