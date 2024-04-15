https://crimea.ria.ru/20240415/mobilizovannykh-grazhdan-osvobodili-ot-uplaty-kommunalnykh-uslug-1136558332.html

Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги

Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги

Дополнительные меры поддержки в виде льготы на оплату коммунальных услуг получат семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство России. РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T10:49

2024-04-15T10:49

2024-04-15T10:54

жкх

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частичная мобилизация

льгота

правительство россии

сообщество итальянцев крыма

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Дополнительные меры поддержки в виде льготы на оплату коммунальных услуг получат семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство России.До этого при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывалась по установленным нормативам: в зависимости от количества проживающих в квартире граждан. В их число входили и мобилизованные граждане, несмотря на то, что они не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь же это будет учитываться в платежной квитанции."Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации", - уточняют в правительстве.В прошлом году Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерявшие родителя на СВО дети-инвалиды получат двойные пенсииУчастников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникулРаздел для ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился на госуслугах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, россия, частичная мобилизация, льгота, правительство россии, сообщество итальянцев крыма, соцзащита