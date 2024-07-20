Сколько ядерных боеголовок насчитывается в арсенале США
В США рассекретили данные о количестве ядерных боеголовок в стране
© AP Photo J.T. ArmstrongИспытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3" на базе ВВС Ванденберг, Калифорния.
© AP Photo J.T. Armstrong
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В сентябре 2023 года в ядерном арсенале Соединенных Штатов Америки насчитывалось 3 748 ядерных боеголовок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго страны.
"По состоянию на сентябрь 2023 года США обладали 3 748 ядерными боеголовками", - говорится в отчете агентства.
При этом за десять с лет – с 1994 по 2023 годы – США ликвидировали более 12 тысяч ядерных боеголовок. Еще две тысячи сняты с эксплуатации на данный момент и ожидают планового уничтожения, заверили в Нацуправлении ядерной безопасности.
Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия. В октябре прошлого года США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде.
Модернизировать свой ядерный потенциал намерены и страны НАТО. Это следует из итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне, который прошел 2 – 11 июля. В организации намерены "сделать все необходимое" для обеспечения надежной, безопасной миссии ядерного сдерживания альянса, в частности путем модернизации своих ядерных возможностей, говорится в документе.
На данный момент ядерный баланс сдвинулся не в сторону Запада, констатировал в феврале 2024 года политолог Андрей Никифоров. Так он прокомментировал заявление о том, что США наращивают свой ядерный потенциал в Европе. По мнению эксперта, в США и на Западе есть понимание того, что ядерный перевес находится на стороне РФ.
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