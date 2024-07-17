Веерные отключения света в Севастополе - когда устранят проблему
Трудности в энергосистеме Севастополя продолжатся еще два дня - власти
© РИА Новости КрымБалаклавская ТЭС
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Трудности в энергосистеме Севастополя продолжатся еще в течение двух дней, причина проблем - авария на Ростовской АЭС. Об этом журналистам в среду заявил и. о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов.
"По данным сетевой организации и регулятора, у нас порядка двух дней еще будет такая проблема. Но пока нет предпосылок к тому, что будет увеличение мощности по городу. Основная причина - авария на Ростовской АЭС, которая предоставляет генерацию на юг России", - сказал Горлов.
По его словам, чтобы не допустить еще более серьезных последствий для энергетической системы юга страны, в ночь на 17 июля подачу напряжения приостанавливали для всех потребителей города. Днем в среду введены ограничения в размере 2 МВт.
"По договоренности с нашими организациями, которые предоставляют услуги потребления, с торговыми центрами провели работу - все откликнулись на введение ограничений на своих объектах, тем самым высвободив мощность, необходимую для нормального энергоснабжения жителей города в домах и СНТ", - добавил чиновник.
Он также подчеркнул, что социальные объекты от света не отключали. И уточнил, что сейчас продолжается работа по устранению аварии в системе газоснабжения, которая произошла 16 июля из-за перебоев со светом: сейчас из 38 отключенных ранее домов, газ вернули в 22.
На юге России ранее ввели ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции. В южных регионах из-за этого ввели веерные отключения света. Электроснабжение Юга России восстановили утром 17 июля.
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