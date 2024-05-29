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Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей
Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей
В Симферополе ремонтируют двухуровневую развязку на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги. Работы пройдут в два этапа, рассказал журналистам... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T11:16
2024-05-29T11:48
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
симферополь
служба автомобильных дорог республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе ремонтируют двухуровневую развязку на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги. Работы пройдут в два этапа, рассказал журналистам руководитель проекта Евгений Страшков.По его словам, уже выполнены все демонтажные работы в рамках первой очереди ремонта. На данный момент подготавливается мостовое полотно. В дальнейшем заменят плиту пролетного строения, барьерное и перильное ограждения, нанесут новое асфальтобетонное покрытие.На время ремонта движение автотранспорта организовано по второй половине моста по временной схеме."На сегодня сбросили поток на левую часть моста. После ремонта первого направления перенесем на правую часть моста. С левой стороны будем продолжать работы", - уточнил Евгений Страшков.Кроме того, ведутся работы по ремонту искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью. Сумма контракта - почти 68 млн рублей.Всего на национальный проект "Безопасные качественные дороги" на 2024 год в Крыму выделено около 6 миллиардов рублей. К реализации запланировано 53 объектов, в том числе 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км, 25 мостов и мостовых сооружений.В середине мая Служба автодорог Крыма сообщила, что совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районеДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровняхРемонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районе
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ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма, крым
Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей

Более 81 млн выделено на ремонт двухуровневой развязки на Объездной дороге в Симферополе

11:16 29.05.2024 (обновлено: 11:48 29.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе ремонтируют двухуровневую развязку на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги. Работы пройдут в два этапа, рассказал журналистам руководитель проекта Евгений Страшков.
По его словам, уже выполнены все демонтажные работы в рамках первой очереди ремонта. На данный момент подготавливается мостовое полотно. В дальнейшем заменят плиту пролетного строения, барьерное и перильное ограждения, нанесут новое асфальтобетонное покрытие.
На время ремонта движение автотранспорта организовано по второй половине моста по временной схеме.
"На сегодня сбросили поток на левую часть моста. После ремонта первого направления перенесем на правую часть моста. С левой стороны будем продолжать работы", - уточнил Евгений Страшков.
© РИА Новости КрымРемонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
1 из 6
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
2 из 6
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
3 из 6
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
4 из 6
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
5 из 6
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
6 из 6
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым
6 из 6
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
© РИА Новости Крым

По информации республиканской Службы автомобильных дорог, государственный контракт на ремонтно-восстановительные работы заключен в 2024 году. Сдать объект должны до 1 ноября 2024 года. Стоимость контракта составляет 81,1 млн рублей.

Кроме того, ведутся работы по ремонту искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью. Сумма контракта - почти 68 млн рублей.
Всего на национальный проект "Безопасные качественные дороги" на 2024 год в Крыму выделено около 6 миллиардов рублей. К реализации запланировано 53 объектов, в том числе 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км, 25 мостов и мостовых сооружений.
В Службе автодорог Крыма уточняют, что будут отремонтированы и реконструированы мостовые сооружения на автодорогах Гвардейское−Красное, Саки−Орловка, Таврида−Железнодорожное, Красногвардейское−Нижнегорский, несколько мостовых сооружений и путепроводов на дороге Таврида−Джанкой−Красноперекопск и Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью.
В середине мая Служба автодорог Крыма сообщила, что совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты.
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Нацпроекты в КрымуРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуСимферопольСлужба автомобильных дорог Республики КрымНовости КрымаКрым
 
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