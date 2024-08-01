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Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
Число погибших в результате обрушения после взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле достигло двух человек, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T19:34
2024-08-01T19:34
2024-08-01T19:41
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате обрушения после взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле достигло двух человек, сообщили в МЧС России. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Вечером в город прибыла дополнительная группировка специалистов МЧС России. Оперативная группа центрального аппарата и спасатели отряда "Центроспас" оценят обстановку и помогут разбирать завалы.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Из-под завалов ранее извлекли тело погибшей женщины. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".По данным Минздрава России, всего госпитализированы семь пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга.
https://crimea.ria.ru/20240801/iz-pod-zavalov-rukhnuvshey-pyatietazhki-v-nizhnem-tagile-spasli-rebenka-1139286364.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, свердловская область, взрыв, общество
Материал дополняется
Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
Число погибших при взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло до двух – МЧС
19:34 01.08.2024 (обновлено: 19:41 01.08.2024)