https://crimea.ria.ru/20240802/chislo-pogibshikh-pri-obrushenii-doma-v-nizhnem-tagile-vyroslo-do-chetyrekh-1139307680.html

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех, из-под завалов извлекли еще одного погибшего, сообщает МЧС. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T06:23

2024-08-02T06:23

2024-08-02T06:23

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех, из-под завалов извлекли еще одного погибшего, сообщает МЧС.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. В течение 1 августа из-под завалов спасены 14 человек, в том числе 8 детей. Поиск пострадавших продолжали и ночью.По данным Минздрава, семь пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Ране было известно о гибели двух женщин - их тела спасатели извлекли из-под обломков. Вечером из-под завалов спасены две женщины и девочка.Все о ЧП в Нижнем Тагиле читайте по ссылке >>

нижний тагил

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, взрыв, россия