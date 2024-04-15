Рейтинг@Mail.ru
Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240415/mobilizovannykh-grazhdan-osvobodili-ot-uplaty-kommunalnykh-uslug-1136558332.html
Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги
Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги
Дополнительные меры поддержки в виде льготы на оплату коммунальных услуг получат семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство России. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T10:49
2024-04-15T10:54
жкх
россия
частичная мобилизация
льгота
правительство россии
сообщество итальянцев крыма
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121688778_0:140:3176:1927_1920x0_80_0_0_ee2a93247aa1b31b64aee58b226cdf3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Дополнительные меры поддержки в виде льготы на оплату коммунальных услуг получат семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство России.До этого при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывалась по установленным нормативам: в зависимости от количества проживающих в квартире граждан. В их число входили и мобилизованные граждане, несмотря на то, что они не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь же это будет учитываться в платежной квитанции."Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации", - уточняют в правительстве.В прошлом году Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерявшие родителя на СВО дети-инвалиды получат двойные пенсииУчастников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникулРаздел для ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился на госуслугах
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121688778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46b23cbead7ff614141471dc80ee2dc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, россия, частичная мобилизация, льгота, правительство россии, сообщество итальянцев крыма, соцзащита
Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги

Семьи мобилизованных освобождены от оплаты за них коммунальных услуг

10:49 15.04.2024 (обновлено: 10:54 15.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Дополнительные меры поддержки в виде льготы на оплату коммунальных услуг получат семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство России.
"Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников", - говорится в сообщении.
До этого при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывалась по установленным нормативам: в зависимости от количества проживающих в квартире граждан. В их число входили и мобилизованные граждане, несмотря на то, что они не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь же это будет учитываться в платежной квитанции.
"Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации", - уточняют в правительстве.
В прошлом году Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Потерявшие родителя на СВО дети-инвалиды получат двойные пенсии
Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул
Раздел для ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился на госуслугах
 
ЖКХРоссияЧастичная мобилизацияЛьготаПравительство РоссииСообщество итальянцев КрымаСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Грозит ли России вспышка холеры – мнение Онищенко
13:15Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ
13:14В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
13:06Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери
12:28Обострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля
12:2116 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
11:47Ждать ли на этой неделе температурного рекорда в Крыму
11:26В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
11:21На Крымском мосту остановили движение автомобилей
11:17В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину
11:10Ответный удар Израиля по Ирану: возможна ли эскалация
10:49Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги
10:30Убийственные цифры: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
10:02В Новороссийске в понедельник будут стрелять
09:56В Севастополе два бухгалтера 7 лет незаметно списывали деньги со счетов
09:21В части Симферополя на время ремонта отключат газ
09:11Паводки в России: район бедствия расширился
08:37Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова
08:19Передача Хрущевым Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка
07:52Вспышка на Солнце во вторник: сколько продлится и как повлияет на людей
Лента новостейМолния