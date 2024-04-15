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Главное за день: 15 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Главное за день: 15 апреля
Главное за день: 15 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Главное за день: 15 апреля
Обострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля. Главное из переговоров Патрушева с главой Совета нацбезопасности Израиля. РДК* внесен в список террористов... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T22:53
2024-04-15T22:53
россия
новости
главное за день
сша
израиль
иран
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
николай патрушев
ближний восток
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Обострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля. Главное из переговоров Патрушева с главой Совета нацбезопасности Израиля. РДК* внесен в список террористов и экстремистов. Армия России улучшает позиции по переднему краю. Рейтинг одобрения политики Байдена в США упал до рекордных 25%. На Курган идет разрушительный паводок. В Токмаке завершили разбор завалов после атаки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обострение между Израилем и ИраномРоссия призывает все страны Ближнего Востока вести себя сдержанно и не допустить дальнейшего обострения ирано-израильского конфликта, которое не соответствует ничьим интересам."Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом в телефонных переговорах с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал стороны проявить сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в ходе телефонных переговоров.РДК* внесен в список террористов и экстремистов"Русский добровольческий корпус"* (РДК*) внесен в перечень террористов и экстремистов. Соответствующее решение опубликовано на сайте Росфинмониторинга.Армия России улучшает позиции по переднему краюВооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вперед по переднему краю в зоне проведения спецоперации, уничтожив 895 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", – добавили в военном ведомстве.Также на Авдеевском направлении российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара".Рейтинг одобрения политики Байдена в США упал до рекордных 25%Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25 процентов, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа."Согласно новому опросу, только четверть американцев считают, что президентство Джо Байдена было благоприятным для страны, что может негативно сказаться на его надеждах на предстоящее переизбрание", - свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.При этом президентство Байдена 46% респондентов назвали "в основном плохим". В отношении Трампа такие оценки высказали 33% опрошенных.На Курган идет разрушительный паводокГубернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти километрах от города, ее объем колоссальный. Шумков предупредил о высокой вероятности того, что дороги будут отрезаны паводком, и тогда эвакуация может оказаться затруднена или временно невозможна.Кроме того, в региональные МЧС сообщили, что паводки захватывают новые территории РФ. В Бурятии затоплено уже более десяти домов, началась эвакуация людей. Угроза подтопления возникла в Новосибирской области на реках Ина, Бердь, Тара и Тартас. В Курганской, Оренбургской и Томской областях продолжают бороться с паводками.В Токмаке завершили разбор завалов после атакиВ результате террористической атаки ВСУ на Токмак, по последним данным, погибли 16 человек, пострадали 28. Аварийные работы на месте завалов завершены, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Семьи мобилизованных освободили от оплаты комуслугДополнительные меры поддержки в виде льготы на оплату коммунальных услуг получат семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство России."Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России, внесена в список террористов и экстремистов
https://crimea.ria.ru/20240415/khvatit-deneg-kievu-i-izrailyu-ekspert-ob-obostrenii-na-blizhnem-vostoke-1136562080.html
https://crimea.ria.ru/20240415/ministr-energetiki-ukrainy-priznal-katastroficheskoe-polozhenie-otrasli-1136574937.html
https://crimea.ria.ru/20240415/formula-shantazha-ekspert-otsenil-slova-zelenskogo-o-trudnostyakh-dlya-vsu-1136560904.html
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россия, новости, главное за день, сша, израиль, иран, джозеф байден, президент сша (joseph biden), николай патрушев, ближний восток, в мире, безопасность, политика, помощь бойцам сво, паводки, весенние паводки в россии, курган, новости сво, терроризм
Главное за день: 15 апреля

Главные события и заявления понедельника, 15 апреля

22:53 15.04.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Обострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля. Главное из переговоров Патрушева с главой Совета нацбезопасности Израиля. РДК* внесен в список террористов и экстремистов. Армия России улучшает позиции по переднему краю. Рейтинг одобрения политики Байдена в США упал до рекордных 25%. На Курган идет разрушительный паводок. В Токмаке завершили разбор завалов после атаки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обострение между Израилем и Ираном

Россия призывает все страны Ближнего Востока вести себя сдержанно и не допустить дальнейшего обострения ирано-израильского конфликта, которое не соответствует ничьим интересам.
"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом в телефонных переговорах с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал стороны проявить сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в ходе телефонных переговоров.
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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РДК* внесен в список террористов и экстремистов

"Русский добровольческий корпус"* (РДК*) внесен в перечень террористов и экстремистов. Соответствующее решение опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

Армия России улучшает позиции по переднему краю

Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вперед по переднему краю в зоне проведения спецоперации, уничтожив 895 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", – добавили в военном ведомстве.
Также на Авдеевском направлении российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара".
Результат атаки на объекты энергетики в Киевской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Вчера, 20:59
Министр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли

Рейтинг одобрения политики Байдена в США упал до рекордных 25%

Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25 процентов, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа.
"Согласно новому опросу, только четверть американцев считают, что президентство Джо Байдена было благоприятным для страны, что может негативно сказаться на его надеждах на предстоящее переизбрание", - свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.
При этом президентство Байдена 46% респондентов назвали "в основном плохим". В отношении Трампа такие оценки высказали 33% опрошенных.

На Курган идет разрушительный паводок

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти километрах от города, ее объем колоссальный. Шумков предупредил о высокой вероятности того, что дороги будут отрезаны паводком, и тогда эвакуация может оказаться затруднена или временно невозможна.
Кроме того, в региональные МЧС сообщили, что паводки захватывают новые территории РФ. В Бурятии затоплено уже более десяти домов, началась эвакуация людей. Угроза подтопления возникла в Новосибирской области на реках Ина, Бердь, Тара и Тартас. В Курганской, Оренбургской и Томской областях продолжают бороться с паводками.
Александр Сырский и Владимир Зеленский
Вчера, 13:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ

В Токмаке завершили разбор завалов после атаки

В результате террористической атаки ВСУ на Токмак, по последним данным, погибли 16 человек, пострадали 28. Аварийные работы на месте завалов завершены, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребенка. Всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Семьи мобилизованных освободили от оплаты комуслуг

Дополнительные меры поддержки в виде льготы на оплату коммунальных услуг получат семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство России.
"Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России, внесена в список террористов и экстремистов
 
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