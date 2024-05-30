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Главное за день: 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Главное за день: 30 мая
Главное за день: 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Главное за день: 30 мая
Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды. Многодетные российские семьи получат дополнительную поддержку. Военные пенсии проиндексируют... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T22:54
2024-05-30T22:54
россия
в мире
новости
главное за день
ядерное оружие
сергей лавров
владимир путин (политик)
многодетная семья
общество
изменения в пенсионном законодательстве россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды. Многодетные российские семьи получат дополнительную поддержку. Военные пенсии проиндексируют. Глава МИД Сергей Лавров сделал заявление о шагах по ядерному сдерживанию США. Над Кубанью уничтожены украинские дроны. Кремль сообщает о высоком туристическом потоке на юге России. Умерла актриса Анастасия Заворотнюк.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака украинских дронов на КубаньВ четверг утром российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Дежурными средствами ПВО перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Позже российские ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник над территорией Краснодарского края.Вручение высших государственных наградВладимир Путин вручил высшие государственные награды. Звезду Героя Российской Федерации получили военнослужащие, космонавты и 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков. Также вручены другие государственные награды, в том числе Герой труда, звание Мать-героиня, Ордена за заслуги перед Отечеством, Орден Александра Невского, Орден Мужества и Орден Почета, Орден Дружбы и орден За заслуги в культуре и искусстве. Среди награжденных председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Серей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Поддержка многодетных семейПрезидент России на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", дал поручение в регионах дополнить федеральные меры поддержки многодетных семьей региональными. Также на федеральном уровне должна быть решена проблема утраты мер господдержки многодетными семьями при небольшом росте доходов.Индексация военных пенсийПенсии военным пенсионерам в России с 1 октября проиндексируют на 5,1% вместо заявленных ранее 4,5%. Такое решение принято в связи с уточнением прогноза инфляции. Соответствующее заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительства.Лавров о шагах России по ядерному сдерживанию СШАРеализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без реакции России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В частности, неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. По словам Лаврова, не исключены дополнительные шаги России в сфере ядерного сдерживания, поскольку американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил. Решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Российской Федерации.Высокий туристический поток на юге РоссииТуристический поток на юге России достаточно высокий. В Кремле не видят опасности его снижения из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Прощание с Анастасией ЗаворотнюкРоссийская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Прощание с ней пройдет в Покровском монастыре, а похороны состоятся на Троекуровском кладбище 1 июня. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
https://crimea.ria.ru/20240530/ekspert-nazval-glavnyy-schit-rossii-dlya-zaschity-suvereniteta-1137727968.html
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россия, в мире, новости, главное за день, ядерное оружие, сергей лавров, владимир путин (политик), многодетная семья, общество, изменения в пенсионном законодательстве россии, туризм, внутренний туризм, кубань, безопасность
Главное за день: 30 мая

Главные события и заявления четверга, 30 мая

22:54 30.05.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды. Многодетные российские семьи получат дополнительную поддержку. Военные пенсии проиндексируют. Глава МИД Сергей Лавров сделал заявление о шагах по ядерному сдерживанию США. Над Кубанью уничтожены украинские дроны. Кремль сообщает о высоком туристическом потоке на юге России. Умерла актриса Анастасия Заворотнюк.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака украинских дронов на Кубань

В четверг утром российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Дежурными средствами ПВО перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Позже российские ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник над территорией Краснодарского края.
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер
Вчера, 20:48
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Вручение высших государственных наград

Владимир Путин вручил высшие государственные награды. Звезду Героя Российской Федерации получили военнослужащие, космонавты и 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков. Также вручены другие государственные награды, в том числе Герой труда, звание Мать-героиня, Ордена за заслуги перед Отечеством, Орден Александра Невского, Орден Мужества и Орден Почета, Орден Дружбы и орден За заслуги в культуре и искусстве. Среди награжденных председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Серей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Поддержка многодетных семей

Президент России на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", дал поручение в регионах дополнить федеральные меры поддержки многодетных семьей региональными. Также на федеральном уровне должна быть решена проблема утраты мер господдержки многодетными семьями при небольшом росте доходов.

Индексация военных пенсий

Пенсии военным пенсионерам в России с 1 октября проиндексируют на 5,1% вместо заявленных ранее 4,5%. Такое решение принято в связи с уточнением прогноза инфляции. Соответствующее заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительства.
Президент РФ Владимир Путин и участник Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Султанович Садыков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Вчера, 19:41
Награжденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и Севастополь

Лавров о шагах России по ядерному сдерживанию США

Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без реакции России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В частности, неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД.
По словам Лаврова, не исключены дополнительные шаги России в сфере ядерного сдерживания, поскольку американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил. Решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Российской Федерации.
Глава МИД РФ С. Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Вчера, 07:57
Лавров: передача F-16 Киеву – преднамеренное действие НАТО

Высокий туристический поток на юге России

Туристический поток на юге России достаточно высокий. В Кремле не видят опасности его снижения из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прощание с Анастасией Заворотнюк

Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Прощание с ней пройдет в Покровском монастыре, а похороны состоятся на Троекуровском кладбище 1 июня. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Анастасия Заворотнюк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Вчера, 09:47
Любовь и бизнес: что связывало Анастасию Заворотнюк с Крымом
 
РоссияВ миреНовостиГлавное за деньЯдерное оружиеСергей ЛавровВладимир Путин (политик)Многодетная семьяОбществоИзменения в пенсионном законодательстве РоссииТуризмВнутренний туризмКубаньБезопасность
 
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