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Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
Число погибших в результате обрушения после взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле достигло двух человек, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T19:34
2024-08-01T19:41
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
свердловская область
взрыв
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате обрушения после взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле достигло двух человек, сообщили в МЧС России. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Вечером в город прибыла дополнительная группировка специалистов МЧС России. Оперативная группа центрального аппарата и спасатели отряда "Центроспас" оценят обстановку и помогут разбирать завалы.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь &gt;&gt;Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Из-под завалов ранее извлекли тело погибшей женщины. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".По данным Минздрава России, всего госпитализированы семь пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга.
https://crimea.ria.ru/20240801/iz-pod-zavalov-rukhnuvshey-pyatietazhki-v-nizhnem-tagile-spasli-rebenka-1139286364.html
нижний тагил
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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РИА Новости Крым
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, свердловская область, взрыв, общество
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Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле

Число погибших при взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло до двух – МЧС

19:34 01.08.2024 (обновлено: 19:41 01.08.2024)
 
© МЧС РоссииСпасательная операция на месте обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Спасательная операция на месте обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате обрушения после взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле достигло двух человек, сообщили в МЧС России.
"В Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели МЧС России извлекли еще одну погибшую. Всего, к сожалению, погибли двое", - сказано в сообщении.
Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Вечером в город прибыла дополнительная группировка специалистов МЧС России. Оперативная группа центрального аппарата и спасатели отряда "Центроспас" оценят обстановку и помогут разбирать завалы.
Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>
Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Из-под завалов ранее извлекли тело погибшей женщины.
Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
По данным Минздрава России, всего госпитализированы семь пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга.
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
13:31
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
 
Нижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиСвердловская областьВзрывОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
19:49Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле
19:34Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
19:29Учредитель батутного центра в ТЦ "Лоцман" отправлен под домашний арест
19:21Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница
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