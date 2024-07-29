https://crimea.ria.ru/20240729/chp-na-belomorkanale---v-karelii-naydeny-esche-dvoe-postradavshikh-1139195633.html

ЧП на Беломорканале - в Карелии найдены еще двое пропавших

ЧП на Беломорканале - в Карелии найдены еще двое пропавших - РИА Новости Крым, 29.07.2024

ЧП на Беломорканале - в Карелии найдены еще двое пропавших

В Карелии найдены еще двое числившихся попавшими при прорыве шлюза на Беломорканале, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T11:07

2024-07-29T11:07

2024-07-29T11:19

карелия

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новости

россия

артур парфенчиков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Карелии найдены еще двое числившихся попавшими при прорыве шлюза на Беломорканале, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.Двоих пропавших без вести при прорыве шлюза в Карелии нашли ранее, один из них ребенок, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.Сейчас на место дополнительно направлены врачи-эпидемиологи, инфекционисты, психологи. Бригада оснащена бактериофагами, необходимыми препаратами. Врачи скорой помощи оперативно оказали помощь пожилому мужчине и 14 -летнему мальчику.Наготове вертолет санитарной авиации. Медицинские организации Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги переведены в режим повышенной готовности.ЧП произошло в понедельник утром - размыло временную перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о девяти пострадавших и шестерых пропавших без вести.В регионе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на каналеВыплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 разаОставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карелия, происшествия, новости, россия, артур парфенчиков, режим чс