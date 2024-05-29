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Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей

Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей

В Симферополе ремонтируют двухуровневую развязку на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги. Работы пройдут в два этапа, рассказал журналистам... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T11:16

2024-05-29T11:16

2024-05-29T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе ремонтируют двухуровневую развязку на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги. Работы пройдут в два этапа, рассказал журналистам руководитель проекта Евгений Страшков.По его словам, уже выполнены все демонтажные работы в рамках первой очереди ремонта. На данный момент подготавливается мостовое полотно. В дальнейшем заменят плиту пролетного строения, барьерное и перильное ограждения, нанесут новое асфальтобетонное покрытие.На время ремонта движение автотранспорта организовано по второй половине моста по временной схеме."На сегодня сбросили поток на левую часть моста. После ремонта первого направления перенесем на правую часть моста. С левой стороны будем продолжать работы", - уточнил Евгений Страшков.Кроме того, ведутся работы по ремонту искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью. Сумма контракта - почти 68 млн рублей.Всего на национальный проект "Безопасные качественные дороги" на 2024 год в Крыму выделено около 6 миллиардов рублей. К реализации запланировано 53 объектов, в том числе 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км, 25 мостов и мостовых сооружений.В середине мая Служба автодорог Крыма сообщила, что совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районеДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровняхРемонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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