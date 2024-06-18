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"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние учения
"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние учения - РИА Новости Крым, 18.06.2024
"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние учения
Тихоокеанский флот приступил к развертыванию сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке. В них будут задействованы около 40 кораблей и 20... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T08:03
2024-06-18T08:03
2024-06-18T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Тихоокеанский флот приступил к развертыванию сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке. В них будут задействованы около 40 кораблей и 20 единиц морской авиации. Учения продлятся десять дней, сообщили в пресс-службе Минобороны России.Впервые учения пройдут в двустороннем формате с участием Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенного командования войск и сил на северо-востоке России, подчеркнули в оборонном ведомстве.Моряки будут тренироваться наносить совместные ракетные удары по корабельным группировкам условного противника, а также отражать нападение дронов. Кроме того, будут отработаны противолодочные действия и организация всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем.К учениям привлекаются подразделения морской пехоты флота, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", добавили в Минобороны.Ранее в Минобороны России отметили, что в Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. 11 июня начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования. Также военные отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаЯдерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на УкраинеДля разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"
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учения, армия и флот, тихий океан, министерство обороны рф, тихоокеанский флот, безопасность, новости, россия
"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние учения
Двусторонние учения начались в Тихом океане с участием кораблей и ракетных комплексов
08:03 18.06.2024 (обновлено: 08:08 18.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Тихоокеанский флот приступил к развертыванию сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке. В них будут задействованы около 40 кораблей и 20 единиц морской авиации. Учения продлятся десять дней, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках планового двустороннего учения, которое будет проводиться в период с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины", - говорится в сообщении.
Впервые учения пройдут в двустороннем формате с участием Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенного командования войск и сил на северо-востоке России, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Моряки будут тренироваться наносить совместные ракетные удары по корабельным группировкам условного противника, а также отражать нападение дронов. Кроме того, будут отработаны противолодочные действия и организация всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем.
"Всего в двустороннем учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах", - уточнили в пресс-службе.
К учениям привлекаются подразделения морской пехоты флота, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", добавили в Минобороны.
Ранее в Минобороны России отметили, что в Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения
, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота.
11 июня начался второй этап учения нестратегических ядерных сил
России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер"
, снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования. Также военные отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей
Военно-морского флота России в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.
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