https://crimea.ria.ru/20240717/veernye-otklyucheniya-sveta-v-sevastopole---kogda-ustranyat-problemu-1138938504.html

Веерные отключения света в Севастополе - когда устранят проблему

Веерные отключения света в Севастополе - когда устранят проблему - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Веерные отключения света в Севастополе - когда устранят проблему

Трудности в энергосистеме Севастополя продолжатся еще в течение двух дней, причина проблем - авария на Ростовской АЭС. Об этом журналистам в среду заявил и. о... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T16:42

2024-07-17T16:42

2024-07-17T16:42

евгений горлов

севастополь

отключение электроэнергии в крыму

электросети

энергосистема крыма

энергетика

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Трудности в энергосистеме Севастополя продолжатся еще в течение двух дней, причина проблем - авария на Ростовской АЭС. Об этом журналистам в среду заявил и. о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов.По его словам, чтобы не допустить еще более серьезных последствий для энергетической системы юга страны, в ночь на 17 июля подачу напряжения приостанавливали для всех потребителей города. Днем в среду введены ограничения в размере 2 МВт."По договоренности с нашими организациями, которые предоставляют услуги потребления, с торговыми центрами провели работу - все откликнулись на введение ограничений на своих объектах, тем самым высвободив мощность, необходимую для нормального энергоснабжения жителей города в домах и СНТ", - добавил чиновник.Он также подчеркнул, что социальные объекты от света не отключали. И уточнил, что сейчас продолжается работа по устранению аварии в системе газоснабжения, которая произошла 16 июля из-за перебоев со светом: сейчас из 38 отключенных ранее домов, газ вернули в 22.На юге России ранее ввели ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции. В южных регионах из-за этого ввели веерные отключения света. Электроснабжение Юга России восстановили утром 17 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Веерные отключения света введены в КрымуАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоГрафик веерных отключений света в Севастополе на 17 июля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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