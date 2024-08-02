https://crimea.ria.ru/20240802/sem-pogibshikh-v-nizhnem-tagile-pod-zavalami-doma-nashli-telo-muzhchiny---mchs-1139324535.html

Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС

Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС

Спасатели извлекли тело еще одного человека из-под завалов в Нижнем Тагиле, где в жилом доме взорвался газ, число погибших выросло до семи, сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T17:37

2024-08-02T17:37

2024-08-02T17:38

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139324654_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab38d76fc00b6d1580d46b20debde11d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Спасатели извлекли тело еще одного человека из-под завалов в Нижнем Тагиле, где в жилом доме взорвался газ, число погибших выросло до семи, сообщает пресс-служба МЧС России.Часом ранее спасатели обнаружили под завалами тело мальчика. Обрушение двух подъездов многоэтажного дома после взрыва газовоздушной смеси произошло в Нижнем Тагиле 1 августа.Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнем Тагиле из-под завалов извлечены 15 человекЧисло погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырехТрое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле

нижний тагил

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, россия