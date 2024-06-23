Рейтинг@Mail.ru
Шесть в тяжелом: стало известно о раненых при атаке на Севастополь детях - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240623/shest-v-tyazhelom-stalo-izvestno-o-ranenykh-pri-atake-na-sevastopol-detyakh-1138313776.html
Шесть в тяжелом: стало известно о раненых при атаке на Севастополь детях
Шесть в тяжелом: стало известно о раненых при атаке на Севастополь детях - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Шесть в тяжелом: стало известно о раненых при атаке на Севастополь детях
Шестеро детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, находятся а тяжелом состоянии. Об этом журналистам рассказала городской больницы № 5 Наталья... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T20:26
2024-06-23T20:35
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
новости
дети
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_026f36fd53bd6298bdecac9d1ade2900.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Шестеро детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, находятся а тяжелом состоянии. Об этом журналистам рассказала городской больницы № 5 Наталья Шайнер."К нам поступило 27 детей, шесть из них в тяжелом состоянии", – сказала Шайнер.Она уточнила ,что пострадавшие – дети разного возраста до 18 лет. По ее словам, для оказания дополнительной помощи в Севастополь направлены врачи федеральных центров, в том числе ФМБА.В российском Минздраве, в свою очередь, сообщили, что состояние 13 пострадавших в Севастополе врачи оценивают как тяжелое, 62 пациента получили помощь амбулаторно.ВСУ нанесли удар по Севастополю воскресным днем, когда люди отдыхали на пляже семьями, с детьми. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей ликвидированы в небе над акваторией, однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна из ракет сменила траекторию и подорвалась над городом – подрыв осколочной боевой части пятой вражеской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.После случившегося в Минобороны России заявили, что удар по Севастополю был нанесен преднамеренно, и ответственность за это несет как Вашингтон, поставивший ракеты Киеву, так и сама Украина, с территории которой атаковали мирное население.По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей, в их числе – маленькая дочь заместителя мэра Магадана.Как рассказали РИА Новости Крым, в севастопольской городской больнице №1 находятся 44 пострадавших в результате удара ВСУ по пляжам Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.24 человека было ранено, из них 27 детей, пятеро из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи и медсестры из федеральных центров отправились на помощь пострадавшим от удара ВСУ севастопольцам, сообщили в пресс-службе Минздрава России.Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и заверил, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. В первую очередь это касается размещения раненых в медицинских учреждениях. Также власти новых российских регионов высказали глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю.По мнению главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, трагедия в Севастополе в очередной раз доказывает, что киевский режим – бесчеловечный и кощунственный, ведь трагедия произошла в один из двенадцати главнейших православных праздников, в День Святой Троицы.Понедельник, 24 июня, объявлен Днем траура как в Севастополе, так и в Республике КрымЧитайте также на РИА Новости Крым:Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУКиев добивается права наносить удары ракетами ATACMS вглубь России
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_77ef095e15b4a0a57e9bbd86ba4783bc.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости, дети, больница
Шесть в тяжелом: стало известно о раненых при атаке на Севастополь детях

Шесть пострадавших при атаке на Севастополь детей находятся в тяжелом состоянии

20:26 23.06.2024 (обновлено: 20:35 23.06.2024)
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Шестеро детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, находятся а тяжелом состоянии. Об этом журналистам рассказала городской больницы № 5 Наталья Шайнер.
"К нам поступило 27 детей, шесть из них в тяжелом состоянии", – сказала Шайнер.
Она уточнила ,что пострадавшие – дети разного возраста до 18 лет. По ее словам, для оказания дополнительной помощи в Севастополь направлены врачи федеральных центров, в том числе ФМБА.
В российском Минздраве, в свою очередь, сообщили, что состояние 13 пострадавших в Севастополе врачи оценивают как тяжелое, 62 пациента получили помощь амбулаторно.
ВСУ нанесли удар по Севастополю воскресным днем, когда люди отдыхали на пляже семьями, с детьми. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей ликвидированы в небе над акваторией, однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна из ракет сменила траекторию и подорвалась над городом – подрыв осколочной боевой части пятой вражеской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.
После случившегося в Минобороны России заявили, что удар по Севастополю был нанесен преднамеренно, и ответственность за это несет как Вашингтон, поставивший ракеты Киеву, так и сама Украина, с территории которой атаковали мирное население.
По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей, в их числе – маленькая дочь заместителя мэра Магадана.
Как рассказали РИА Новости Крым, в севастопольской городской больнице №1 находятся 44 пострадавших в результате удара ВСУ по пляжам Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
24 человека было ранено, из них 27 детей, пятеро из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи и медсестры из федеральных центров отправились на помощь пострадавшим от удара ВСУ севастопольцам, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и заверил, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. В первую очередь это касается размещения раненых в медицинских учреждениях. Также власти новых российских регионов высказали глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю.
По мнению главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, трагедия в Севастополе в очередной раз доказывает, что киевский режим – бесчеловечный и кощунственный, ведь трагедия произошла в один из двенадцати главнейших православных праздников, в День Святой Троицы.
Понедельник, 24 июня, объявлен Днем траура как в Севастополе, так и в Республике Крым
Читайте также на РИА Новости Крым:
Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков
"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
Киев добивается права наносить удары ракетами ATACMS вглубь России
СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаНовостидетиБольница
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу
20:32В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу
20:316 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТО
20:26Шесть в тяжелом: стало известно о раненых при атаке на Севастополь детях
20:09В Севастополе уточнили число погибших и пострадавших при атаке ВСУ
20:00В Дагестане ликвидировали двух боевиков
19:55Перестрелка произошла на границе Абхазии и России – погиб прохожий
19:46При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви
19:41Из Ялты в Севастополь отправили ведущих специалистов-реаниматологов
19:17При обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро ранены
19:06Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один ранен
19:05В АТОР рассказали о туристах в Севастополе после атаки ВСУ
18:37Медики России едут на помощь в Севастополь после атаки ВСУ на город
18:31Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков
18:20Ситуация на Крымском мосту после атаки на Севастополь
18:16Киев добивается права наносить удары ракетами ATACMS вглубь России
17:52Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем
17:20"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
17:11В Республике Крым 24 июня объявлено Днем траура
16:58До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей
Лента новостейМолния