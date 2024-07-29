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Главное за день: 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Главное за день: 29 июля
Главное за день: 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Главное за день: 29 июля
Прорыв дамбы на Беломорканале в Карелии – погиб один человек, есть пострадавшие. Пассажирский поезд Казань-Адлер столкнулся с грузовиком, 9 вагонов сошли с... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T22:54
2024-07-29T22:54
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Прорыв дамбы на Беломорканале в Карелии – погиб один человек, есть пострадавшие. Пассажирский поезд Казань-Адлер столкнулся с грузовиком, 9 вагонов сошли с рельсов. 39 украинских беспилотников атаковали российские регионы. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства. Госдума может увеличить до двух лет срок службы в армии для новых граждан РФ. Украинцев моложе 25 лет могут призвать в ряды ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП на Беломорканале в КарелииУтром в понедельник произошел размыв временной перемычки на шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе.По данным властей, между 10 и 11 шлюзом размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации.Изначально сообщалось о девятерых пострадавших и шестерых пропавших без вести.Впоследствии стало известно, что один человек погиб.На текущий момент известно об 11 пострадавших. Из них трое госпитализированы. На данный момент уровень воды на месте аварии снизился и не представляет угрозы для жизни людей.Крушение пассажирского поезда Казань-АдлерВ понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково, ее причиной стало столкновение состава с грузовиком "КамАЗ", который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.В результате крушения поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. В течение дня поступала различная информация о количестве пострадавших. По уточненной информации, 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала. Один пассажир находится в тяжелом состоянии без угрозы для жизни.По факту ЧП пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Атака дронов ВСУ на регионы России39 украинских беспилотников уничтожены в течение ночи над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.В частности, 19 дронов самолетного типа перехвачены и уничтожены над Курской, девять – над Белгородской, три – над Воронежской, пять – над Брянской и три – над Ленинградской областями.По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, из-за атаки дронов ВСУ повреждена электростанция, пострадавших нет.Кроме того, объект коммунальной инфраструктуры поврежден в поселке Газопровод Воронежской области в результате падения осколков БПЛА, сообщил глава региона Александр ГусевНиколас Мадуро победил на выборах президента ВенесуэлыДействующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства.По итогам обработки 80% бюллетеней за него проголосовали 51,2% избирателей, а за его главного соперника, кандидата от крайне правых Эдмундо Гонсалеса – 44,2%. За остальных участников выборов проголосовали в целом 4,6% избирателей.Оппозиция итоги выборов не признала, заявив о "широкомасштабных фальсификациях" при подсчете голосов и пообещав оспорить результаты.Срок службы в армии для новых граждан РФ могут увеличитьГосдума может до конца весенней сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет, сообщила пресс-служба нижней палаты. Также для них может быть повышен призывной возраст.Кроме того, предлагается сделать условием приема в гражданство России одновременную с этим постановку на воинский учет получающих его.Украинцев моложе 25 лет могут мобилизоватьУкраинцев моложе 25 лет (нынешний порог призывного возраста на Украине) все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате. Под угрозой призыва оказались украинцы моложе 25 лет, которые:- прошли срочную службу в мирное время;- закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность;- имел статус "ограниченно годного", то есть признанного военно-врачебной комиссией непригодным к срочной службе в мирное время и годным в военное время.
https://crimea.ria.ru/20240729/pod-volgogradom-vse-postradavshie-izvlecheny-iz-soshedshikh-s-relsov-vagonov-1139209449.html
https://crimea.ria.ru/20240729/pobeda-maduro-chto-itogi-vyborov-v-venesuele-znachat-dlya-rf-1139198576.html
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главное за день, россия, в мире, новости, общество, политика
Главное за день: 29 июля

Главные новости и заявления понедельника, 29 июля

22:54 29.07.2024
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкВ Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу
В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Илья Тимин
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Прорыв дамбы на Беломорканале в Карелии – погиб один человек, есть пострадавшие. Пассажирский поезд Казань-Адлер столкнулся с грузовиком, 9 вагонов сошли с рельсов. 39 украинских беспилотников атаковали российские регионы. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства. Госдума может увеличить до двух лет срок службы в армии для новых граждан РФ. Украинцев моложе 25 лет могут призвать в ряды ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ЧП на Беломорканале в Карелии

Утром в понедельник произошел размыв временной перемычки на шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе.
По данным властей, между 10 и 11 шлюзом размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации.
Изначально сообщалось о девятерых пострадавших и шестерых пропавших без вести.
Впоследствии стало известно, что один человек погиб.
На текущий момент известно об 11 пострадавших. Из них трое госпитализированы. На данный момент уровень воды на месте аварии снизился и не представляет угрозы для жизни людей.

Крушение пассажирского поезда Казань-Адлер

В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково, ее причиной стало столкновение состава с грузовиком "КамАЗ", который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.
В результате крушения поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. В течение дня поступала различная информация о количестве пострадавших. По уточненной информации, 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала. Один пассажир находится в тяжелом состоянии без угрозы для жизни.
По факту ЧП пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
На месте аварии с поездом в Волгоградской области
Вчера, 18:49
Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов

Атака дронов ВСУ на регионы России

39 украинских беспилотников уничтожены в течение ночи над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, 19 дронов самолетного типа перехвачены и уничтожены над Курской, девять – над Белгородской, три – над Воронежской, пять – над Брянской и три – над Ленинградской областями.
По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, из-за атаки дронов ВСУ повреждена электростанция, пострадавших нет.
Кроме того, объект коммунальной инфраструктуры поврежден в поселке Газопровод Воронежской области в результате падения осколков БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев

Николас Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства.
По итогам обработки 80% бюллетеней за него проголосовали 51,2% избирателей, а за его главного соперника, кандидата от крайне правых Эдмундо Гонсалеса – 44,2%. За остальных участников выборов проголосовали в целом 4,6% избирателей.
Оппозиция итоги выборов не признала, заявив о "широкомасштабных фальсификациях" при подсчете голосов и пообещав оспорить результаты.
Парламентские выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Вчера, 16:35Радио "Спутник в Крыму"
Победа Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФ

Срок службы в армии для новых граждан РФ могут увеличить

Госдума может до конца весенней сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет, сообщила пресс-служба нижней палаты. Также для них может быть повышен призывной возраст.
Кроме того, предлагается сделать условием приема в гражданство России одновременную с этим постановку на воинский учет получающих его.

Украинцев моложе 25 лет могут мобилизовать

Украинцев моложе 25 лет (нынешний порог призывного возраста на Украине) все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате. Под угрозой призыва оказались украинцы моложе 25 лет, которые:
- прошли срочную службу в мирное время;
- закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность;
- имел статус "ограниченно годного", то есть признанного военно-врачебной комиссией непригодным к срочной службе в мирное время и годным в военное время.
 
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