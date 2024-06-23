https://crimea.ria.ru/20240623/shest-v-tyazhelom-stalo-izvestno-o-ranenykh-pri-atake-na-sevastopol-detyakh-1138313776.html

Шесть в тяжелом: стало известно о раненых при атаке на Севастополь детях

Шесть в тяжелом: стало известно о раненых при атаке на Севастополь детях - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Шесть в тяжелом: стало известно о раненых при атаке на Севастополь детях

Шестеро детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, находятся а тяжелом состоянии. Об этом журналистам рассказала городской больницы № 5 Наталья... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T20:26

2024-06-23T20:26

2024-06-23T20:35

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

новости

дети

больница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Шестеро детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, находятся а тяжелом состоянии. Об этом журналистам рассказала городской больницы № 5 Наталья Шайнер."К нам поступило 27 детей, шесть из них в тяжелом состоянии", – сказала Шайнер.Она уточнила ,что пострадавшие – дети разного возраста до 18 лет. По ее словам, для оказания дополнительной помощи в Севастополь направлены врачи федеральных центров, в том числе ФМБА.В российском Минздраве, в свою очередь, сообщили, что состояние 13 пострадавших в Севастополе врачи оценивают как тяжелое, 62 пациента получили помощь амбулаторно.ВСУ нанесли удар по Севастополю воскресным днем, когда люди отдыхали на пляже семьями, с детьми. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей ликвидированы в небе над акваторией, однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна из ракет сменила траекторию и подорвалась над городом – подрыв осколочной боевой части пятой вражеской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.После случившегося в Минобороны России заявили, что удар по Севастополю был нанесен преднамеренно, и ответственность за это несет как Вашингтон, поставивший ракеты Киеву, так и сама Украина, с территории которой атаковали мирное население.По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей, в их числе – маленькая дочь заместителя мэра Магадана.Как рассказали РИА Новости Крым, в севастопольской городской больнице №1 находятся 44 пострадавших в результате удара ВСУ по пляжам Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.24 человека было ранено, из них 27 детей, пятеро из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи и медсестры из федеральных центров отправились на помощь пострадавшим от удара ВСУ севастопольцам, сообщили в пресс-службе Минздрава России.Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и заверил, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. В первую очередь это касается размещения раненых в медицинских учреждениях. Также власти новых российских регионов высказали глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю.По мнению главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, трагедия в Севастополе в очередной раз доказывает, что киевский режим – бесчеловечный и кощунственный, ведь трагедия произошла в один из двенадцати главнейших православных праздников, в День Святой Троицы.Понедельник, 24 июня, объявлен Днем траура как в Севастополе, так и в Республике КрымЧитайте также на РИА Новости Крым:Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУКиев добивается права наносить удары ракетами ATACMS вглубь России

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости, дети, больница