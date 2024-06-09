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Главное за день: 9 июня

Главное за день: 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Главное за день: 9 июня

ВС РФ за суки уничтожили еще почти 1,5 тысячи украинских боевиков, сбили вражеский МИ-8 и 66 дронов. В результате атак ВСУ пострадали мирные жители в Донецке и... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T21:31

2024-06-09T21:31

2024-06-09T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. ВС РФ за суки уничтожили еще почти 1,5 тысячи украинских боевиков, сбили вражеский МИ-8 и 66 дронов. В результате атак ВСУ пострадали мирные жители в Донецке и на Херсонщине, а также бойцы самообороны в Белгородской области. Молдавская оппозиция хочет восстановить отношения с Россией. Крым в этом году принял первый миллион туристов. В Китае нашли гору древних сокровищ, а в Тихом океане – самое древнее существо на Земле.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные продолжают улучшать положение по переднему краю и занимать более выгодные рубежи в зоне спецоперации, за сутки на различных направлениях уничтожены еще 1475 украинских боевиков, разбиты пункты дислокации операторов ударных дронов ВСУ "Птахи Мадяра", а также пункт дислокации иностранных наемников. Российские средства ПВО за сутки сбили еще один вражеский вертолет Ми-8 и 66 дронов ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Удары ВСУ по регионам РФТрое бойцов самообороны ранены в Белгородской области при беспилотной атаке со стороны ВСУ. Два человека получили ранения в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на Петровский район Донецка. Кроме того, при обстреле ВСУ поселка Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области убит мирный житель и разрушены два дома. Также ранена женщина.Молдавия и РоссияМолдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон. Он добавил, что Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за того, что игнорирует участие в ЕАЭС и СНГ, и призвал не признавать результатов президентских выборов в Молдавии, если будет объявлено о победе действующего президента Майи Санду.Туристы в КрымуКрым за первые пять месяцев посетили 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, на сегодня объекты размещения загружены в среднем на 50%, что выше уровня прошлого года на 8%.Сокровища в Китае16-тонную погребальную камеру с сокровищами нашли китайские археологи на территории мавзолея первого императора Китая Цинь Ши Хуана, который "охраняет" армия из шести тысяч терракотовых воинов в натуральную величину, пишет портал Arkeonews. Внутри саркофага ученые обнаружили очень богатые погребальные находки, в том числе оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет.Находка на дне океанаИсследователи из международной экспедиции обнаружили в Тихом океане существо, способное прожить до 15 тысяч лет – чашеобразную стеклянную губку. Как пишет сайт научно-технических новостей Phys, это может быть самый древний обитатель Земли. Еще одним видом, обнаруженным в экспедиции, стала розовая морская свинка – трепанг из рода Amperima с трубчатыми ножками.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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