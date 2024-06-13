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Главное за день: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Главное за день: 13 июня
Главное за день: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Главное за день: 13 июня
Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР – пострадавший при обстреле оператор умер в больнице. Германия мешает ЕС ввести новые санкции против России. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T23:02
2024-06-13T23:02
главное за день
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости Крым. Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР – пострадавший при обстреле оператор умер в больнице. Германия мешает ЕС ввести новые санкции против России. Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ. В России вырастут цены на некоторые товары из-за решения Турции. Путин в институте ядерных исследований открыл запуск ускорительного комплекса NICA. В Подмосковье ФСБ накрыла незаконный канал въезда граждан Украины в РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Умер пострадавший при обстреле ВСУ Горловки оператор НТВТрое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. В больнице от полученных ран скончался оператор телеканала Валерий Кожин.Германия блокирует новые санкции против РФПравительство ФРГ затягивает процесс переговоров по согласованию нового пакета санкций ЕС против России. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники."Федеральное правительство блокирует прогресс в переговорах о следующем пакете санкций ЕС в отношении России", – говорится в сообщении. Как уточнятся, речь идет о санкциях, направленных на борьбу с обходом действующих ограничений.Армения готовится выйти из ОДКБПремьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства."Следующим логичным шагом будет выход Армении из ОДКБ… Когда это произойдет, мы решим сами. Возможно, через месяц, через год, через три года", – сказал он, выступая в парламенте.Перевезенные через Средиземноморье товары подорожают в РоссииТурция приняла решения повысить стоимость транзита грузовых судов через проливы, что приведет к росту цен в России на те товары, которые завозятся через Средиземноморье. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.По его словам, в Россию через Босфор и Дарданеллы завозят мебель, запчасти, промышленное оборудование, ткани, обувь и одежду, а также кофе, чай, сахар, сухофрукты и орехи.Путин дал старт пуску ядерного коллайдера NICAПрезидент России Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.В создании коллайдера NICA участвуют ученые из 30 стран мира. более 130 научных организаций, из них почти четверть – российские. Цель работы – воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала вселенная сразу после Большого Взрыва.ФСБ накрыла незаконный канал въезда украинцев в РФСиловики пресекли деятельность преступной группы с участием гендиректора и главного врача подмосковной клиники, которая организовала незаконный въезд в Россию граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области."Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений", – говорится в сообщении ведомства.Установлено, что оба преступника действовали совместно с предпринимателями.
https://crimea.ria.ru/20240613/byvshiy-zamkom-natsgvardii-ukrainy-i-eks-glavkom-vmsu-obyavleny-v-rozysk-1138096232.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
главное за день, новости
Главное за день: 13 июня

Главные события и заявления четверга, 13 июня

23:02 13.06.2024
 
© Фото: страница Валерия Кожина в соцсетиОператор НТВ Валерий Кожин. Архивное фото
Оператор НТВ Валерий Кожин. Архивное фото
© Фото: страница Валерия Кожина в соцсети
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости Крым. Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР – пострадавший при обстреле оператор умер в больнице. Германия мешает ЕС ввести новые санкции против России. Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ. В России вырастут цены на некоторые товары из-за решения Турции. Путин в институте ядерных исследований открыл запуск ускорительного комплекса NICA. В Подмосковье ФСБ накрыла незаконный канал въезда граждан Украины в РФ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Умер пострадавший при обстреле ВСУ Горловки оператор НТВ

Трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. В больнице от полученных ран скончался оператор телеканала Валерий Кожин.

Германия блокирует новые санкции против РФ

Правительство ФРГ затягивает процесс переговоров по согласованию нового пакета санкций ЕС против России. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.
"Федеральное правительство блокирует прогресс в переговорах о следующем пакете санкций ЕС в отношении России", – говорится в сообщении. Как уточнятся, речь идет о санкциях, направленных на борьбу с обходом действующих ограничений.
Шеврон полиции
20:35
Бывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыск

Армения готовится выйти из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства.
"Следующим логичным шагом будет выход Армении из ОДКБ… Когда это произойдет, мы решим сами. Возможно, через месяц, через год, через три года", – сказал он, выступая в парламенте.
Никол Пашинян
16:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ

Перевезенные через Средиземноморье товары подорожают в России

Турция приняла решения повысить стоимость транзита грузовых судов через проливы, что приведет к росту цен в России на те товары, которые завозятся через Средиземноморье. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
По его словам, в Россию через Босфор и Дарданеллы завозят мебель, запчасти, промышленное оборудование, ткани, обувь и одежду, а также кофе, чай, сахар, сухофрукты и орехи.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
19:43
Варшава отказала Киеву в передаче Patriot

Путин дал старт пуску ядерного коллайдера NICA

Президент России Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.
В создании коллайдера NICA участвуют ученые из 30 стран мира. более 130 научных организаций, из них почти четверть – российские. Цель работы – воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала вселенная сразу после Большого Взрыва.
Президент РФ Владимир Путин
18:01
Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть

ФСБ накрыла незаконный канал въезда украинцев в РФ

Силовики пресекли деятельность преступной группы с участием гендиректора и главного врача подмосковной клиники, которая организовала незаконный въезд в Россию граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области.
"Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений", – говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что оба преступника действовали совместно с предпринимателями.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
14:32
Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе
 
Главное за деньНовости
 
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23:02Главное за день: 13 июня
22:43Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе
22:28Таиланд намерен вступить в БРИКС
22:03Главные новости Крыма: 13 июня
21:32Игры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации
21:13Кто получил "Боспорскую Нику" на фестивале античного искусства в Керчи
21:08РФ и Иран готовы развивать сотрудничество в разных сферах – Путин
20:53Играют не актеры: в Крыму дадут спектакль в поддержку детского хосписа
20:35Бывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыск
20:11Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму
19:43Варшава отказала Киеву в передаче Patriot
19:39Умер пострадавший при обстреле ВСУ Горловки оператор НТВ
19:29Ростовский пенсионер убил из ружья двух женщин и застрелился
19:01На побережье у Феодосии слышна стрельба
18:46В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн
18:28Финансирование научных проектов будет увеличено – Путин
18:01Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть
17:48Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне
17:32В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
17:13Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений
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