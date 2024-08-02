https://crimea.ria.ru/20240802/shestoy-pogibshiy-v-nizhnem-tagile-pod-zavalami-nashli-telo-rebenka-1139323120.html

Шестой погибший: в Нижнем Тагиле под завалами нашли тело ребенка

Шестой погибший: в Нижнем Тагиле под завалами нашли тело ребенка - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Шестой погибший: в Нижнем Тагиле под завалами нашли тело ребенка

Тело ребенка обнаружено на месте проведения поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле, количество жертв обрушения выросло до шести. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T16:29

2024-08-02T16:29

2024-08-02T16:29

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Тело ребенка обнаружено на месте проведения поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле, количество жертв обрушения выросло до шести. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома в Нижнем Тагиле обрушились в четверг. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники. Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнем Тагиле из-под завалов извлечены 15 человекЧисло погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырехТрое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле

нижний тагил

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, россия