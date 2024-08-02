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Шестой погибший: в Нижнем Тагиле под завалами нашли тело ребенка
Шестой погибший: в Нижнем Тагиле под завалами нашли тело ребенка - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Шестой погибший: в Нижнем Тагиле под завалами нашли тело ребенка
Тело ребенка обнаружено на месте проведения поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле, количество жертв обрушения выросло до шести. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T16:29
2024-08-02T16:29
2024-08-02T16:29
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Тело ребенка обнаружено на месте проведения поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле, количество жертв обрушения выросло до шести. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома в Нижнем Тагиле обрушились в четверг. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники. Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнем Тагиле из-под завалов извлечены 15 человекЧисло погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырехТрое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, россия
Шестой погибший: в Нижнем Тагиле под завалами нашли тело ребенка
В Нижнем Тагиле под завалами обрушившегося дома нашли тело ребенка