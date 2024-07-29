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Один человек погиб при прорыве шлюза в Карелии - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Один человек погиб при прорыве шлюза в Карелии
Один человек погиб при прорыве шлюза в Карелии - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Один человек погиб при прорыве шлюза в Карелии
По предварительной информации, один человек погиб и 9 пострадали при размыве временной дамбы на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского в Карелии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T11:54
2024-07-29T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. По предварительной информации, один человек погиб и 9 пострадали при размыве временной дамбы на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского в Карелии. Об этом сообщили в Государственном комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.Сейчас на месте размыва временной дамбы продолжаются поисково-спасательные работы. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Разрушены три дома, уточнили в комитете.ЧП произошло в понедельник утром - размыло временную перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о девяти пострадавших и шестерых пропавших без вести.Позже обнаружили двоих пропавших, потом еще двоих.В регионе введен режим ЧС.На месте работают медики. Дополнительно направили врачей-эпидемиологов, инфекционистов, психологов. Развернут пункт временного размещения для пострадавших, сообщил губернатор республики Артур Парфенчиков.
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карелия, происшествия, новости, общество, режим чс, россия
Один человек погиб при прорыве шлюза в Карелии

В Карелии при размыве шлюза на Беломорканале погиб один человек

11:54 29.07.2024 (обновлено: 11:59 29.07.2024)
 
© Государственный комитет Карелии по ОЖ и БНРазмыв временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе Республики Карелия
Размыв временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе Республики Карелия
© Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. По предварительной информации, один человек погиб и 9 пострадали при размыве временной дамбы на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского в Карелии. Об этом сообщили в Государственном комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

"По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна", - говорится в сообщении на странице ведомства в ВК.

Сейчас на месте размыва временной дамбы продолжаются поисково-спасательные работы. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Разрушены три дома, уточнили в комитете.

ЧП произошло в понедельник утром - размыло временную перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о девяти пострадавших и шестерых пропавших без вести.
Позже обнаружили двоих пропавших, потом еще двоих.
В регионе введен режим ЧС.
На месте работают медики. Дополнительно направили врачей-эпидемиологов, инфекционистов, психологов. Развернут пункт временного размещения для пострадавших, сообщил губернатор республики Артур Парфенчиков.
Беломорско-Балтийский канал - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
09:42
Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на канале
 
КарелияПроисшествияНовостиОбществоРежим ЧСРоссия
 
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