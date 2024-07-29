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Один человек погиб при прорыве шлюза в Карелии

Один человек погиб при прорыве шлюза в Карелии - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Один человек погиб при прорыве шлюза в Карелии

По предварительной информации, один человек погиб и 9 пострадали при размыве временной дамбы на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского в Карелии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T11:54

2024-07-29T11:54

2024-07-29T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. По предварительной информации, один человек погиб и 9 пострадали при размыве временной дамбы на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского в Карелии. Об этом сообщили в Государственном комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.Сейчас на месте размыва временной дамбы продолжаются поисково-спасательные работы. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Разрушены три дома, уточнили в комитете.ЧП произошло в понедельник утром - размыло временную перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о девяти пострадавших и шестерых пропавших без вести.Позже обнаружили двоих пропавших, потом еще двоих.В регионе введен режим ЧС.На месте работают медики. Дополнительно направили врачей-эпидемиологов, инфекционистов, психологов. Развернут пункт временного размещения для пострадавших, сообщил губернатор республики Артур Парфенчиков.

https://crimea.ria.ru/20240729/rezhim-chs-vveden-v-karelii-iz-za-proisshestviya-na-kanale--1139193759.html

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карелия, происшествия, новости, общество, режим чс, россия