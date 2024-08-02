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Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС
Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС
Спасатели извлекли тело еще одного человека из-под завалов в Нижнем Тагиле, где в жилом доме взорвался газ, число погибших выросло до семи, сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T17:37
2024-08-02T17:38
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Спасатели извлекли тело еще одного человека из-под завалов в Нижнем Тагиле, где в жилом доме взорвался газ, число погибших выросло до семи, сообщает пресс-служба МЧС России.Часом ранее спасатели обнаружили под завалами тело мальчика. Обрушение двух подъездов многоэтажного дома после взрыва газовоздушной смеси произошло в Нижнем Тагиле 1 августа.Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнем Тагиле из-под завалов извлечены 15 человекЧисло погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырехТрое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, россия
Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС

Тело седьмого погибшего обнаружили под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле

17:37 02.08.2024 (обновлено: 17:38 02.08.2024)
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
© Пресс-служба МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Спасатели извлекли тело еще одного человека из-под завалов в Нижнем Тагиле, где в жилом доме взорвался газ, число погибших выросло до семи, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Нижнем Тагиле спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одно человека без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Часом ранее спасатели обнаружили под завалами тело мальчика. Обрушение двух подъездов многоэтажного дома после взрыва газовоздушной смеси произошло в Нижнем Тагиле 1 августа.
Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.
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