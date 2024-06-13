https://crimea.ria.ru/20240613/glavnoe-za-den-13-iyunya-1138096945.html

Главное за день: 13 июня

Главное за день: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Главное за день: 13 июня

Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР – пострадавший при обстреле оператор умер в больнице. Германия мешает ЕС ввести новые санкции против России. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T23:02

2024-06-13T23:02

2024-06-13T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости Крым. Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР – пострадавший при обстреле оператор умер в больнице. Германия мешает ЕС ввести новые санкции против России. Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ. В России вырастут цены на некоторые товары из-за решения Турции. Путин в институте ядерных исследований открыл запуск ускорительного комплекса NICA. В Подмосковье ФСБ накрыла незаконный канал въезда граждан Украины в РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Умер пострадавший при обстреле ВСУ Горловки оператор НТВТрое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. В больнице от полученных ран скончался оператор телеканала Валерий Кожин.Германия блокирует новые санкции против РФПравительство ФРГ затягивает процесс переговоров по согласованию нового пакета санкций ЕС против России. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники."Федеральное правительство блокирует прогресс в переговорах о следующем пакете санкций ЕС в отношении России", – говорится в сообщении. Как уточнятся, речь идет о санкциях, направленных на борьбу с обходом действующих ограничений.Армения готовится выйти из ОДКБПремьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства."Следующим логичным шагом будет выход Армении из ОДКБ… Когда это произойдет, мы решим сами. Возможно, через месяц, через год, через три года", – сказал он, выступая в парламенте.Перевезенные через Средиземноморье товары подорожают в РоссииТурция приняла решения повысить стоимость транзита грузовых судов через проливы, что приведет к росту цен в России на те товары, которые завозятся через Средиземноморье. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.По его словам, в Россию через Босфор и Дарданеллы завозят мебель, запчасти, промышленное оборудование, ткани, обувь и одежду, а также кофе, чай, сахар, сухофрукты и орехи.Путин дал старт пуску ядерного коллайдера NICAПрезидент России Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.В создании коллайдера NICA участвуют ученые из 30 стран мира. более 130 научных организаций, из них почти четверть – российские. Цель работы – воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала вселенная сразу после Большого Взрыва.ФСБ накрыла незаконный канал въезда украинцев в РФСиловики пресекли деятельность преступной группы с участием гендиректора и главного врача подмосковной клиники, которая организовала незаконный въезд в Россию граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области."Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений", – говорится в сообщении ведомства.Установлено, что оба преступника действовали совместно с предпринимателями.

https://crimea.ria.ru/20240613/byvshiy-zamkom-natsgvardii-ukrainy-i-eks-glavkom-vmsu-obyavleny-v-rozysk-1138096232.html

https://crimea.ria.ru/20240613/priyatnogo-poleta-chem-i-komu-grozit-vykhod-armenii-iz-odkb-1138087705.html

https://crimea.ria.ru/20240613/varshava-otkazala-kievu-v-peredache-patriot-1138090869.html

https://crimea.ria.ru/20240613/putin-prodlil-ukaz-ob-otvetnykh-merakh-na-potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-1138089951.html

https://crimea.ria.ru/20240613/milliard-rubley-sotsvyplat-pokhitili-na-severnom-kavkaze-1138082128.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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