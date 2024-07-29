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Из-за ЧП в Карелии пострадали 9 человек и шесть пропали без вести

Из-за ЧП в Карелии пострадали 9 человек и шесть пропали без вести - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Из-за ЧП в Карелии пострадали 9 человек и шесть пропали без вести

Девять человек пострадали и шесть пропали без вести в результате ЧП на канале в Сегежском округе Карелии. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T10:21

2024-07-29T10:21

2024-07-29T10:26

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артур парфенчиков

режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Девять человек пострадали и шесть пропали без вести в результате ЧП на канале в Сегежском округе Карелии. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.Размыв временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе произошел сегодня утром. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". На месте ведутся поисково-спасательные работы.По информации ГУ МЧС по Республике Карелия, среди пострадавших есть один ребенок. В результате ЧП произошло разрушение трех домов. На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, карелия, происшествия, артур парфенчиков, режим чс