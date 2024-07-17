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Веерные отключения света введены в Крыму - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Веерные отключения света введены в Крыму
Веерные отключения света введены в Крыму - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Веерные отключения света введены в Крыму
Предприятие "Крымэнерго" опубликовало график временных отключений электроэнергии, в городах и районах республики будут производиться временные отключения... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T15:04
2024-07-17T15:16
электроэнергия
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гуп рк "крымэнерго"
электричество
лэп
электросети крыма
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Предприятие "Крымэнерго" опубликовало график временных отключений электроэнергии, в городах и районах республики будут производиться временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью 2-3 часа.КЕРЧЬс 12:00 до 14:00, а также с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 свет отключат на улицах Дальняя, Правды, Марсовая, Русская, Лучевая, Ноябрьская, Генерала Львова, Переяславская, Воловодова, Франко и других улицах, а также в поселке Аджимушкай.С полным перечнем адресов, попадающих под ограничения, можно ознакомиться на официальной странице "Крымэнерго" в "Вконтакте".ГУП РК "Крымэнерго" | ВКонтакте (vk.com)СУДАКс 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00 электричества частично не будет в поселке Новый Свет, селах Дачное, Междуречье, Ворон, Морское, а также на улице Алуштинская в Судаке.с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 00:00 свет отключат на ряде улиц в селах Морское и Дачное, и на нескольких улицах в Судаке.С полным перечнем адресов, попадающих под ограничения, можно ознакомиться на официальной странице "Крымэнерго" в "Вконтакте".ГУП РК "Крымэнерго" | ВКонтакте (vk.com)АЛУШТАС 14:00 до 16:00 электричества не будет в Алуште (частично), а также в поселке Партенит и селах Лавровое, Запрудное и Пушкино.С 16:00 до 18:00 свет отключат в Алуште (частично), Верхней Кутузовке, поселках Сатера, Партенит и Лесной, селах Солнечногорское, Рыбачье, Малореченское, Приветное, Лавровое, Запрудное, Пушкино.СИМФЕРОПОЛЬВ столице Крыма с 16:00 до 19:00 электричества не будет на улицах Кипарисная, Янтарная, Дмитрия Ульянова, А.Тейфук, Грибная, Звездная, А. Джеппера, Целинная, Заводская, Залесская, Степная, Данилова, Альминская, Береговая, Балтийская, Озерная, Опытная, Оранжерейная, Севастопольская, Аральская, 60 лет Октября, Гавена, Русская, Зенитная, Тюленина, .Хохлова.С 18:00 до 20:00 свет отключат частично на улицах Трансформаторная, Аллейная, Южная, Авиационная, Стадионная, Каховская, Лексина, Металлистов, Индустриальная и других.С 17:00 до 21:00 ограничения коснутся улиц Кубанская, Жени Дерюгиной, Глинки, Каменского массива (частично), Крылова, Производственная, Инге, Интернациональная, Жидкова, ул. Полигонная, ул. Батурина, Козлова, Коммунальная, УчилищнаяС 18:00 до 21:00 света не будет в садовых товариществах "Радуга", "Коммунальник", "Пневматик", "Мебельщик", "Электрификатор", "Полиграфист", "Веселая долина", "Водник", "Автомобилист" и других.С 18:00 до 22:00 электричество будет отсутствовать в поселках Белое, "Каменка" (частично), микрорайоне Свобода (частично), улицах Рухадзе, Генерала Родионова, Народная, Голубца, Туркенича, Громовой, Хохлова, Тюленина, Шевцовой и других.С полным перечнем адресов, попадающих под ограничения, можно ознакомиться на официальной странице "Крымэнерго" в "Вконтакте".ГУП РК "Крымэнерго" | ВКонтакте (vk.com)Накануне, 16 июля, из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок, в энергосистеме Юга России с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления.Временные отключения электричества также были введены в Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрахГрафик веерных отключений света в Севастополе на 17 июляАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
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электроэнергия, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электричество, лэп, электросети крыма, отключение электроэнергии
Веерные отключения света введены в Крыму

Опубликован график веерных отключений электроэнергии в городах и районах Крыма

15:04 17.07.2024 (обновлено: 15:16 17.07.2024)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Предприятие "Крымэнерго" опубликовало график временных отключений электроэнергии, в городах и районах республики будут производиться временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью 2-3 часа.
КЕРЧЬ
с 12:00 до 14:00, а также с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 свет отключат на улицах Дальняя, Правды, Марсовая, Русская, Лучевая, Ноябрьская, Генерала Львова, Переяславская, Воловодова, Франко и других улицах, а также в поселке Аджимушкай.
С полным перечнем адресов, попадающих под ограничения, можно ознакомиться на официальной странице "Крымэнерго" в "Вконтакте".
ГУП РК "Крымэнерго" | ВКонтакте (vk.com)
СУДАК
с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00 электричества частично не будет в поселке Новый Свет, селах Дачное, Междуречье, Ворон, Морское, а также на улице Алуштинская в Судаке.
с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 00:00 свет отключат на ряде улиц в селах Морское и Дачное, и на нескольких улицах в Судаке.
С полным перечнем адресов, попадающих под ограничения, можно ознакомиться на официальной странице "Крымэнерго" в "Вконтакте".
ГУП РК "Крымэнерго" | ВКонтакте (vk.com)
АЛУШТА
С 14:00 до 16:00 электричества не будет в Алуште (частично), а также в поселке Партенит и селах Лавровое, Запрудное и Пушкино.
С 16:00 до 18:00 свет отключат в Алуште (частично), Верхней Кутузовке, поселках Сатера, Партенит и Лесной, селах Солнечногорское, Рыбачье, Малореченское, Приветное, Лавровое, Запрудное, Пушкино.
СИМФЕРОПОЛЬ
В столице Крыма с 16:00 до 19:00 электричества не будет на улицах Кипарисная, Янтарная, Дмитрия Ульянова, А.Тейфук, Грибная, Звездная, А. Джеппера, Целинная, Заводская, Залесская, Степная, Данилова, Альминская, Береговая, Балтийская, Озерная, Опытная, Оранжерейная, Севастопольская, Аральская, 60 лет Октября, Гавена, Русская, Зенитная, Тюленина, .Хохлова.
С 18:00 до 20:00 свет отключат частично на улицах Трансформаторная, Аллейная, Южная, Авиационная, Стадионная, Каховская, Лексина, Металлистов, Индустриальная и других.
С 17:00 до 21:00 ограничения коснутся улиц Кубанская, Жени Дерюгиной, Глинки, Каменского массива (частично), Крылова, Производственная, Инге, Интернациональная, Жидкова, ул. Полигонная, ул. Батурина, Козлова, Коммунальная, Училищная
С 18:00 до 21:00 света не будет в садовых товариществах "Радуга", "Коммунальник", "Пневматик", "Мебельщик", "Электрификатор", "Полиграфист", "Веселая долина", "Водник", "Автомобилист" и других.
С 18:00 до 22:00 электричество будет отсутствовать в поселках Белое, "Каменка" (частично), микрорайоне Свобода (частично), улицах Рухадзе, Генерала Родионова, Народная, Голубца, Туркенича, Громовой, Хохлова, Тюленина, Шевцовой и других.
С полным перечнем адресов, попадающих под ограничения, можно ознакомиться на официальной странице "Крымэнерго" в "Вконтакте".
ГУП РК "Крымэнерго" | ВКонтакте (vk.com)
Накануне, 16 июля, из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок, в энергосистеме Юга России с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления.
Временные отключения электричества также были введены в Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области.
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ЭлектроэнергияНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"ЭлектричествоЛЭПЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии
 
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