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15 тысяч лет под водой: в Тихом океане нашли самое древнее существо - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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15 тысяч лет под водой: в Тихом океане нашли самое древнее существо
15 тысяч лет под водой: в Тихом океане нашли самое древнее существо - РИА Новости Крым, 09.06.2024
15 тысяч лет под водой: в Тихом океане нашли самое древнее существо
Исследователи из международной экспедиции обнаружили в Тихом океане существо, способное прожить до 15 тысяч лет – чашеобразную стеклянную губку. Это может быть... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T20:44
2024-06-09T20:44
тихий океан
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наука и технологии
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мексика
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земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Исследователи из международной экспедиции обнаружили в Тихом океане существо, способное прожить до 15 тысяч лет – чашеобразную стеклянную губку. Это может быть самый древний обитатель Земли, пишет сайт научно-технических новостей Phys.По данным издания, исследователи изучали самую малоизученную тихоокеанскую зону Кларион-Клиппертон между Гавайями и Мексикой, где глубины варьируются от 3,5 до 5,5 тысяч метров. В работе использовали дистанционное оборудование, с помощью которого удалось получить фотографии стеклянной губки чашеобразной формы.Еще одним видом, обнаруженным в экспедиции, стала розовая морская свинка – трепанг из рода Amperima с трубчатыми ножками. Эти морские огурцы оказались самыми крупными среди прочих во всем районе исследования.Уточняется, что целью экспедиции было составление карты биоразнообразия территории, где пока наукой описан только каждый десятый вид существ. Исследование связано с планами по глубоководной добыче редких металлов, используемых в "зеленых" технологиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощенияДревние обитатели пещеры "Таврида" прибыли в КрымКак свой след в истории оставили котики: редкие находки на Херсонесе
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тихий океан, новости, наука и технологии, в мире, мексика, гавайи, земля
15 тысяч лет под водой: в Тихом океане нашли самое древнее существо

В Тихом океане нашли самого древнего обитателя Земли – ученые

20:44 09.06.2024
 
© phys.orgВ Тихом океане нашли самого древнего обитателя Земли
В Тихом океане нашли самого древнего обитателя Земли
© phys.org
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Исследователи из международной экспедиции обнаружили в Тихом океане существо, способное прожить до 15 тысяч лет – чашеобразную стеклянную губку. Это может быть самый древний обитатель Земли, пишет сайт научно-технических новостей Phys.
По данным издания, исследователи изучали самую малоизученную тихоокеанскую зону Кларион-Клиппертон между Гавайями и Мексикой, где глубины варьируются от 3,5 до 5,5 тысяч метров. В работе использовали дистанционное оборудование, с помощью которого удалось получить фотографии стеклянной губки чашеобразной формы.

"Как полагают ученые, животное имеет самую длинную продолжительность жизни среди всех существ на Земле. Они могут жить до 15 тысяч лет", – сказано в публикации.

Еще одним видом, обнаруженным в экспедиции, стала розовая морская свинка – трепанг из рода Amperima с трубчатыми ножками. Эти морские огурцы оказались самыми крупными среди прочих во всем районе исследования.
Уточняется, что целью экспедиции было составление карты биоразнообразия территории, где пока наукой описан только каждый десятый вид существ. Исследование связано с планами по глубоководной добыче редких металлов, используемых в "зеленых" технологиях.
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Тихий океанНовостиНаука и технологииВ миреМексикаГавайиЗемля
 
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