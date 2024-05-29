https://crimea.ria.ru/20240529/glavnye-novosti-kryma-29-maya-1137704096.html

Главные новости Крыма: 29 мая

Главные новости Крыма: 29 мая - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Главные новости Крыма: 29 мая

Президент Владимир Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов. У берегов полуострова уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины. После... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T22:31

2024-05-29T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов. У берегов полуострова уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины. После гибели девочки в больнице Симферополя возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Частные инвестиции в экономику Крыма превысили 500 млрд рублей. Развязку на Объездной дороге крымской столицы отремонтируют за 81 млн рублей. Власти рассказали о безопасности туристов в курортном сезоне 2024. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым станет доступнее по поручению ПутинаПравительство РФ представит предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля."Представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей", - говорится в тексте.ВСУ попытались атаковать Крым морскими дронамиВ течение дня авиация Черноморского флота России уничтожила в акватории Черного моря три украинских безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма. Первая попытка атаки была пресечена около 11:00 в северо-западной части акватории Черного моря. Тогда были уничтожены два морских дрона ВМС Украины.Во второй раз авиация обнаружила и уничтожила еще один безэкипажный катер в том же районе акватории в 18:30.В больнице Симферополя умер ребенокВ больнице Симферополя скончалась 12-летняя девочка, которая поступила с жалобами на боль и воспаление в ноге 13 мая. Ребенок умер спустя два дня после госпитализации.После гибели возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.Крым готов к летнему сезонуКрым готов к приему туристов этим летом, безопасность жителей и гостей полуострова в условиях действия желтого уровня террористической опасности обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.На Южном берегу Крыма построят ЛЭП Строительство объектов транзитных сетей 110 кВ на Южном берегу Крыма позволит снизить риски в период пиковых нагрузок и обеспечит устойчивый экономический рост региона, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Согласован план финансирования строительства объектов транзитных сетей 110 кВ на ЮБК, которое будет осуществляться за счет лимитов Госпрограммы и экономии бюджетных средств прошлых лет", – написал он в своем Telegram-канале.Инвестиции в экономику КрымаВ каждом регионе Крыма через пять лет будет реализовываться крупный инвестиционный проект. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.Он напомнил, что на территории региона действует свободная экономическая зона. На сегодняшний день в нее входят 1144 участника и около 1250 проектов на разных стадиях реализации. Кроме того, в рамках особого порядка инвестиционной деятельности реализуются еще 249 инвестиционных проектов.Миллионы на ремонт развязки под СимферополемВ Симферополе ремонтируют двухуровневую развязку на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги. Работы проходят в два этапа.Уже выполнены все демонтажные работы в рамках первой очереди ремонта. На данный момент подготавливается мостовое полотно. Позже заменят плиту пролетного строения, барьерное и перильное ограждения, нанесут новое асфальтобетонное покрытие.

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https://crimea.ria.ru/20240529/kak-evpatoriya-gotovitsya-k-kurortnomu-sezonu-i-skolko-plyazhey-otroetsya-1137695708.html

https://crimea.ria.ru/20240529/konstantinov-nazval-slaboe-zveno-krymskoy-vlasti-na-mestakh-1137691409.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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