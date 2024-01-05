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Крым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощения - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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https://crimea.ria.ru/20240105/krym--poluostrov-drakonov-mificheskiy-personazh-i-ego-voploscheniya-1133032839.html
Крым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощения
Крым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощения - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Крым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощения
Наступивший год, который, согласно восточному календарю, считается годом Дракона, будет под покровительством этого мифического животного только ближе к середине РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T18:35
2024-01-05T18:35
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дракон
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Наступивший год, который, согласно восточному календарю, считается годом Дракона, будет под покровительством этого мифического животного только ближе к середине февраля. Крым, как это ни покажется странным, тесно связан с грозным персонажем. О том, какие драконы "водятся" на полуострове, корреспондент РИА Новости Крым разговаривал с краеведом Иваном Коваленко.Биология драконовДраконы, они же динозавры, жили в Крыму много-много лет назад. Тут были найдены останки ихтиозавров, плезиозавров и мозазавров. Но есть на полуострове город, в гербе которого – бронтозавр. Такой герб – единственный в Европе, изображающий ископаемое животное. Дело в том, что скульптура травоядного бронтозавра, которого терзают хищники, с 30-х годов прошлого века украшает город. Эта скульптура авторства Сергея Лихошерстова стала вторым в мире памятником динозавру. В 2005 году городской совет Сак утвердил герб с изображением Бронти, как его ласково прозвали горожане.Летом возле Бронти в траве шныряют маленькие современные ящуры-драконы. Например, пресмыкающееся крымская ящерица. А вот эндемик Крыма – ящерица Линдгольма – схватку между бронтозавтром и зубастыми цератозаврами в глаза не видела, так как это вид встречается только на южном побережье Крыма и в горах.Есть драконы в Крыму и в морских глубинах. Ядовитая и опасная рыбка-дракончик небольшая, похожа на бычка, названа так из-за гребня с шипами на спине, схожих с драконьими. Шипы у рыбы растут и на жаберных крышках. Рыба лежит, зарывшись в песок, и если наступить на него, то неприятностей не избежать: нейротоксин в его иглах вызывает затрудненное дыхание, повышение температуры, тошноту и даже паралич. Яд так силен, что и у мертвой рыбы сохраняет свою силу.В кактусарии Никитского ботанического сада растет большое "драконово дерево" или драцена. Она – родственница агавы, и встретить ее можно и на подоконниках у любителей комнатных растений. Большинство драцен – уроженцы Африки. Драконовым деревом растение прозвали из-за сока сока темного цвета. Согласно старинной индийской легенде, драцена так названа в память о кровожадном драконе, проживавшем на острове Сокотра в Аравийском море и нападавшем на слонов, чтобы выпить их кровь. Смола растения называется "драконова кровь", используется в парфюмерии и народной медицине.Драконы на карте Крыма"У нас в Крыму есть несколько названий скал, носящих одно название – Дракон. Самый известный – скальный хребет между поселками Меллас и Форос, через который проходит Южнобережное шоссе. В скале пробит тоннель 250 метров длиной. Скальный гребень очень нехарактерен для окружающих известняков и выделяется в рельефе. Интересно, что историческое название этой горы – Ай-Юрий, то тесть святой Георгий", – продолжает Иван Коваленко.Ай-Юрий – он же святой Георгий Победоносец, который одолел дракона. Иван рассказывает, что в 6-8 веках, в эпоху иконоборчества, Крым стал местом, куда массово переселялись из Византии почитающие иконы.В Крыму в это время активно стал развиваться культ поклонения святому Георгию. На нынешней горе Дракон была когда-то небольшая часовня. Есть в Крыму на мысе Фиолент и Георгиевский мужской монастырь.Очень похожая на голову дракона скала существует на мысе Фиолент, на Тарханкуте есть грот Глаз дракона. Эти географические объекты внешне очень похожи на драконов, но названия их – современные. Коваленко считает, что они появлялись в период развития планового советского туризма, не раньше 70-х годов прошлого века.Легенды и мифыКраевед рассказывает, что в Крыму есть несколько народных преданий, связанных с драконами, ящерами и другими чешуйчатыми чудовищами. Самая известная – об основании Успенского монастырь под Бахчисараем: "В окрестностях Бахчисарая жил некий дракон, который воровал овец, людей и невинных дев. Терроризировал округу. Однажды один пастух увидел некое свечение на горе, поднялся туда и увидел в пещере образ Богородицы, а рядом – поверженного змея. В этих пещерах и основали монастырь".Вторя подобная легенда – о пещерном монастыре Качи-Кальон, также расположенном недалеко от Бахчисарая.Эти легенды более поздние. А для живших до христиан и до татар скифов дракон не был существом мифическим, а служил лишь в качестве сюжета для украшений. Удивительные по красоте ювелирные изделия с изображениями драконов были найдены археологами под Керчью.Драконов изображали и греки. Ученые считают, что центр ювелирного искусства, откуда пошли браслеты и серьги с драконами, был, вероятнее всего, расположен на территории полисов Боспорского царства.Воинственные скифы использовали драконов для устрашения противника. Изображения драконов с развевающимися хвостами и разверзнутыми пастями на длинных шестах, подобно знаменам, поднимали над скифской конницей, мчавшейся в атаку. Головы чудищ были устроены так, что при скачке издавали громкий свист. Удачная идея знамен-драконов позже перекочевала к персиянам, римлянам и парфенянам.От скифов перенесемся во времена более современные. Так называемый "Дом с драконами" или дом Чирахова находится в самом центре Симферополя. Здание в русско-византийском стиле с элементами мавританского был построен в начале XX века, по проекту архитектора Бориса Зайончковского и по заказу купца Чирахова. Девять декоративных драконов украшают его фасад.Еще одна архитектурная достопримечательность Крыма с драконами – мост Влюбленных в Севастополе. Он расположен в самом центре города, рядом с памятником затонувшим кораблям. Построен мост был в начале ХХ века. На его фронтоне, по центру, между двумя драконами, изображен старый герб города. Исследователи считают, что драконы по сторонам герба олицетворяют угрозу и символически атакуют Севастополь. Грифон же в центре, держащий герб – символ силы и мужества. То есть композиция в общем олицетворяет осаду Севастополя в ходе Крымской войны.Карадаг и его обитательЕсть в Крыму и еще один дракон. Одни истово верят в его существование, а другие только пожимают плечами. Речь идет о знаменитом и неуловимом морском змее, живущим у древнего замершего вулкана – горы Карадаг.Именно карадагский змей стал прообразом повести известного русского писателя "Роковые яйца".Иван продолжает: и во время Крымского ханства змея ловили, и русские рыбаки его неоднократно видели. Краевед считает, что такие устойчивые мифы не могут взяться ниоткуда.Зато никто из местных, зная о чудовище, не совался в гроты заповедного Карадага и старался не ходить на судах близко к горе, где в глубоких морских пещерах мог жить этот морской дракон.
https://crimea.ria.ru/20220925/mimo-mertvogo-goroda-k-zhivoy-vode-tayny-karadaga-1124588721.html
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крым, севастополь, история, новый год 2024, дракон, симферополь, юбк, карадаг, саки, бахчисарай, архитектура, археология в крыму, наука и технологии, экология, москва, никитский ботанический сад
Крым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощения

Как Крым связан с драконами: места и мифы

18:35 05.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКарадагский змей. Реконструкция в музее Карадагской научной станции
Карадагский змей. Реконструкция в музее Карадагской научной станции - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Наступивший год, который, согласно восточному календарю, считается годом Дракона, будет под покровительством этого мифического животного только ближе к середине февраля. Крым, как это ни покажется странным, тесно связан с грозным персонажем. О том, какие драконы "водятся" на полуострове, корреспондент РИА Новости Крым разговаривал с краеведом Иваном Коваленко.

Биология драконов

"Крым – край с древнейшей историей и культурой, огромное количество всех цивилизаций проходили через полуостров. Изначально во всех цивилизациях было упоминание о драконах, поэтому нет ничего удивительного, что именно в Крыму огромная концентрация мифических, исторических упоминаний о драконах, гораздо больше, чем, например, в Москве, Казани или Твери", – рассказывает Коваленко.

Драконы, они же динозавры, жили в Крыму много-много лет назад. Тут были найдены останки ихтиозавров, плезиозавров и мозазавров. Но есть на полуострове город, в гербе которого – бронтозавр. Такой герб – единственный в Европе, изображающий ископаемое животное. Дело в том, что скульптура травоядного бронтозавра, которого терзают хищники, с 30-х годов прошлого века украшает город. Эта скульптура авторства Сергея Лихошерстова стала вторым в мире памятником динозавру. В 2005 году городской совет Сак утвердил герб с изображением Бронти, как его ласково прозвали горожане.
Летом возле Бронти в траве шныряют маленькие современные ящуры-драконы. Например, пресмыкающееся крымская ящерица. А вот эндемик Крыма – ящерица Линдгольма – схватку между бронтозавтром и зубастыми цератозаврами в глаза не видела, так как это вид встречается только на южном побережье Крыма и в горах.
Есть драконы в Крыму и в морских глубинах. Ядовитая и опасная рыбка-дракончик небольшая, похожа на бычка, названа так из-за гребня с шипами на спине, схожих с драконьими. Шипы у рыбы растут и на жаберных крышках. Рыба лежит, зарывшись в песок, и если наступить на него, то неприятностей не избежать: нейротоксин в его иглах вызывает затрудненное дыхание, повышение температуры, тошноту и даже паралич. Яд так силен, что и у мертвой рыбы сохраняет свою силу.
В кактусарии Никитского ботанического сада растет большое "драконово дерево" или драцена. Она – родственница агавы, и встретить ее можно и на подоконниках у любителей комнатных растений. Большинство драцен – уроженцы Африки. Драконовым деревом растение прозвали из-за сока сока темного цвета. Согласно старинной индийской легенде, драцена так названа в память о кровожадном драконе, проживавшем на острове Сокотра в Аравийском море и нападавшем на слонов, чтобы выпить их кровь. Смола растения называется "драконова кровь", используется в парфюмерии и народной медицине.

"Каждый желающий может увидеть это дерево на экскурсиях в ботаническому саду. В новогодние праздники можно аккуратно положить руку на это дерево и загадать свое самое сокровенное желание. Пусть это будет наша новая традиция, связанная с драконом", – говорит краевед Иван Коваленко.

Драконы на карте Крыма

"У нас в Крыму есть несколько названий скал, носящих одно название – Дракон. Самый известный – скальный хребет между поселками Меллас и Форос, через который проходит Южнобережное шоссе. В скале пробит тоннель 250 метров длиной. Скальный гребень очень нехарактерен для окружающих известняков и выделяется в рельефе. Интересно, что историческое название этой горы – Ай-Юрий, то тесть святой Георгий", – продолжает Иван Коваленко.
Ай-Юрий – он же святой Георгий Победоносец, который одолел дракона. Иван рассказывает, что в 6-8 веках, в эпоху иконоборчества, Крым стал местом, куда массово переселялись из Византии почитающие иконы.
В Крыму в это время активно стал развиваться культ поклонения святому Георгию. На нынешней горе Дракон была когда-то небольшая часовня. Есть в Крыму на мысе Фиолент и Георгиевский мужской монастырь.
Очень похожая на голову дракона скала существует на мысе Фиолент, на Тарханкуте есть грот Глаз дракона. Эти географические объекты внешне очень похожи на драконов, но названия их – современные. Коваленко считает, что они появлялись в период развития планового советского туризма, не раньше 70-х годов прошлого века.

Легенды и мифы

Краевед рассказывает, что в Крыму есть несколько народных преданий, связанных с драконами, ящерами и другими чешуйчатыми чудовищами. Самая известная – об основании Успенского монастырь под Бахчисараем: "В окрестностях Бахчисарая жил некий дракон, который воровал овец, людей и невинных дев. Терроризировал округу. Однажды один пастух увидел некое свечение на горе, поднялся туда и увидел в пещере образ Богородицы, а рядом – поверженного змея. В этих пещерах и основали монастырь".
Вторя подобная легенда – о пещерном монастыре Качи-Кальон, также расположенном недалеко от Бахчисарая.

"В татарской легенде говорится, что там жило многолапое чудище, которое после захода солнца выходило из пещеры, рычало, всех жрало и после захода солнца нельзя было находиться на улице. Однажды чудище сожрало невинную пастушку Анастасию, которую любили все в округе. Заплакала гора, обрушила камни на чудище, и оно погибло. Наутро камни превратились в каменное стадо овец, а в скале забил источник, действующий до сих пор".

Эти легенды более поздние. А для живших до христиан и до татар скифов дракон не был существом мифическим, а служил лишь в качестве сюжета для украшений. Удивительные по красоте ювелирные изделия с изображениями драконов были найдены археологами под Керчью.
Драконов изображали и греки. Ученые считают, что центр ювелирного искусства, откуда пошли браслеты и серьги с драконами, был, вероятнее всего, расположен на территории полисов Боспорского царства.
Воинственные скифы использовали драконов для устрашения противника. Изображения драконов с развевающимися хвостами и разверзнутыми пастями на длинных шестах, подобно знаменам, поднимали над скифской конницей, мчавшейся в атаку. Головы чудищ были устроены так, что при скачке издавали громкий свист. Удачная идея знамен-драконов позже перекочевала к персиянам, римлянам и парфенянам.
От скифов перенесемся во времена более современные. Так называемый "Дом с драконами" или дом Чирахова находится в самом центре Симферополя. Здание в русско-византийском стиле с элементами мавританского был построен в начале XX века, по проекту архитектора Бориса Зайончковского и по заказу купца Чирахова. Девять декоративных драконов украшают его фасад.
Еще одна архитектурная достопримечательность Крыма с драконами – мост Влюбленных в Севастополе. Он расположен в самом центре города, рядом с памятником затонувшим кораблям. Построен мост был в начале ХХ века. На его фронтоне, по центру, между двумя драконами, изображен старый герб города. Исследователи считают, что драконы по сторонам герба олицетворяют угрозу и символически атакуют Севастополь. Грифон же в центре, держащий герб – символ силы и мужества. То есть композиция в общем олицетворяет осаду Севастополя в ходе Крымской войны.

Карадаг и его обитатель

Есть в Крыму и еще один дракон. Одни истово верят в его существование, а другие только пожимают плечами. Речь идет о знаменитом и неуловимом морском змее, живущим у древнего замершего вулкана – горы Карадаг.

"Я верю в его существование, может быть не сегодня, не сейчас, но десятилетия назад он жил: очень много информации в научной литературе об этом и я, например, доверяю тому же Максу Волошину, который отправлял заметку из феодосийской газеты Михаилу Булгакову. В заметке описывалось, как на поиски змея отправили целую роту красноармейцев", – рассказывает Иван Коваленко.

Именно карадагский змей стал прообразом повести известного русского писателя "Роковые яйца".
Иван продолжает: и во время Крымского ханства змея ловили, и русские рыбаки его неоднократно видели. Краевед считает, что такие устойчивые мифы не могут взяться ниоткуда.

"Уже ныне покойный друг моего отца жил в свое время в Курортном – поселке под Карадагом. Работал начальником бригады рыбаков. По его словам, в Курортном о существовании змея все знали. Сам он видел его дважды в жизни и это было очень страшно: как будто огромная лошадиная голова плыла над водой, за ней тянулась грива и длинное-длинное змеиное тело. Он охотился, за дельфинами прыгал", – говорит Иван.

Зато никто из местных, зная о чудовище, не совался в гроты заповедного Карадага и старался не ходить на судах близко к горе, где в глубоких морских пещерах мог жить этот морской дракон.

"Может он уже издох, а может нет. В последнее время особо не появлялся. Но это достопримечательность нашего Крыма", – убежден Иван Коваленко.

© сайт городского совета города Саки

Герб крымского города Саки.

Герб крымского города Саки
1 из 9

Герб крымского города Саки.

© сайт городского совета города Саки

Драцена или Драконово дерево в кактусарии Никитского ботанического сада.

Драцена или Драконово дерево в кактусарии Никитского ботанического сада
2 из 9

Драцена или Драконово дерево в кактусарии Никитского ботанического сада.

© Большая севастопольская тропа https://bst-sev.ru/Горный хребет Ай-Юри или Дракон
Горный хребет Ай-Юри или Дракон
3 из 9
Горный хребет Ай-Юри или Дракон
© Большая севастопольская тропа https://bst-sev.ru/
© фото пресс-службы администрации г. Симферополь

Дом с девятью драконами или дом Чирахова в Симферополе.

Дом с девятью драконами или дом Чирахова в Симферополе
4 из 9

Дом с девятью драконами или дом Чирахова в Симферополе.

© фото пресс-службы администрации г. Симферополь
© Фото из wikipedia.org

Рыба морской дракончик Trachinus araneus.

Рыба морской дракончик Trachinus araneus
5 из 9

Рыба морской дракончик Trachinus araneus.

© Фото из wikipedia.org
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Атлеш. Грот дракона.

Атлеш. Грот дракона
6 из 9

Атлеш. Грот дракона.

© РИА Новости
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© Фото А.Кустовского из личного архива Натальи Дремовой

Знаменитый сакский бронтозавр и его противники.

Знаменитый сакский бронтозавр и его противники
7 из 9

Знаменитый сакский бронтозавр и его противники.

© Фото А.Кустовского из личного архива Натальи Дремовой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Севастополь. Мост влюбленных или мост с драконами.

Севастополь. Мост любви.
8 из 9

Севастополь. Мост влюбленных или мост с драконами.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Ящерица на скале пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма.

Ящерица на скале пещерного города Мангуп (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма
9 из 9

Ящерица на скале пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
1 из 9

Герб крымского города Саки.

© сайт городского совета города Саки
2 из 9

Драцена или Драконово дерево в кактусарии Никитского ботанического сада.

3 из 9
Горный хребет Ай-Юри или Дракон
© Большая севастопольская тропа https://bst-sev.ru/
4 из 9

Дом с девятью драконами или дом Чирахова в Симферополе.

© фото пресс-службы администрации г. Симферополь
5 из 9

Рыба морской дракончик Trachinus araneus.

© Фото из wikipedia.org
6 из 9

Атлеш. Грот дракона.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 9

Знаменитый сакский бронтозавр и его противники.

© Фото А.Кустовского из личного архива Натальи Дремовой
8 из 9

Севастополь. Мост влюбленных или мост с драконами.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9

Ящерица на скале пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Карадаг осенью
25 сентября 2022, 19:37
Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны Карадага
 
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