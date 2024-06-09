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Главное за день: 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Главное за день: 9 июня
Главное за день: 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Главное за день: 9 июня
ВС РФ за суки уничтожили еще почти 1,5 тысячи украинских боевиков, сбили вражеский МИ-8 и 66 дронов. В результате атак ВСУ пострадали мирные жители в Донецке и... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T21:31
2024-06-09T21:31
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новости крыма
вооруженные силы россии
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китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. ВС РФ за суки уничтожили еще почти 1,5 тысячи украинских боевиков, сбили вражеский МИ-8 и 66 дронов. В результате атак ВСУ пострадали мирные жители в Донецке и на Херсонщине, а также бойцы самообороны в Белгородской области. Молдавская оппозиция хочет восстановить отношения с Россией. Крым в этом году принял первый миллион туристов. В Китае нашли гору древних сокровищ, а в Тихом океане – самое древнее существо на Земле.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные продолжают улучшать положение по переднему краю и занимать более выгодные рубежи в зоне спецоперации, за сутки на различных направлениях уничтожены еще 1475 украинских боевиков, разбиты пункты дислокации операторов ударных дронов ВСУ "Птахи Мадяра", а также пункт дислокации иностранных наемников. Российские средства ПВО за сутки сбили еще один вражеский вертолет Ми-8 и 66 дронов ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Удары ВСУ по регионам РФТрое бойцов самообороны ранены в Белгородской области при беспилотной атаке со стороны ВСУ. Два человека получили ранения в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на Петровский район Донецка. Кроме того, при обстреле ВСУ поселка Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области убит мирный житель и разрушены два дома. Также ранена женщина.Молдавия и РоссияМолдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон. Он добавил, что Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за того, что игнорирует участие в ЕАЭС и СНГ, и призвал не признавать результатов президентских выборов в Молдавии, если будет объявлено о победе действующего президента Майи Санду.Туристы в КрымуКрым за первые пять месяцев посетили 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, на сегодня объекты размещения загружены в среднем на 50%, что выше уровня прошлого года на 8%.Сокровища в Китае16-тонную погребальную камеру с сокровищами нашли китайские археологи на территории мавзолея первого императора Китая Цинь Ши Хуана, который "охраняет" армия из шести тысяч терракотовых воинов в натуральную величину, пишет портал Arkeonews. Внутри саркофага ученые обнаружили очень богатые погребальные находки, в том числе оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет.Находка на дне океанаИсследователи из международной экспедиции обнаружили в Тихом океане существо, способное прожить до 15 тысяч лет – чашеобразную стеклянную губку. Как пишет сайт научно-технических новостей Phys, это может быть самый древний обитатель Земли. Еще одним видом, обнаруженным в экспедиции, стала розовая морская свинка – трепанг из рода Amperima с трубчатыми ножками.
https://crimea.ria.ru/20240609/naraschivanie-yadernogo-arsenala-ssha-chto-zayavili-v-belom-dome-1137978970.html
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главное за день, новости, новости крыма, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, молдавия, россия, туризм в крыму, китай, тихий океан
Главное за день: 9 июня

Главные события и заявления воскресенья, 9 июня

21:31 09.06.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. ВС РФ за суки уничтожили еще почти 1,5 тысячи украинских боевиков, сбили вражеский МИ-8 и 66 дронов. В результате атак ВСУ пострадали мирные жители в Донецке и на Херсонщине, а также бойцы самообороны в Белгородской области. Молдавская оппозиция хочет восстановить отношения с Россией. Крым в этом году принял первый миллион туристов. В Китае нашли гору древних сокровищ, а в Тихом океане – самое древнее существо на Земле.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российские военные продолжают улучшать положение по переднему краю и занимать более выгодные рубежи в зоне спецоперации, за сутки на различных направлениях уничтожены еще 1475 украинских боевиков, разбиты пункты дислокации операторов ударных дронов ВСУ "Птахи Мадяра", а также пункт дислокации иностранных наемников. Российские средства ПВО за сутки сбили еще один вражеский вертолет Ми-8 и 66 дронов ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Заграждения у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
18:07
Наращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме

Удары ВСУ по регионам РФ

Трое бойцов самообороны ранены в Белгородской области при беспилотной атаке со стороны ВСУ. Два человека получили ранения в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на Петровский район Донецка. Кроме того, при обстреле ВСУ поселка Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области убит мирный житель и разрушены два дома. Также ранена женщина.
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
17:43
ВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник Байдена

Молдавия и Россия

Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон. Он добавил, что Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за того, что игнорирует участие в ЕАЭС и СНГ, и призвал не признавать результатов президентских выборов в Молдавии, если будет объявлено о победе действующего президента Майи Санду.
Геническ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
14:53Радио "Спутник в Крыму"
Было – стало: как Херсонская область развивается в составе России

Туристы в Крыму

Крым за первые пять месяцев посетили 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, на сегодня объекты размещения загружены в среднем на 50%, что выше уровня прошлого года на 8%.
Поезд Таврия
08:04
Новая железная дорога из Ростова в Крым важна для региона - Голубев

Сокровища в Китае

16-тонную погребальную камеру с сокровищами нашли китайские археологи на территории мавзолея первого императора Китая Цинь Ши Хуана, который "охраняет" армия из шести тысяч терракотовых воинов в натуральную величину, пишет портал Arkeonews. Внутри саркофага ученые обнаружили очень богатые погребальные находки, в том числе оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет.
Корональные петли на восточном лимбе Солнца
09:22
На Землю обрушится еще одна мощная магнитная буря

Находка на дне океана

Исследователи из международной экспедиции обнаружили в Тихом океане существо, способное прожить до 15 тысяч лет – чашеобразную стеклянную губку. Как пишет сайт научно-технических новостей Phys, это может быть самый древний обитатель Земли. Еще одним видом, обнаруженным в экспедиции, стала розовая морская свинка – трепанг из рода Amperima с трубчатыми ножками.
Гроза - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
19:10Радио "Спутник в Крыму"
Холодный циклон идет на Крым: чего ждать от погоды на следующей неделе
 
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21:31Главное за день: 9 июня
21:07Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров
20:4415 тысяч лет под водой: в Тихом океане нашли самое древнее существо
20:28Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ
20:05В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой
19:37Месячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветер
19:10Холодный циклон идет на Крым: чего ждать от погоды на следующей неделе
18:34Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии
18:07Наращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме
17:43ВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник Байдена
17:24ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены
17:11Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
16:36Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое
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15:31Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД
14:53Было – стало: как Херсонская область развивается в составе России
14:12Армия России рвет оборону врага - уничтожены еще 1,5 тысяч боевиков ВСУ
13:46ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
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