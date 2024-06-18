https://crimea.ria.ru/20240618/bal-aviatsiya-i-korabli-v-tikhom-okeane-nachalis-dvustoronnie-ucheniya-1138183350.html

"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние учения

"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние учения - РИА Новости Крым, 18.06.2024

"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние учения

Тихоокеанский флот приступил к развертыванию сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке. В них будут задействованы около 40 кораблей и 20... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T08:03

2024-06-18T08:03

2024-06-18T08:08

учения

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Тихоокеанский флот приступил к развертыванию сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке. В них будут задействованы около 40 кораблей и 20 единиц морской авиации. Учения продлятся десять дней, сообщили в пресс-службе Минобороны России.Впервые учения пройдут в двустороннем формате с участием Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенного командования войск и сил на северо-востоке России, подчеркнули в оборонном ведомстве.Моряки будут тренироваться наносить совместные ракетные удары по корабельным группировкам условного противника, а также отражать нападение дронов. Кроме того, будут отработаны противолодочные действия и организация всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем.К учениям привлекаются подразделения морской пехоты флота, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", добавили в Минобороны.Ранее в Минобороны России отметили, что в Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. 11 июня начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования. Также военные отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаЯдерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на УкраинеДля разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"

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учения, армия и флот, тихий океан, министерство обороны рф, тихоокеанский флот, безопасность, новости, россия