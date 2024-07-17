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Работа Ростовской АЭС восстановлена
Работа Ростовской АЭС восстановлена - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Работа Ростовской АЭС восстановлена
Отключенные накануне вечером энергоблок №1 на Ростовской АЭС вновь подключен к сети в среду. Об этом сообщили в Росэнергоатоме. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T06:38
2024-07-17T06:38
2024-07-17T06:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Отключенные накануне вечером энергоблок №1 на Ростовской АЭС вновь подключен к сети в среду. Об этом сообщили в Росэнергоатоме.Блок №1 был отключен в 15:21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. После установления и устранения причин энергоблок включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.При этом нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет.Накануне сообщалось, что 40% энергосистемы Краснодара отключено из-за сбоев в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.На юге России вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции, сообщала ранее пресс-служба Минэнерго России. С целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.м
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аэс, ростовская область, росэнергоатом, электросети, электростанция, электроэнергия, жкх, новости
Работа Ростовской АЭС восстановлена
Ростовская АЭС в кратчайшие сроки подключила энергоблок N1 к сети – Росэнергоатом
06:38 17.07.2024 (обновлено: 06:39 17.07.2024)