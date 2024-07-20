https://crimea.ria.ru/20240720/skolko-yadernykh-boegolovok-naschityvaetsya-v-arsenale-ssha-1139008498.html

Сколько ядерных боеголовок насчитывается в арсенале США

Сколько ядерных боеголовок насчитывается в арсенале США - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Сколько ядерных боеголовок насчитывается в арсенале США

В сентябре 2023 года в ядерном арсенале Соединенных Штатов Америки насчитывалось 3 748 ядерных боеголовок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T12:55

2024-07-20T12:55

2024-07-20T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В сентябре 2023 года в ядерном арсенале Соединенных Штатов Америки насчитывалось 3 748 ядерных боеголовок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго страны.При этом за десять с лет – с 1994 по 2023 годы – США ликвидировали более 12 тысяч ядерных боеголовок. Еще две тысячи сняты с эксплуатации на данный момент и ожидают планового уничтожения, заверили в Нацуправлении ядерной безопасности.Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия. В октябре прошлого года США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде.Модернизировать свой ядерный потенциал намерены и страны НАТО. Это следует из итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне, который прошел 2 – 11 июля. В организации намерены "сделать все необходимое" для обеспечения надежной, безопасной миссии ядерного сдерживания альянса, в частности путем модернизации своих ядерных возможностей, говорится в документе.На данный момент ядерный баланс сдвинулся не в сторону Запада, констатировал в феврале 2024 года политолог Андрей Никифоров. Так он прокомментировал заявление о том, что США наращивают свой ядерный потенциал в Европе. По мнению эксперта, в США и на Западе есть понимание того, что ядерный перевес находится на стороне РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Критическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из СШАПринуждение к войне: о чем говорят итоги саммита НАТОВ РФ могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия

https://crimea.ria.ru/20240712/ukrainskiy-dogovor-nato-chto-protiv-rossii-gotovit-vashington-i-kiev-1138816883.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, ядерное оружие, в мире, безопасность, новости, оружие