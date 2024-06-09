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Крым в этом году принял первый миллион туристов - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Крым в этом году принял первый миллион туристов
Крым в этом году принял первый миллион туристов - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Крым в этом году принял первый миллион туристов
Крым за первые пять месяцев посетило 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T08:37
2024-06-09T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Крым за первые пять месяцев посетило 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, на сегодня объекты размещения загружены в среднем на 50%, что выше уровня прошлого года на 8%.Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня.
https://crimea.ria.ru/20240531/turpotok-rastet---skolko-turistov-otdokhnuli-v-krymu-s-nachala-goda-1137741510.html
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Крым в этом году принял первый миллион туристов

Крым в этом году принял первый миллион туристов - Константинов

08:37 09.06.2024 (обновлено: 10:53 09.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети на вокзале в Симферополе
Дети на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Крым за первые пять месяцев посетило 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
"За январь-май 2024 года турпоток в Крым составил 1 миллион 325 тысяч туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода 2023 года", - сказал Константинов агентству.
По его словам, на сегодня объекты размещения загружены в среднем на 50%, что выше уровня прошлого года на 8%.
"К приему туристов готовы около тысячи средств размещения различной категории общей вместимостью порядка 48 тысяч номеров. Июнь сегодня забронирован на 70-80% по ведущим крупным курортным комплексам, в целом бронировки на лето составляют более 60%", - сказал глава парламента.
Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня.
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