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Турция поднимет тарифы на проход проливами: что подорожает в России
Турция поднимет тарифы на проход проливами: что подорожает в России - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Турция поднимет тарифы на проход проливами: что подорожает в России
Повышение платы за транзит грузов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15% приведет к росту цен на товары, которые завозятся в Россию через Средиземноморье,... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T15:26
2024-06-13T15:26
2024-06-13T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Повышение платы за транзит грузов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15% приведет к росту цен на товары, которые завозятся в Россию через Средиземноморье, включая чай, кофе, фрукты, орехи. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу в четверг заявил, что Анкара намерена с 1 июля увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%. До этого плата повышалась в прошлом году на 8%.В Россию через Босфор и Дарданеллы завозят кофе, чай, сахар, сухофрукты и орехи, а также ткани, обувь и одежду, мебель, запчасти и промышленное оборудование. На сколько подорожают товары, пока неизвестно, но, по мнению Беляева, рост не будет значительным."Это не будет рост на искомые 15%, поскольку сухогрузы везут колоссальные объемы товаров. Но на каждую позицию товара будет приходиться удорожание", - считает аналитик.Говоря о мотивах решения турецких властей, Беляев отметил, что экономика республики находится не в самом лучшем положении, а Анкара ищет поводы для того, чтобы увеличить доходы для укрепления собственной экономики."Страны, которые пользуются проливами, вынуждены платить деньги, потому что альтернативы фактически нет. Дешевле будет платить повышенную ставку, чем везти товары в обход Европы, например, через Балтику", – считает экономист.
https://crimea.ria.ru/20240608/postpred-kryma-turtsiya-kak-chlen-nato-vryad-li-vstupit-v-briks-1137960052.html
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турция, михаил беляев, мнения, экономика, россия, цены и тарифы, пролив босфор, в мире, новости
Турция поднимет тарифы на проход проливами: что подорожает в России
Повышение стоимости транзита через турецкие проливы приведет к росту цен в РФ – экономист
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Повышение платы за транзит грузов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15% приведет к росту цен на товары, которые завозятся в Россию через Средиземноморье, включая чай, кофе, фрукты, орехи. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу в четверг заявил, что Анкара намерена с 1 июля увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%. До этого плата повышалась в прошлом году на 8%.
"Раз увеличиваются тарифы на транзит грузов, а проход через эти проливы стоит немалых денег, то и товары, которые нам этим путем завозят, будут дорожать. Нас ждет подорожание всех тех товаров, которые завозятся через эти проливы", – сказал эксперт.
В Россию через Босфор и Дарданеллы завозят кофе, чай, сахар, сухофрукты и орехи, а также ткани, обувь и одежду, мебель, запчасти и промышленное оборудование. На сколько подорожают товары, пока неизвестно, но, по мнению Беляева, рост не будет значительным.
"Это не будет рост на искомые 15%, поскольку сухогрузы везут колоссальные объемы товаров. Но на каждую позицию товара будет приходиться удорожание", - считает аналитик.
Говоря о мотивах решения турецких властей, Беляев отметил, что экономика республики находится не в самом лучшем положении, а Анкара ищет поводы для того, чтобы увеличить доходы для укрепления собственной экономики.
"Страны, которые пользуются проливами, вынуждены платить деньги, потому что альтернативы фактически нет. Дешевле будет платить повышенную ставку, чем везти товары в обход Европы, например, через Балтику", – считает экономист.