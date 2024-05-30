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Крым получит на восстановление пострадавших от ЧС дорог более 392 млн - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Крым получит на восстановление пострадавших от ЧС дорог более 392 млн
Крым получит на восстановление пострадавших от ЧС дорог более 392 млн - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Крым получит на восстановление пострадавших от ЧС дорог более 392 млн
Республика Крым дополнительно получит более 392 миллионов рублей на восстановление дорог, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T11:42
2024-05-30T11:45
сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
крым
михаил мишустин
правительство россии
благоустройство
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Республика Крым дополнительно получит более 392 миллионов рублей на восстановление дорог, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Средства направляются по поручению Президента России Владимира Путина. По информации Министерства транспорта Республики Крым, на выделенные средства планируется восстановить семь объектов общей протяженностью порядка 10 километров, уточнил глава республики.Мера является частью системной поддержки регионов. В целом на восстановление дорог пострадавшие от наводнений Республика Крым, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Иркутская области получили из бюджета более 3 миллиардов рублей.В мае Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты. Ранее в Ялте дорожники ранее приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри. Проект объездной дороги вокруг Алушты прошел согласование и получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Ранее в правительстве республики сообщили о планах на ремонт дорог в Симферопольском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублейКогда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность
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РИА Новости Крым
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96
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сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, михаил мишустин, правительство россии, благоустройство, ремонт дорог
Крым получит на восстановление пострадавших от ЧС дорог более 392 млн

Крым получит на восстановление пострадавших от ЧС дорог более 392 миллионов рублей

11:42 30.05.2024 (обновлено: 11:45 30.05.2024)
 
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымДорога Симферополь – Евпатория – Мирный
Дорога Симферополь – Евпатория – Мирный
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Республика Крым дополнительно получит более 392 миллионов рублей на восстановление дорог, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Средства направляются по поручению Президента России Владимира Путина. По информации Министерства транспорта Республики Крым, на выделенные средства планируется восстановить семь объектов общей протяженностью порядка 10 километров, уточнил глава республики.
Мера является частью системной поддержки регионов. В целом на восстановление дорог пострадавшие от наводнений Республика Крым, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Иркутская области получили из бюджета более 3 миллиардов рублей.
В мае Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты. Ранее в Ялте дорожники ранее приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри. Проект объездной дороги вокруг Алушты прошел согласование и получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Ранее в правительстве республики сообщили о планах на ремонт дорог в Симферопольском районе.
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Сергей АксеновРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаКрымМихаил МишустинПравительство РоссииБлагоустройствоРемонт дорог
 
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