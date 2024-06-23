https://crimea.ria.ru/20240623/v-sevastopole-utochnili-chislo-pogibshikh-i-postradavshikh-pri-atake-vsu-1138312656.html

В Севастополе уточнили число погибших и пострадавших при атаке ВСУ

В Севастополе уточнили число погибших и пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2024

В Севастополе уточнили число погибших и пострадавших при атаке ВСУ

При ракетной атаке на Севастополь погибли 4 человека. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T20:09

2024-06-23T20:09

2024-06-23T20:25

михаил развожаев

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

крым

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e0284f88b4c248860e2f0cd84b277423.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. При ракетной атаке на Севастополь погибли 4 человека. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщалось о пятерых погибших."Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того, как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки", - пояснил он растущее число пострадавших.Губернатор рассказал, что люди продолжают обращаться в медицинские учреждения."Закончил объезд больниц, в которых находятся раненые. Из комплекса позвонил лучшему в мире детскому хирургу Леониду Михайловичу Рошалю. Его специалисты уже сегодня ночью приедут к нам, и в случае необходимости бортом детей отправим в Москву", - рассказал губернатор.Все об атаке ВСУ на Севастополь 23 июня читайте по ссылке >>По его словам, Минздрав РФ отправил в Севастополь для оказания помощи пострадавшим бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф. Из ФМБА Ялты врачи уже приехали на детский комплекс.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей были ликвидированы в небе над акваторией, однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Как сообщили в Минобороны РФ, атака производилась поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна из ракет сменила траекторию и подорвалась над городом - подрыв осколочной боевой части пятой вражеской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.После случившегося в Минобороны России заявили, что удар по Севастополю был нанесен преднамеренно, и ответственность за это несет как Вашингтон, поставивший ракеты Киеву, так и сама Украина, с территории которой атаковали мирное население.Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и заверил, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. В первую очередь это касается размещения раненых в медицинских учреждениях. Также власти новых российских регионов высказали глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю.Понедельник, 24 июня, объявлен Днем траура как в Севастополе, так и в Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоковУдар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавшихРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь

https://crimea.ria.ru/20240623/9-letnyaya-doch-zamglavy-magadana-pogibla-pri-udare-vsu-po-sevastopolyu-1138306401.html

https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, атаки всу на крым