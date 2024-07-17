https://crimea.ria.ru/20240717/elektrosnabzhenie-yuga-rossii-vosstanovleno-1138922809.html

Электроснабжение Юга России восстановлено

Электроснабжение Юга России восстановлено - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Электроснабжение Юга России восстановлено

Энергетики восстановили энергоснабжение южных регионов страны после сбоя в работе оборудования на Ростовский АЭС, сообщает в среду пресс-служба Минэнерго... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T09:30

2024-07-17T09:30

2024-07-17T09:30

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

электросети

электроэнергия

ростовская область

новости

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Энергетики восстановили энергоснабжение южных регионов страны после сбоя в работе оборудования на Ростовский АЭС, сообщает в среду пресс-служба Минэнерго России.Утоняется, что ситуация с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры, стоит на особо контроле ведомства.Накануне в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт. Отключенный накануне вечером энергоблок №1 на Ростовской АЭС вновь подключен к сети в среду.Читайте также на РИА Новости Крым:Веерные отключения света в Крыму – график по городамГрафик веерных отключений света в Севастополе на 17 июляАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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