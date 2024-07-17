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Электроснабжение Юга России восстановлено - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Электроснабжение Юга России восстановлено
Электроснабжение Юга России восстановлено - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Электроснабжение Юга России восстановлено
Энергетики восстановили энергоснабжение южных регионов страны после сбоя в работе оборудования на Ростовский АЭС, сообщает в среду пресс-служба Минэнерго... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T09:30
2024-07-17T09:30
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
электросети
электроэнергия
ростовская область
новости
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Энергетики восстановили энергоснабжение южных регионов страны после сбоя в работе оборудования на Ростовский АЭС, сообщает в среду пресс-служба Минэнерго России.Утоняется, что ситуация с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры, стоит на особо контроле ведомства.Накануне в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт. Отключенный накануне вечером энергоблок №1 на Ростовской АЭС вновь подключен к сети в среду.Читайте также на РИА Новости Крым:Веерные отключения света в Крыму – график по городамГрафик веерных отключений света в Севастополе на 17 июляАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
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министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), электросети, электроэнергия, ростовская область, новости, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии
Электроснабжение Юга России восстановлено

В южных регионах страны восстановили энергоснабжение - Минэнерго

09:30 17.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Энергетики восстановили энергоснабжение южных регионов страны после сбоя в работе оборудования на Ростовский АЭС, сообщает в среду пресс-служба Минэнерго России.
"Электроснабжение потребителей на Юге России восстановлено", - сказано в сообщении профильного министерства.
Утоняется, что ситуация с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры, стоит на особо контроле ведомства.
Накануне в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт. Отключенный накануне вечером энергоблок №1 на Ростовской АЭС вновь подключен к сети в среду.
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Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)ЭлектросетиЭлектроэнергияРостовская областьНовостиОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергии
 
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