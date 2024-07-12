https://crimea.ria.ru/20240712/obvinyaemomu-po-delu-o-gibeli-zhurnalistki-babaevoy-vynesli-prigovor-1137291974.html

Обвиняемому по делу о гибели журналистки Бабаевой вынесли приговор

Обвиняемому по делу о гибели журналистки Бабаевой вынесли приговор - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Обвиняемому по делу о гибели журналистки Бабаевой вынесли приговор

Симферопольский районный суд признал виновным Игоря Малева в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой и... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T11:00

2024-07-12T11:00

2024-07-12T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Симферопольский районный суд признал виновным Игоря Малева в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой и приговорил его к одному году исправительных работ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым из зала суда.Суд при назначении наказания посчитал смягчающими обстоятельствами те факты, что Малев впервые совершил преступление и ранее не привлекался к уголовной ответственности, характеризуется положительно и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.По словам адвоката осужденного, обжаловать приговор его подзащитный не намерен.Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой началось 15 мая в Симферопольском районном суде. Всего состоялось шесть заседаний. Малев полностью признал вину, раскаялся в содеянном и попросил прощения у семьи журналистки. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе Малев, будучи инструктором на добровольной основе, нарушив правила безопасности, несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в землю боевыми патронами в непосредственной близости от Бабаевой. По словам самого подсудимого и свидетелей, цель этого упражнения – подготовить обучаемых психологически к действиям в условиях реальных боевых действий.Одна из пуль, выпущенных из оружия Малева, раскололась, два ее фрагмента отрикошетили в голову и шею журналистки, смертельно ее ранив. Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

https://crimea.ria.ru/20221108/krym-svetlany-babaevoy--fotolenta-1125273757.html

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