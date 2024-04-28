https://crimea.ria.ru/20240428/glavnoe-za-den-28-aprelya-1136937733.html

Главное за день 28 апреля

Главное за день 28 апреля - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Главное за день 28 апреля

Сразу два праздника отмечает Россия – Вербное воскресенье и профессиональный день работников скорой помощи. Российские военнослужащие сбили пять ракет ATACMS и... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T21:59

2024-04-28T21:59

2024-04-28T20:26

главное за день

бешенство в крыму

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

стивен спилберг

футбол

отравление

александр бастрыкин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Сразу два праздника отмечает Россия – Вербное воскресенье и профессиональный день работников скорой помощи. Российские военнослужащие сбили пять ракет ATACMS и 46 беспилотников. Выборной компанией Байдена займется Спилберг. Севастополец привез четыре медали с Чемпионата Европы. В Крыму зарегистрировано два случая бешенства домашних собак.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вербное воскресенье и День работников скорой помощиСразу два праздника выпали на 28 апреля, воскресенье. Свой профессиональный праздник отмечают работники скорой помощи. Как сообщили власти Крыма, за 10 лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации, в республике приобретено более 370 автомобилей и установлен 41 модульный пункт постоянного базирования бригад скорой, построены две новые подстанции ведется строительство еще восьми, капитально отремонтированы здания 14 подстанций.Православные чествуют входящего в Иерусалим Иисуса Христа и массово освещают ветви вербы в храмах.Неудачные атаки ВСУ и успехи армии РоссииРоссийские войска за прошедшие сутки сбили пять ракет ATACMS производства США, заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне СВО, уничтожив живую силу противника и массу военной техники, сообщает Минобороны РФ.Спилберг срежиссирует предвыборную БайденаАмериканский режиссер Стивен Спилберг к августу готовит стратегию национального съезда Демократической партии США, главой которой является действующий президент Байден. Байден и Трамп считаются основными кандидатами на президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Они одержали победу почти во всех штатах по итогам состоявшихся в начале года праймериз.Отравление крымских футболистов заинтересовало СК РФГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль сообщения в СМИ о массовом отравлении футболистов в Крыму, из-за чего были перенесены матчи. У спортсменов были выявлены признаки кишечной инфекции, им потребовалась помощь медиков, один игрок был госпитализирован.Севастопольский паралимпиец завоевал медали в ЕвропеПаралимпийский чемпион из Севастополя Андрей Граничка с Чемпионата Европы по плаванию привез сразу четыре медали - де серебряных, золотую и бронзовую. Андрей с 12 лет занимается плаванием в севастопольском центре адаптивного спорта "Инваспорт" под руководством заслуженного тренера России Ирины Мащенко.В Крыму зафиксировали несколько случаев бешенстваСразу два случая бешенства среди домашних собак зарегистрировал Госкомитет ветеринарии Республики Крым. В комитете напомнили, что наилучшей профилактикой от этого смертельно опасного заболевания является прививка домашних животных. Также в комитете еще раз сообщили, что ее можно сделать бесплатно в государственных бюджетных учреждениях республики, которые находятся в ведении госкомветеринарии и расположены в каждом районе.

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https://crimea.ria.ru/20240428/vs-rf-osvobodili-novobakhmutovku-dnr--minoborony-1136934739.html

https://crimea.ria.ru/20240428/v-poselke-nedaleko-ot-kakhovki-ot-min-vsu-pogibli-dva-cheloveka-1136938508.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, бешенство в крыму, джозеф байден, президент сша (joseph biden), стивен спилберг, футбол, отравление, александр бастрыкин, новости