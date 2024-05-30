https://crimea.ria.ru/20240530/glavnoe-za-den-30-maya-1137738361.html

Главное за день: 30 мая

Главное за день: 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Главное за день: 30 мая

Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды. Многодетные российские семьи получат дополнительную поддержку. Военные пенсии проиндексируют... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T22:54

2024-05-30T22:54

2024-05-30T22:54

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многодетная семья

общество

изменения в пенсионном законодательстве россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды. Многодетные российские семьи получат дополнительную поддержку. Военные пенсии проиндексируют. Глава МИД Сергей Лавров сделал заявление о шагах по ядерному сдерживанию США. Над Кубанью уничтожены украинские дроны. Кремль сообщает о высоком туристическом потоке на юге России. Умерла актриса Анастасия Заворотнюк.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака украинских дронов на КубаньВ четверг утром российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Дежурными средствами ПВО перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Позже российские ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник над территорией Краснодарского края.Вручение высших государственных наградВладимир Путин вручил высшие государственные награды. Звезду Героя Российской Федерации получили военнослужащие, космонавты и 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков. Также вручены другие государственные награды, в том числе Герой труда, звание Мать-героиня, Ордена за заслуги перед Отечеством, Орден Александра Невского, Орден Мужества и Орден Почета, Орден Дружбы и орден За заслуги в культуре и искусстве. Среди награжденных председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Серей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Поддержка многодетных семейПрезидент России на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", дал поручение в регионах дополнить федеральные меры поддержки многодетных семьей региональными. Также на федеральном уровне должна быть решена проблема утраты мер господдержки многодетными семьями при небольшом росте доходов.Индексация военных пенсийПенсии военным пенсионерам в России с 1 октября проиндексируют на 5,1% вместо заявленных ранее 4,5%. Такое решение принято в связи с уточнением прогноза инфляции. Соответствующее заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительства.Лавров о шагах России по ядерному сдерживанию СШАРеализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без реакции России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В частности, неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. По словам Лаврова, не исключены дополнительные шаги России в сфере ядерного сдерживания, поскольку американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил. Решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Российской Федерации.Высокий туристический поток на юге РоссииТуристический поток на юге России достаточно высокий. В Кремле не видят опасности его снижения из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Прощание с Анастасией ЗаворотнюкРоссийская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Прощание с ней пройдет в Покровском монастыре, а похороны состоятся на Троекуровском кладбище 1 июня. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

https://crimea.ria.ru/20240530/ekspert-nazval-glavnyy-schit-rossii-dlya-zaschity-suvereniteta-1137727968.html

https://crimea.ria.ru/20240530/nagrazhdennyy-putinym-100-letniy-veteran-zaschischal-krym-i-sevastopol-1137736310.html

https://crimea.ria.ru/20240530/lavrov-peredacha-f-16-kievu--prednamerennoe-deystvie-nato-1137707724.html

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