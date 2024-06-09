https://crimea.ria.ru/20240609/krym-v-etom-godu-prinyal-pervyy-million-turistov-1137971386.html

Крым в этом году принял первый миллион туристов

Крым в этом году принял первый миллион туристов - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Крым в этом году принял первый миллион туристов

Крым за первые пять месяцев посетило 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T08:37

2024-06-09T08:37

2024-06-09T10:53

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Крым за первые пять месяцев посетило 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, на сегодня объекты размещения загружены в среднем на 50%, что выше уровня прошлого года на 8%.Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня.

https://crimea.ria.ru/20240531/turpotok-rastet---skolko-turistov-otdokhnuli-v-krymu-s-nachala-goda-1137741510.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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