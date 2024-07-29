https://crimea.ria.ru/20240729/glavnoe-za-den-29-iyulya-1139214764.html

Главное за день: 29 июля

Главное за день: 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Главное за день: 29 июля

Прорыв дамбы на Беломорканале в Карелии – погиб один человек, есть пострадавшие. Пассажирский поезд Казань-Адлер столкнулся с грузовиком, 9 вагонов сошли с... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T22:54

2024-07-29T22:54

2024-07-29T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Прорыв дамбы на Беломорканале в Карелии – погиб один человек, есть пострадавшие. Пассажирский поезд Казань-Адлер столкнулся с грузовиком, 9 вагонов сошли с рельсов. 39 украинских беспилотников атаковали российские регионы. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства. Госдума может увеличить до двух лет срок службы в армии для новых граждан РФ. Украинцев моложе 25 лет могут призвать в ряды ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП на Беломорканале в КарелииУтром в понедельник произошел размыв временной перемычки на шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе.По данным властей, между 10 и 11 шлюзом размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации.Изначально сообщалось о девятерых пострадавших и шестерых пропавших без вести.Впоследствии стало известно, что один человек погиб.На текущий момент известно об 11 пострадавших. Из них трое госпитализированы. На данный момент уровень воды на месте аварии снизился и не представляет угрозы для жизни людей.Крушение пассажирского поезда Казань-АдлерВ понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково, ее причиной стало столкновение состава с грузовиком "КамАЗ", который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.В результате крушения поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. В течение дня поступала различная информация о количестве пострадавших. По уточненной информации, 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала. Один пассажир находится в тяжелом состоянии без угрозы для жизни.По факту ЧП пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Атака дронов ВСУ на регионы России39 украинских беспилотников уничтожены в течение ночи над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.В частности, 19 дронов самолетного типа перехвачены и уничтожены над Курской, девять – над Белгородской, три – над Воронежской, пять – над Брянской и три – над Ленинградской областями.По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, из-за атаки дронов ВСУ повреждена электростанция, пострадавших нет.Кроме того, объект коммунальной инфраструктуры поврежден в поселке Газопровод Воронежской области в результате падения осколков БПЛА, сообщил глава региона Александр ГусевНиколас Мадуро победил на выборах президента ВенесуэлыДействующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства.По итогам обработки 80% бюллетеней за него проголосовали 51,2% избирателей, а за его главного соперника, кандидата от крайне правых Эдмундо Гонсалеса – 44,2%. За остальных участников выборов проголосовали в целом 4,6% избирателей.Оппозиция итоги выборов не признала, заявив о "широкомасштабных фальсификациях" при подсчете голосов и пообещав оспорить результаты.Срок службы в армии для новых граждан РФ могут увеличитьГосдума может до конца весенней сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет, сообщила пресс-служба нижней палаты. Также для них может быть повышен призывной возраст.Кроме того, предлагается сделать условием приема в гражданство России одновременную с этим постановку на воинский учет получающих его.Украинцев моложе 25 лет могут мобилизоватьУкраинцев моложе 25 лет (нынешний порог призывного возраста на Украине) все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате. Под угрозой призыва оказались украинцы моложе 25 лет, которые:- прошли срочную службу в мирное время;- закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность;- имел статус "ограниченно годного", то есть признанного военно-врачебной комиссией непригодным к срочной службе в мирное время и годным в военное время.

https://crimea.ria.ru/20240729/pod-volgogradom-vse-postradavshie-izvlecheny-iz-soshedshikh-s-relsov-vagonov-1139209449.html

https://crimea.ria.ru/20240729/pobeda-maduro-chto-itogi-vyborov-v-venesuele-znachat-dlya-rf-1139198576.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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