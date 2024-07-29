https://crimea.ria.ru/20240729/rezhim-chs-vveden-v-karelii-iz-za-proisshestviya-na-kanale--1139193759.html

Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на канале

Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на канале - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на канале

Режим ЧС введен в Сегежском округе Карелии после размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Надвоицах. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T09:42

2024-07-29T09:42

2024-07-29T09:44

россия

карелия

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124023047_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_ba0b2fc8f75b0311c7da988061534db5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Сегежском округе Карелии после размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Надвоицах. Об этом сообщили местные власти. На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева.В зоне аварии сейчас работает группировка спасателей общей численностью 115 человек. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф и санавиация.Читайте также на РИА Новости Крым:На плотине ДнепроГЭС открыты все шлюзы – что в зоне подтопленияВыплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 разаКрым получил 1,7 млрд руб. на ремонт домов после наводнения

россия

карелия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, карелия, новости, происшествия