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Из-за ЧП в Карелии пострадали 9 человек и шесть пропали без вести - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Из-за ЧП в Карелии пострадали 9 человек и шесть пропали без вести
Из-за ЧП в Карелии пострадали 9 человек и шесть пропали без вести - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Из-за ЧП в Карелии пострадали 9 человек и шесть пропали без вести
Девять человек пострадали и шесть пропали без вести в результате ЧП на канале в Сегежском округе Карелии. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T10:21
2024-07-29T10:26
россия
новости
карелия
происшествия
артур парфенчиков
режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Девять человек пострадали и шесть пропали без вести в результате ЧП на канале в Сегежском округе Карелии. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.Размыв временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе произошел сегодня утром. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". На месте ведутся поисково-спасательные работы.По информации ГУ МЧС по Республике Карелия, среди пострадавших есть один ребенок. В результате ЧП произошло разрушение трех домов. На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации.
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россия, новости, карелия, происшествия, артур парфенчиков, режим чс
Из-за ЧП в Карелии пострадали 9 человек и шесть пропали без вести

После ЧП на Беломорканале в Карелии пострадали 9 человек и еще 6 пропали без вести

10:21 29.07.2024 (обновлено: 10:26 29.07.2024)
 
© МЧС Республики КарелияПоисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
© МЧС Республики Карелия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Девять человек пострадали и шесть пропали без вести в результате ЧП на канале в Сегежском округе Карелии. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Размыв временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе произошел сегодня утром. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". На месте ведутся поисково-спасательные работы.
"По предварительной информации, в результате аварии на шлюзе пострадали 9 человек, из них спасены трое. К поискам шестерых сейчас привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей МЧС России", - говорится в сообщении.
По информации ГУ МЧС по Республике Карелия, среди пострадавших есть один ребенок. В результате ЧП произошло разрушение трех домов.
"В готовность приводятся аэромобильные группировка Невского спасательного центра и ГУ МЧС России по Республике Карелия, а также вертолет Ми-8 МЧС России", - уточнили в МЧС.
На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации.
 
РоссияНовостиКарелияПроисшествияАртур ПарфенчиковРежим ЧС
 
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