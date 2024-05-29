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Разрешение Варшавы на удары по РФ - насколько опасно польское вооружение - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Разрешение Варшавы на удары по РФ - насколько опасно польское вооружение
Разрешение Варшавы на удары по РФ - насколько опасно польское вооружение - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Разрешение Варшавы на удары по РФ - насколько опасно польское вооружение
Разрешение Польши на применение для ударов по России поставляемым ею оружием ничего не меняет, поскольку эта страна не поставляет Киеву дальнобойное вооружение. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T14:38
2024-05-29T15:41
эксклюзивы риа новости крым
польша
мнения
александр хроленко
россия
нато
оружие
поставки западного оружия украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разрешение Польши на применение для ударов по России поставляемым ею оружием ничего не меняет, поскольку эта страна не поставляет Киеву дальнобойное вооружение. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил военный эксперт Александр Хроленко.Власти Польши не ограничивают украинскую армию в возможности использования польского оружия, в том числе и против России, заявил в эфире радиостанции Zet заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.Более того, популистское заявление польского замминистра обороны, по словам Хроленко, вообще не имеет веса, поскольку Томчик не уполномочен делать такие заявления."По большому счету пока никто ничего не разрешал. Замглавы минобороны не имеет никакого критического права принимать такие решения или даже озвучивать их. Для этого есть высшее политическое руководство. Поэтому это все - пустое", - продолжает он.При этом со стороны высшего политического руководства Польши никакой конкретики не звучит, поскольку "у них существует понимание, что с ядерной державой такие шутки весьма опасны". В этой связи эксперт напоминает о встрече Министров обороны стран Евросоюза, в рамках которой накануне обсуждалась возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории."Даже по признанию главы евродипломатии Джозефа Борреля, результат оказался нулевым - согласились полторы страны. Ничего не было и не будет достигнуто, поскольку союзники по НАТО связаны определенными обязательствами, и отдельные страны не могут пойти на то, чтобы разрешить что-то применять: коллективную ответственность стран НАТО никто не отменял - прилетит по всей Европе и они это прекрасно понимают", - заключает Хроленко.Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ, заявил накануне президент России Владимир Путин.Ранее снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России союзников по альянсу призвал генсек НАТО Столтенберг.Польские артустановки Krab имеют максимальную дальность до 40 км, реактивные системы залпового огня "Град", которые Польша также передавала Украине - до 42 км. Также Польша поставила киевскому режиму 250 танковТ-72 из 350-ти машин этого типа, переданных странами НАТО, 14 танков Leopard 2A4, некоторое количество истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-24.Читайте Также на РИА Новости Крым:Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
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польша, мнения, александр хроленко, россия, нато, оружие, поставки западного оружия украине, безопасность
Разрешение Варшавы на удары по РФ - насколько опасно польское вооружение

Польша не поставляет киевскому режиму дальнобойных вооружений - эксперт Хроленко

14:38 29.05.2024 (обновлено: 15:41 29.05.2024)
 
© wojsko-polskie.pl/BARTEK_GRADKOWSKIВоеннослужащий ВС Республики Польша
Военнослужащий ВС Республики Польша
© wojsko-polskie.pl/BARTEK_GRADKOWSKI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разрешение Польши на применение для ударов по России поставляемым ею оружием ничего не меняет, поскольку эта страна не поставляет Киеву дальнобойное вооружение. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил военный эксперт Александр Хроленко.
Власти Польши не ограничивают украинскую армию в возможности использования польского оружия, в том числе и против России, заявил в эфире радиостанции Zet заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

"Польше легко разрешать, поскольку поставляемое ею вооружение не обладает большой дальностью. Сколько может пролететь артиллерийский снаряд - условно 30 километров. В данном случае речь не идет о средствах большой дальности. Это не американские ракеты ATACMS, которые могут летать на 300 км, не крылатые ракеты Storm Shadow. Польша такое оружие не поставляет, поэтому это просто словоблудие", - констатирует Хроленко.

Более того, популистское заявление польского замминистра обороны, по словам Хроленко, вообще не имеет веса, поскольку Томчик не уполномочен делать такие заявления.
"По большому счету пока никто ничего не разрешал. Замглавы минобороны не имеет никакого критического права принимать такие решения или даже озвучивать их. Для этого есть высшее политическое руководство. Поэтому это все - пустое", - продолжает он.
При этом со стороны высшего политического руководства Польши никакой конкретики не звучит, поскольку "у них существует понимание, что с ядерной державой такие шутки весьма опасны". В этой связи эксперт напоминает о встрече Министров обороны стран Евросоюза, в рамках которой накануне обсуждалась возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории.
"Даже по признанию главы евродипломатии Джозефа Борреля, результат оказался нулевым - согласились полторы страны. Ничего не было и не будет достигнуто, поскольку союзники по НАТО связаны определенными обязательствами, и отдельные страны не могут пойти на то, чтобы разрешить что-то применять: коллективную ответственность стран НАТО никто не отменял - прилетит по всей Европе и они это прекрасно понимают", - заключает Хроленко.
Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ, заявил накануне президент России Владимир Путин.
Ранее снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России союзников по альянсу призвал генсек НАТО Столтенберг.
Польские артустановки Krab имеют максимальную дальность до 40 км, реактивные системы залпового огня "Град", которые Польша также передавала Украине - до 42 км. Также Польша поставила киевскому режиму 250 танковТ-72 из 350-ти машин этого типа, переданных странами НАТО, 14 танков Leopard 2A4, некоторое количество истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-24.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымПольшаМненияАлександр ХроленкоРоссияНАТООружиеПоставки западного оружия УкраинеБезопасность
 
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