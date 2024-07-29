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Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на канале - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на канале
Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на канале - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на канале
Режим ЧС введен в Сегежском округе Карелии после размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Надвоицах. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T09:42
2024-07-29T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Сегежском округе Карелии после размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Надвоицах. Об этом сообщили местные власти. На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева.В зоне аварии сейчас работает группировка спасателей общей численностью 115 человек. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф и санавиация.Читайте также на РИА Новости Крым:На плотине ДнепроГЭС открыты все шлюзы – что в зоне подтопленияВыплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 разаКрым получил 1,7 млрд руб. на ремонт домов после наводнения
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россия, карелия, новости, происшествия
Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на канале

Режим ЧС введен в Карелии из-за размытия перемычки на Беломорско-Балтийском канале

09:42 29.07.2024 (обновлено: 09:44 29.07.2024)
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкБеломорско-Балтийский канал
Беломорско-Балтийский канал - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Илья Тимин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Сегежском округе Карелии после размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Надвоицах. Об этом сообщили местные власти.

"Между 10 и 11 шлюзом размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", - проинформировал глава республики Карелия Артур Парфенчиков.

На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева.
"На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации в связи с размытием временной перемычки между 10 и 11 шлюзом ББК в Надвоицах. Нахожусь на месте происшествия с самого утра, оперативную информацию буду сообщать незамедлительно", - сообщила она в своих соцсетях.
В зоне аварии сейчас работает группировка спасателей общей численностью 115 человек. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф и санавиация.
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