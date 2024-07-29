Из-за ЧП в Карелии пострадали 9 человек и шесть пропали без вести
После ЧП на Беломорканале в Карелии пострадали 9 человек и еще 6 пропали без вести
10:21 29.07.2024 (обновлено: 10:26 29.07.2024)
© МЧС Республики КарелияПоисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
© МЧС Республики Карелия
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Девять человек пострадали и шесть пропали без вести в результате ЧП на канале в Сегежском округе Карелии. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Размыв временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе произошел сегодня утром. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". На месте ведутся поисково-спасательные работы.
"По предварительной информации, в результате аварии на шлюзе пострадали 9 человек, из них спасены трое. К поискам шестерых сейчас привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей МЧС России", - говорится в сообщении.
По информации ГУ МЧС по Республике Карелия, среди пострадавших есть один ребенок. В результате ЧП произошло разрушение трех домов.
"В готовность приводятся аэромобильные группировка Невского спасательного центра и ГУ МЧС России по Республике Карелия, а также вертолет Ми-8 МЧС России", - уточнили в МЧС.
На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации.