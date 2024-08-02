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В Нижнем Тагиле из-под завалов извлечены 15 человек
В Нижнем Тагиле из-под завалов извлечены 15 человек - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Нижнем Тагиле из-под завалов извлечены 15 человек
По состоянию на утро 2 августа в Нижнем Тагиле из-под завалов дома, подъезд которого рухнул после хлопка газо-воздушной смеси, были спасены 15 человек, сообщили РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T07:45
2024-08-02T07:45
2024-08-02T07:45
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
свердловская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на утро 2 августа в Нижнем Тагиле из-под завалов дома, подъезд которого рухнул после хлопка газо-воздушной смеси, были спасены 15 человек, сообщили в МЧС России.За это время психологи МЧС 24 раза оказали помощь пострадавшим, на телефон горячей линии поступило 60 обращений от граждан. Было вывезено 400 тонн строительного мусора."Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники", - пишет пресс-служба МЧС.Пострадавших поселили в пунктах временного размещения, им также помогают в оформлении утерянных документов. Будет выделена финансовая помощь, заявил глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев."Оказываем всю необходимую помощь оперативным службам и людям, пострадавшим в ЧП. Прежде всего в размещении в ПВР, восстановлении документов, оказании финансовой помощи из средств резервного фонда правительства Свердловской области и муниципального фонда", - написал он в Telegram-канале.На эти цели из бюджета Свердловской области было выделено уже более 240 миллионов рублей.Обрушение подъезда в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. В течение 1 августа из-под завалов спасены 14 человек. Поиски людей продолжали и ночью.По данным Минздрава РФ, семь человек из числа пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Утром 2 августа стало известно, что число погибших увеличилось до четырех. Вечером из-под завалов спасены две женщины и девочка.Читайте также на РИА Новости Крым:Новое спасение: в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщинуДевочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
нижний тагил
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, свердловская область
В Нижнем Тагиле из-под завалов извлечены 15 человек
В Нижнем Тагиле из под завалов извлечены 15 человек и четверо погибших
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на утро 2 августа в Нижнем Тагиле из-под завалов дома, подъезд которого рухнул после хлопка газо-воздушной смеси, были спасены 15 человек, сообщили в МЧС России.
"Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены тела четверых погибших", - информирует Telegram-канал ведомства.
За это время психологи МЧС 24 раза оказали помощь пострадавшим, на телефон горячей линии поступило 60 обращений от граждан. Было вывезено 400 тонн строительного мусора.
"Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники", - пишет пресс-служба МЧС.
Пострадавших поселили в пунктах временного размещения, им также помогают в оформлении утерянных документов. Будет выделена финансовая помощь, заявил глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
"Оказываем всю необходимую помощь оперативным службам и людям, пострадавшим в ЧП. Прежде всего в размещении в ПВР, восстановлении документов, оказании финансовой помощи из средств резервного фонда правительства Свердловской области и муниципального фонда", - написал он в Telegram-канале.
На эти цели из бюджета Свердловской области было выделено уже более 240 миллионов рублей.
Обрушение подъезда в
пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. В течение 1 августа из-под завалов спасены 14 человек. Поиски людей продолжали и ночью.
По данным Минздрава РФ, семь человек из числа пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии
. Утром 2 августа стало известно, что число погибших увеличилось
до четырех. Вечером из-под завалов спасены две женщины
и девочка
.
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