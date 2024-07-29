Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на канале
Режим ЧС введен в Карелии из-за размытия перемычки на Беломорско-Балтийском канале
09:42 29.07.2024 (обновлено: 09:44 29.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Сегежском округе Карелии после размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Надвоицах. Об этом сообщили местные власти.
"Между 10 и 11 шлюзом размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", - проинформировал глава республики Карелия Артур Парфенчиков.
На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева.
"На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации в связи с размытием временной перемычки между 10 и 11 шлюзом ББК в Надвоицах. Нахожусь на месте происшествия с самого утра, оперативную информацию буду сообщать незамедлительно", - сообщила она в своих соцсетях.
В зоне аварии сейчас работает группировка спасателей общей численностью 115 человек. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф и санавиация.
Читайте также на РИА Новости Крым: