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Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех
Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех, из-под завалов извлекли еще одного погибшего, сообщает МЧС. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T06:23
2024-08-02T06:23
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех, из-под завалов извлекли еще одного погибшего, сообщает МЧС.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. В течение 1 августа из-под завалов спасены 14 человек, в том числе 8 детей. Поиск пострадавших продолжали и ночью.По данным Минздрава, семь пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Ране было известно о гибели двух женщин - их тела спасатели извлекли из-под обломков. Вечером из-под завалов спасены две женщины и девочка.Все о ЧП в Нижнем Тагиле читайте по ссылке &gt;&gt;
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, взрыв, россия
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле извлекли еще одного погибшего

06:23 02.08.2024
 
© МЧС РоссииСпасательные работы на месте обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле
Спасательные работы на месте обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех, из-под завалов извлекли еще одного погибшего, сообщает МЧС.
"Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении.
Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. В течение 1 августа из-под завалов спасены 14 человек, в том числе 8 детей. Поиск пострадавших продолжали и ночью.
По данным Минздрава, семь пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Ране было известно о гибели двух женщин - их тела спасатели извлекли из-под обломков. Вечером из-под завалов спасены две женщины и девочка.
Все о ЧП в Нижнем Тагиле читайте по ссылке >>
 
Нижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиВзрывРоссия
 
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