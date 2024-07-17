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График веерных отключений света в Севастополе на 17 июля

График веерных отключений света в Севастополе на 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2024

График веерных отключений света в Севастополе на 17 июля

В среду в Севастополе свет будет подаваться в две очереди с промежутками в два часа в каждой. Это следует из опубликованного "Севастопольэнерго" графика в... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T07:53

2024-07-17T07:53

2024-07-17T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В среду в Севастополе свет будет подаваться в две очереди с промежутками в два часа в каждой. Это следует из опубликованного "Севастопольэнерго" графика в Telegram-канале.Отключения первой очереди ожидают жителей с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00, с 00:00 до 02:00 и с 04:00 до 06:00 по адресам:На отключения второй очереди с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 00:00, с 02:00 до 04:00 следует ориентироваться жителям:Накануне, 16 июля, из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок, в энергосистеме Юга России с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления. В Севастопольэнерго предупредили, что задержки в смене очередей, отключенных по графику потребителей, происходят по причине большой нагрузки от включенной в сеть бытовой техники (кондиционеров, холодильников).Рано утром 17 июля стало известно, что работа Ростовской АЭС восстановлена. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоВ Краснодаре "выпало" 40% энергосистемы из-за аварии на Ростовской АЭСПерегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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