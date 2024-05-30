https://crimea.ria.ru/20240530/krym-poluchit-na-vosstanovlenie-postradavshikh-ot-chs-dorog-bolee-392-mln--1137719770.html

Крым получит на восстановление пострадавших от ЧС дорог более 392 млн

Крым получит на восстановление пострадавших от ЧС дорог более 392 млн - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Крым получит на восстановление пострадавших от ЧС дорог более 392 млн

Республика Крым дополнительно получит более 392 миллионов рублей на восстановление дорог, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T11:42

2024-05-30T11:42

2024-05-30T11:45

сергей аксенов

ремонт и строительство дорог в крыму

новости крыма

крым

михаил мишустин

правительство россии

благоустройство

ремонт дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136605299_370:0:2190:1024_1920x0_80_0_0_1d101a1b12ac4203a506d970ae5ea654.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Республика Крым дополнительно получит более 392 миллионов рублей на восстановление дорог, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Средства направляются по поручению Президента России Владимира Путина. По информации Министерства транспорта Республики Крым, на выделенные средства планируется восстановить семь объектов общей протяженностью порядка 10 километров, уточнил глава республики.Мера является частью системной поддержки регионов. В целом на восстановление дорог пострадавшие от наводнений Республика Крым, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Иркутская области получили из бюджета более 3 миллиардов рублей.В мае Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты. Ранее в Ялте дорожники ранее приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри. Проект объездной дороги вокруг Алушты прошел согласование и получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Ранее в правительстве республики сообщили о планах на ремонт дорог в Симферопольском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублейКогда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, михаил мишустин, правительство россии, благоустройство, ремонт дорог