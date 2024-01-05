https://crimea.ria.ru/20240105/krym--poluostrov-drakonov-mificheskiy-personazh-i-ego-voploscheniya-1133032839.html

Крым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощения

Крым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощения - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Крым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощения

Наступивший год, который, согласно восточному календарю, считается годом Дракона, будет под покровительством этого мифического животного только ближе к середине РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T18:35

2024-01-05T18:35

2024-01-05T18:35

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Наступивший год, который, согласно восточному календарю, считается годом Дракона, будет под покровительством этого мифического животного только ближе к середине февраля. Крым, как это ни покажется странным, тесно связан с грозным персонажем. О том, какие драконы "водятся" на полуострове, корреспондент РИА Новости Крым разговаривал с краеведом Иваном Коваленко.Биология драконовДраконы, они же динозавры, жили в Крыму много-много лет назад. Тут были найдены останки ихтиозавров, плезиозавров и мозазавров. Но есть на полуострове город, в гербе которого – бронтозавр. Такой герб – единственный в Европе, изображающий ископаемое животное. Дело в том, что скульптура травоядного бронтозавра, которого терзают хищники, с 30-х годов прошлого века украшает город. Эта скульптура авторства Сергея Лихошерстова стала вторым в мире памятником динозавру. В 2005 году городской совет Сак утвердил герб с изображением Бронти, как его ласково прозвали горожане.Летом возле Бронти в траве шныряют маленькие современные ящуры-драконы. Например, пресмыкающееся крымская ящерица. А вот эндемик Крыма – ящерица Линдгольма – схватку между бронтозавтром и зубастыми цератозаврами в глаза не видела, так как это вид встречается только на южном побережье Крыма и в горах.Есть драконы в Крыму и в морских глубинах. Ядовитая и опасная рыбка-дракончик небольшая, похожа на бычка, названа так из-за гребня с шипами на спине, схожих с драконьими. Шипы у рыбы растут и на жаберных крышках. Рыба лежит, зарывшись в песок, и если наступить на него, то неприятностей не избежать: нейротоксин в его иглах вызывает затрудненное дыхание, повышение температуры, тошноту и даже паралич. Яд так силен, что и у мертвой рыбы сохраняет свою силу.В кактусарии Никитского ботанического сада растет большое "драконово дерево" или драцена. Она – родственница агавы, и встретить ее можно и на подоконниках у любителей комнатных растений. Большинство драцен – уроженцы Африки. Драконовым деревом растение прозвали из-за сока сока темного цвета. Согласно старинной индийской легенде, драцена так названа в память о кровожадном драконе, проживавшем на острове Сокотра в Аравийском море и нападавшем на слонов, чтобы выпить их кровь. Смола растения называется "драконова кровь", используется в парфюмерии и народной медицине.Драконы на карте Крыма"У нас в Крыму есть несколько названий скал, носящих одно название – Дракон. Самый известный – скальный хребет между поселками Меллас и Форос, через который проходит Южнобережное шоссе. В скале пробит тоннель 250 метров длиной. Скальный гребень очень нехарактерен для окружающих известняков и выделяется в рельефе. Интересно, что историческое название этой горы – Ай-Юрий, то тесть святой Георгий", – продолжает Иван Коваленко.Ай-Юрий – он же святой Георгий Победоносец, который одолел дракона. Иван рассказывает, что в 6-8 веках, в эпоху иконоборчества, Крым стал местом, куда массово переселялись из Византии почитающие иконы.В Крыму в это время активно стал развиваться культ поклонения святому Георгию. На нынешней горе Дракон была когда-то небольшая часовня. Есть в Крыму на мысе Фиолент и Георгиевский мужской монастырь.Очень похожая на голову дракона скала существует на мысе Фиолент, на Тарханкуте есть грот Глаз дракона. Эти географические объекты внешне очень похожи на драконов, но названия их – современные. Коваленко считает, что они появлялись в период развития планового советского туризма, не раньше 70-х годов прошлого века.Легенды и мифыКраевед рассказывает, что в Крыму есть несколько народных преданий, связанных с драконами, ящерами и другими чешуйчатыми чудовищами. Самая известная – об основании Успенского монастырь под Бахчисараем: "В окрестностях Бахчисарая жил некий дракон, который воровал овец, людей и невинных дев. Терроризировал округу. Однажды один пастух увидел некое свечение на горе, поднялся туда и увидел в пещере образ Богородицы, а рядом – поверженного змея. В этих пещерах и основали монастырь".Вторя подобная легенда – о пещерном монастыре Качи-Кальон, также расположенном недалеко от Бахчисарая.Эти легенды более поздние. А для живших до христиан и до татар скифов дракон не был существом мифическим, а служил лишь в качестве сюжета для украшений. Удивительные по красоте ювелирные изделия с изображениями драконов были найдены археологами под Керчью.Драконов изображали и греки. Ученые считают, что центр ювелирного искусства, откуда пошли браслеты и серьги с драконами, был, вероятнее всего, расположен на территории полисов Боспорского царства.Воинственные скифы использовали драконов для устрашения противника. Изображения драконов с развевающимися хвостами и разверзнутыми пастями на длинных шестах, подобно знаменам, поднимали над скифской конницей, мчавшейся в атаку. Головы чудищ были устроены так, что при скачке издавали громкий свист. Удачная идея знамен-драконов позже перекочевала к персиянам, римлянам и парфенянам.От скифов перенесемся во времена более современные. Так называемый "Дом с драконами" или дом Чирахова находится в самом центре Симферополя. Здание в русско-византийском стиле с элементами мавританского был построен в начале XX века, по проекту архитектора Бориса Зайончковского и по заказу купца Чирахова. Девять декоративных драконов украшают его фасад.Еще одна архитектурная достопримечательность Крыма с драконами – мост Влюбленных в Севастополе. Он расположен в самом центре города, рядом с памятником затонувшим кораблям. Построен мост был в начале ХХ века. На его фронтоне, по центру, между двумя драконами, изображен старый герб города. Исследователи считают, что драконы по сторонам герба олицетворяют угрозу и символически атакуют Севастополь. Грифон же в центре, держащий герб – символ силы и мужества. То есть композиция в общем олицетворяет осаду Севастополя в ходе Крымской войны.Карадаг и его обитательЕсть в Крыму и еще один дракон. Одни истово верят в его существование, а другие только пожимают плечами. Речь идет о знаменитом и неуловимом морском змее, живущим у древнего замершего вулкана – горы Карадаг.Именно карадагский змей стал прообразом повести известного русского писателя "Роковые яйца".Иван продолжает: и во время Крымского ханства змея ловили, и русские рыбаки его неоднократно видели. Краевед считает, что такие устойчивые мифы не могут взяться ниоткуда.Зато никто из местных, зная о чудовище, не совался в гроты заповедного Карадага и старался не ходить на судах близко к горе, где в глубоких морских пещерах мог жить этот морской дракон.

https://crimea.ria.ru/20220925/mimo-mertvogo-goroda-k-zhivoy-vode-tayny-karadaga-1124588721.html

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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