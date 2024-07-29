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ЧП на Беломорканале - в Карелии найдены еще двое пропавших
ЧП на Беломорканале - в Карелии найдены еще двое пропавших - РИА Новости Крым, 29.07.2024
ЧП на Беломорканале - в Карелии найдены еще двое пропавших
В Карелии найдены еще двое числившихся попавшими при прорыве шлюза на Беломорканале, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T11:07
2024-07-29T11:07
2024-07-29T11:19
карелия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Карелии найдены еще двое числившихся попавшими при прорыве шлюза на Беломорканале, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.Двоих пропавших без вести при прорыве шлюза в Карелии нашли ранее, один из них ребенок, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.Сейчас на место дополнительно направлены врачи-эпидемиологи, инфекционисты, психологи. Бригада оснащена бактериофагами, необходимыми препаратами. Врачи скорой помощи оперативно оказали помощь пожилому мужчине и 14 -летнему мальчику.Наготове вертолет санитарной авиации. Медицинские организации Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги переведены в режим повышенной готовности.ЧП произошло в понедельник утром - размыло временную перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о девяти пострадавших и шестерых пропавших без вести.В регионе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на каналеВыплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 разаОставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры
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карелия, происшествия, новости, россия, артур парфенчиков, режим чс
ЧП на Беломорканале - в Карелии найдены еще двое пропавших
В Карелии найдены еще двое пострадавших при прорыве шлюза - власти
11:07 29.07.2024 (обновлено: 11:19 29.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Карелии найдены еще двое числившихся попавшими при прорыве шлюза на Беломорканале, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Двоих пропавших без вести
при прорыве шлюза в Карелии нашли ранее, один из них ребенок, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"Поиски еще двоих продолжаем", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Сейчас на место дополнительно направлены врачи-эпидемиологи, инфекционисты, психологи. Бригада оснащена бактериофагами, необходимыми препаратами. Врачи скорой помощи оперативно оказали помощь пожилому мужчине и 14 -летнему мальчику.
Наготове вертолет санитарной авиации. Медицинские организации Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги переведены в режим повышенной готовности.
ЧП произошло в понедельник утром - размыло временную перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о девяти пострадавших и шестерых пропавших без вести.
В регионе введен режим ЧС.
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