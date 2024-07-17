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График веерных отключений света в Севастополе на 17 июля
График веерных отключений света в Севастополе на 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2024
График веерных отключений света в Севастополе на 17 июля
В среду в Севастополе свет будет подаваться в две очереди с промежутками в два часа в каждой. Это следует из опубликованного "Севастопольэнерго" графика в... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T07:53
2024-07-17T07:53
2024-07-17T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В среду в Севастополе свет будет подаваться в две очереди с промежутками в два часа в каждой. Это следует из опубликованного "Севастопольэнерго" графика в Telegram-канале.Отключения первой очереди ожидают жителей с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00, с 00:00 до 02:00 и с 04:00 до 06:00 по адресам:На отключения второй очереди с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 00:00, с 02:00 до 04:00 следует ориентироваться жителям:Накануне, 16 июля, из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок, в энергосистеме Юга России с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления. В Севастопольэнерго предупредили, что задержки в смене очередей, отключенных по графику потребителей, происходят по причине большой нагрузки от включенной в сеть бытовой техники (кондиционеров, холодильников).Рано утром 17 июля стало известно, что работа Ростовской АЭС восстановлена. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоВ Краснодаре "выпало" 40% энергосистемы из-за аварии на Ростовской АЭСПерегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света
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График веерных отключений света в Севастополе на 17 июля
Севастопольэнерго опубликовало новый график веерных отключений света на среду
07:53 17.07.2024 (обновлено: 08:46 17.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В среду в Севастополе свет будет подаваться в две очереди с промежутками в два часа в каждой. Это следует из опубликованного "Севастопольэнерго" графика в Telegram-канале.
Отключения первой очереди ожидают жителей с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00, с 00:00 до 02:00 и с 04:00 до 06:00 по адресам:
—5-го микрорайона (Комбрига Потапова, Тараса Шевченко, Колобова, Столетовский и др.);
—Камышовой бухты (пр. Героев Сталинграда, ул. Павла Корчагина, ул. Александра Маринеско, пр. Античный, пр. Октябрьской Революции и др.);
—Района Летчиков и Стрелецкой бухты (ул. Вакуленчука, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Степаняна, ул. Шостака и др.);
—Нахимовского района (пр. Победы, ул. Горпищенко, ул. Генерала Мельника, хутор Лукомского и др.).
На отключения второй очереди с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 00:00, с 02:00 до 04:00 следует ориентироваться жителям:
—Центра города (ул. Генерала Петрова, ул. Коммунистическая, ул. Новороссийская, ул. Гоголя, ул. 6-я Бастионная и др.);
—Ленинского района (пр. генерала Острякова, ул. Хрусталева, ул. Николая Музыки, ул. Стахановцев и др.);
—Района Фиолента (ул. Монастырское шоссе, ул. Фиолентовское шоссе балка Бермана и др.);
—Района Казачьей бухты (ул. Казачья, ул. Лиговская, ул. Рубежная и др.);
—Нахимовского района (ул. Ревякина, ул. Паршина, ул. Будищева и др.);
—Балаклавы (ул. Новикова, ул. Крестовского, ул. Василия Жукова, ул. Строительная, ул. Сапунгорская и др.);
—Района Северной стороны (ул. Громова, ул. Михайловская, ул. Инженерная балка, ул. Богданова, ул. Курчатова и др.). А также сел: Любимовка, Фруктовое, Андреевка, Солнечное и поселка Кача.
—Района Мекензиевых гор (ул. Энергетиков, ул. Облепиховая, ул. Батарейная, ул. Федоровская и др.).
—Инкермана (ул. Раенко, ул. Менжинского, ул. Симферопольское шоссе и др.)
"Графики будут применяться при возникновении аварийной ситуации в энергосистеме юга России по отдельной команде диспетчерского центра. В настоящее время указания на применение графиков от оперативно-диспетчерского управления юга не поступало", - добавили в компании.
Накануне, 16 июля, из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок, в энергосистеме Юга России с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления
.
В Севастопольэнерго предупредили, что задержки в смене очередей, отключенных по графику потребителей, происходят по причине большой нагрузки от включенной в сеть бытовой техники (кондиционеров, холодильников).
Рано утром 17 июля стало известно, что работа Ростовской АЭС восстановлена
.
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