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Главные новости Крыма: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Главные новости Крыма: 12 июля
Главные новости Крыма: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Главные новости Крыма: 12 июля
Федеральные миллиарды для Крыма на дороги и паромное сообщение. Признание прав крымчан на компенсацию ущерба от водной блокады. Приговор по делу журналистки... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T23:02
2024-07-12T23:02
крым
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экология
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приговор
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бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Федеральные миллиарды для Крыма на дороги и паромное сообщение. Признание прав крымчан на компенсацию ущерба от водной блокады. Приговор по делу журналистки Светланы Бабаевой. Гибель ребенка в бассейне в Ялте. Ликвидация большого пожара под Судаком. На сетях в Крыму из-за жары происходят аварии. Ситуация со сбросами стоков в симферопольскую реку Славянка. Признание заслуг главы Алушты президентом РФ Владимиром Путиным.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Миллиарды для Крыма5,7 млрд рублей выделено из федеральной казны на поддержку паромного сообщения между морпортами Керчь и Кавказ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина. Еще свыше 6,7 млрд рублей в этом году предусмотрено на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Крыму.Решение по водной блокадеВерховный суд Республики Крым вынес решение по иску Общественной палаты о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. По словам первого зампредседателя Госсовета Крыма Ефима Фикса, согласно решению суда, крымчане имеют право получить моральную компенсацию. Механизм дальнейших действий начнут разрабатывать после того, как решение суда поступит в Общественную палату.Приговор по делу БабаевойСимферопольский районный суд признал виновным Игоря Малева в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой и приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного. Суд при назначении наказания посчитал смягчающими обстоятельствами те факты, что Малев впервые совершил преступление и ранее не привлекался к уголовной ответственности, характеризуется положительно и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. По словам адвоката осужденного, обжаловать приговор его подзащитный не намерен.Трагедия в ЯлтеВ Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне, сообщает в пятницу СК. Девочка, проживающая в жилом комплексе, с разрешения мамы спустилась на первый этаж, где имеется открытый бассейн. Во время купания внезапно ушла под воду, спасти ее не удалось. Уголовное дело открыто по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Задержан подозреваемый - мужчина, который по устной договоренности с собственником дома неофициально установил таксу за посещение бассейна, но не организовал мер безопасности.Ликвидация пожара под СудакомЛесной пожар в горах под Судаком полностью потушен. Огонь охватил 15 гектаров растительности, сообщили в пятницу МЧС России. В четверг утром в горах под Судаком в районе села Ворон на площади 5 гектаров загорелась сухая трава. Позже площадь пожара выросла до 10 гектаров. К середине дня она достигла 15 га. Огонь был локализован спустя 10 часов.Аварии на сетяхИз-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, в этой связи в "Крымэнерго" просят потребителей экономить электричество, минимизировать использование кондиционеров сообщила в пятницу пресс-служба компании. По данным гидрометцентра Крыма, самые высокие температуры - до 38 градусов тепла - ожидаются с 15 по 19 июля.Сбросы в СлавянкуСброс загрязненных сточных вод в реку Славянка в Симферополе прекращен. Труба ливневой канализации, через которую в реку попадали неустановленные вещества, была затампонирована работниками компании "Вода Крыма", сообщила в пятницу министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская. Ранее воды реки Славянка окрасились в белый цвет и приобрели странный запах. Отобранные пробы показали превышение содержания химических веществ. Источник сброса - труба ливневой канализации микрорайона, в которую осуществлена незаконная врезка, сообщили в министерстве.Признание заслуг мэра АлуштыУказом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу главе администрации Алушты Галине Огневой присвоено Почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Награду Галине Огневой вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Вручение прошло в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.
https://crimea.ria.ru/20240712/proby-vody-u-beregov-kryma--chast-akvatorii-priznali-nebezopasnoy-1138815242.html
https://crimea.ria.ru/20240712/yabloni-v-stresse-chto-budet-s-urozhaem-v-krymu-iz-za-zasukhi-1138798519.html
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крым, главное за день, новости крыма, экология, водная блокада крыма, приговор, суд, происшествия, бюджет
Главные новости Крыма: 12 июля

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 12 июля

23:02 12.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Федеральные миллиарды для Крыма на дороги и паромное сообщение. Признание прав крымчан на компенсацию ущерба от водной блокады. Приговор по делу журналистки Светланы Бабаевой. Гибель ребенка в бассейне в Ялте. Ликвидация большого пожара под Судаком. На сетях в Крыму из-за жары происходят аварии. Ситуация со сбросами стоков в симферопольскую реку Славянка. Признание заслуг главы Алушты президентом РФ Владимиром Путиным.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Миллиарды для Крыма

5,7 млрд рублей выделено из федеральной казны на поддержку паромного сообщения между морпортами Керчь и Кавказ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина. Еще свыше 6,7 млрд рублей в этом году предусмотрено на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Крыму.

Решение по водной блокаде

Верховный суд Республики Крым вынес решение по иску Общественной палаты о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. По словам первого зампредседателя Госсовета Крыма Ефима Фикса, согласно решению суда, крымчане имеют право получить моральную компенсацию. Механизм дальнейших действий начнут разрабатывать после того, как решение суда поступит в Общественную палату.
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Вчера, 19:17
Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопасной

Приговор по делу Бабаевой

Симферопольский районный суд признал виновным Игоря Малева в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой и приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного. Суд при назначении наказания посчитал смягчающими обстоятельствами те факты, что Малев впервые совершил преступление и ранее не привлекался к уголовной ответственности, характеризуется положительно и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. По словам адвоката осужденного, обжаловать приговор его подзащитный не намерен.

Трагедия в Ялте

В Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне, сообщает в пятницу СК. Девочка, проживающая в жилом комплексе, с разрешения мамы спустилась на первый этаж, где имеется открытый бассейн. Во время купания внезапно ушла под воду, спасти ее не удалось. Уголовное дело открыто по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Задержан подозреваемый - мужчина, который по устной договоренности с собственником дома неофициально установил таксу за посещение бассейна, но не организовал мер безопасности.

Ликвидация пожара под Судаком

Лесной пожар в горах под Судаком полностью потушен. Огонь охватил 15 гектаров растительности, сообщили в пятницу МЧС России. В четверг утром в горах под Судаком в районе села Ворон на площади 5 гектаров загорелась сухая трава. Позже площадь пожара выросла до 10 гектаров. К середине дня она достигла 15 га. Огонь был локализован спустя 10 часов.
Дикая яблоня - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Вчера, 22:39Радио "Спутник в Крыму"
Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи

Аварии на сетях

Из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, в этой связи в "Крымэнерго" просят потребителей экономить электричество, минимизировать использование кондиционеров сообщила в пятницу пресс-служба компании. По данным гидрометцентра Крыма, самые высокие температуры - до 38 градусов тепла - ожидаются с 15 по 19 июля.
Водонапорные трубы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Вчера, 17:43
В Евпатории обесточена водонапорная станция – в городе нет воды

Сбросы в Славянку

Сброс загрязненных сточных вод в реку Славянка в Симферополе прекращен. Труба ливневой канализации, через которую в реку попадали неустановленные вещества, была затампонирована работниками компании "Вода Крыма", сообщила в пятницу министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская. Ранее воды реки Славянка окрасились в белый цвет и приобрели странный запах. Отобранные пробы показали превышение содержания химических веществ. Источник сброса - труба ливневой канализации микрорайона, в которую осуществлена незаконная врезка, сообщили в министерстве.
Тренировка виндсерферов и кайтсерферов в Феодосии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Вчера, 20:05
В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе

Признание заслуг мэра Алушты

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу главе администрации Алушты Галине Огневой присвоено Почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Награду Галине Огневой вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Вручение прошло в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 июля
23:09Главное за день: 12 июля
23:02Главные новости Крыма: 12 июля
22:54В трех населенных пунктах Крыма до конца года запустят новые КОС
22:39Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи
22:23"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье
22:14Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина
22:04Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта
21:36Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта
21:36Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные
21:13"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев
20:51Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта
20:46Раненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в Москву
20:38ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые
20:17Крымский мост "замер" в пробках – ситуация к вечеру пятницы
20:05В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе
19:56Севастопольцы покажут на Сахалине новые подводные научные аппараты
19:49Снизить риск возможной эскалации – о чем говорили Белоусов и Остин
19:33"Создаем сельский развлекательный центр": история фермеров из Крыма
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