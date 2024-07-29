Один человек погиб при прорыве шлюза в Карелии
В Карелии при размыве шлюза на Беломорканале погиб один человек
11:54 29.07.2024 (обновлено: 11:59 29.07.2024)
© Государственный комитет Карелии по ОЖ и БНРазмыв временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе Республики Карелия
© Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. По предварительной информации, один человек погиб и 9 пострадали при размыве временной дамбы на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского в Карелии. Об этом сообщили в Государственном комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
"По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна", - говорится в сообщении на странице ведомства в ВК.
Сейчас на месте размыва временной дамбы продолжаются поисково-спасательные работы. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Разрушены три дома, уточнили в комитете.
ЧП произошло в понедельник утром - размыло временную перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о девяти пострадавших и шестерых пропавших без вести.
ЧП произошло в понедельник утром - размыло временную перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о девяти пострадавших и шестерых пропавших без вести.
Позже обнаружили двоих пропавших, потом еще двоих.
В регионе введен режим ЧС.
На месте работают медики. Дополнительно направили врачей-эпидемиологов, инфекционистов, психологов. Развернут пункт временного размещения для пострадавших, сообщил губернатор республики Артур Парфенчиков.