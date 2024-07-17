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Работа Ростовской АЭС восстановлена

Работа Ростовской АЭС восстановлена - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Работа Ростовской АЭС восстановлена

Отключенные накануне вечером энергоблок №1 на Ростовской АЭС вновь подключен к сети в среду. Об этом сообщили в Росэнергоатоме. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T06:38

2024-07-17T06:38

2024-07-17T06:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Отключенные накануне вечером энергоблок №1 на Ростовской АЭС вновь подключен к сети в среду. Об этом сообщили в Росэнергоатоме.Блок №1 был отключен в 15:21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. После установления и устранения причин энергоблок включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.При этом нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет.Накануне сообщалось, что 40% энергосистемы Краснодара отключено из-за сбоев в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.На юге России вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции, сообщала ранее пресс-служба Минэнерго России. С целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.м

https://crimea.ria.ru/20240716/grafiki-vremennogo-otklyucheniya-elektroenergii-vveli-v-sevastopole-1138917050.html

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