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Главное за день 28 апреля - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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Главное за день 28 апреля
Главное за день 28 апреля - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Главное за день 28 апреля
Сразу два праздника отмечает Россия – Вербное воскресенье и профессиональный день работников скорой помощи. Российские военнослужащие сбили пять ракет ATACMS и... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T21:59
2024-04-28T20:26
главное за день
бешенство в крыму
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
стивен спилберг
футбол
отравление
александр бастрыкин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Сразу два праздника отмечает Россия – Вербное воскресенье и профессиональный день работников скорой помощи. Российские военнослужащие сбили пять ракет ATACMS и 46 беспилотников. Выборной компанией Байдена займется Спилберг. Севастополец привез четыре медали с Чемпионата Европы. В Крыму зарегистрировано два случая бешенства домашних собак.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вербное воскресенье и День работников скорой помощиСразу два праздника выпали на 28 апреля, воскресенье. Свой профессиональный праздник отмечают работники скорой помощи. Как сообщили власти Крыма, за 10 лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации, в республике приобретено более 370 автомобилей и установлен 41 модульный пункт постоянного базирования бригад скорой, построены две новые подстанции ведется строительство еще восьми, капитально отремонтированы здания 14 подстанций.Православные чествуют входящего в Иерусалим Иисуса Христа и массово освещают ветви вербы в храмах.Неудачные атаки ВСУ и успехи армии РоссииРоссийские войска за прошедшие сутки сбили пять ракет ATACMS производства США, заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне СВО, уничтожив живую силу противника и массу военной техники, сообщает Минобороны РФ.Спилберг срежиссирует предвыборную БайденаАмериканский режиссер Стивен Спилберг к августу готовит стратегию национального съезда Демократической партии США, главой которой является действующий президент Байден. Байден и Трамп считаются основными кандидатами на президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Они одержали победу почти во всех штатах по итогам состоявшихся в начале года праймериз.Отравление крымских футболистов заинтересовало СК РФГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль сообщения в СМИ о массовом отравлении футболистов в Крыму, из-за чего были перенесены матчи. У спортсменов были выявлены признаки кишечной инфекции, им потребовалась помощь медиков, один игрок был госпитализирован.Севастопольский паралимпиец завоевал медали в ЕвропеПаралимпийский чемпион из Севастополя Андрей Граничка с Чемпионата Европы по плаванию привез сразу четыре медали - де серебряных, золотую и бронзовую. Андрей с 12 лет занимается плаванием в севастопольском центре адаптивного спорта "Инваспорт" под руководством заслуженного тренера России Ирины Мащенко.В Крыму зафиксировали несколько случаев бешенстваСразу два случая бешенства среди домашних собак зарегистрировал Госкомитет ветеринарии Республики Крым. В комитете напомнили, что наилучшей профилактикой от этого смертельно опасного заболевания является прививка домашних животных. Также в комитете еще раз сообщили, что ее можно сделать бесплатно в государственных бюджетных учреждениях республики, которые находятся в ведении госкомветеринарии и расположены в каждом районе.
https://crimea.ria.ru/20240428/vsu-udarili-kassetnym-boepripasom-po-khramu-v-moment-prazdnichnoy-sluzhby-1136937528.html
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главное за день, бешенство в крыму, джозеф байден, президент сша (joseph biden), стивен спилберг, футбол, отравление, александр бастрыкин, новости
Главное за день 28 апреля

Главные события и заявления воскресенья, 28 апреля

21:59 28.04.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Сразу два праздника отмечает Россия – Вербное воскресенье и профессиональный день работников скорой помощи. Российские военнослужащие сбили пять ракет ATACMS и 46 беспилотников. Выборной компанией Байдена займется Спилберг. Севастополец привез четыре медали с Чемпионата Европы. В Крыму зарегистрировано два случая бешенства домашних собак.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Вербное воскресенье и День работников скорой помощи

Сразу два праздника выпали на 28 апреля, воскресенье. Свой профессиональный праздник отмечают работники скорой помощи. Как сообщили власти Крыма, за 10 лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации, в республике приобретено более 370 автомобилей и установлен 41 модульный пункт постоянного базирования бригад скорой, построены две новые подстанции ведется строительство еще восьми, капитально отремонтированы здания 14 подстанций.
Православные чествуют входящего в Иерусалим Иисуса Христа и массово освещают ветви вербы в храмах.
Запрестольный крест - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
17:09
ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы

Неудачные атаки ВСУ и успехи армии России

Российские войска за прошедшие сутки сбили пять ракет ATACMS производства США, заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне СВО, уничтожив живую силу противника и массу военной техники, сообщает Минобороны РФ.
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
14:37
ВСУ обстреляли скорую помощь в профессиональный праздник: ранена фельдшер

Спилберг срежиссирует предвыборную Байдена

Американский режиссер Стивен Спилберг к августу готовит стратегию национального съезда Демократической партии США, главой которой является действующий президент Байден. Байден и Трамп считаются основными кандидатами на президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Они одержали победу почти во всех штатах по итогам состоявшихся в начале года праймериз.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
13:33
Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны

Отравление крымских футболистов заинтересовало СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль сообщения в СМИ о массовом отравлении футболистов в Крыму, из-за чего были перенесены матчи. У спортсменов были выявлены признаки кишечной инфекции, им потребовалась помощь медиков, один игрок был госпитализирован.
В посёлке городского типа Днепряны из-за миномётного обстрела киевских боевиков погибли два мирных жителя.
19:23
В поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека

Севастопольский паралимпиец завоевал медали в Европе

Паралимпийский чемпион из Севастополя Андрей Граничка с Чемпионата Европы по плаванию привез сразу четыре медали - де серебряных, золотую и бронзовую. Андрей с 12 лет занимается плаванием в севастопольском центре адаптивного спорта "Инваспорт" под руководством заслуженного тренера России Ирины Мащенко.
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
18:50
Гитлер искал в Крыму чашу Грааля - историк

В Крыму зафиксировали несколько случаев бешенства

Сразу два случая бешенства среди домашних собак зарегистрировал Госкомитет ветеринарии Республики Крым. В комитете напомнили, что наилучшей профилактикой от этого смертельно опасного заболевания является прививка домашних животных. Также в комитете еще раз сообщили, что ее можно сделать бесплатно в государственных бюджетных учреждениях республики, которые находятся в ведении госкомветеринарии и расположены в каждом районе.
В Китае выпал град размером с кокос
08:29
Град размером с кокосовый орех выпал в Китае - видео
 
Главное за деньБешенство в КрымуДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Стивен СпилбергФутболОтравлениеАлександр БастрыкинНовости
 
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21:59Главное за день 28 апреля
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21:22В Херсонесском монастыре впервые за сто лет совершили постриг в монахи
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20:45В аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек ранен
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