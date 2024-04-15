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Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги
Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги
Дополнительные меры поддержки в виде льготы на оплату коммунальных услуг получат семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство России. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T10:49
2024-04-15T10:49
2024-04-15T10:54
жкх
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частичная мобилизация
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соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Дополнительные меры поддержки в виде льготы на оплату коммунальных услуг получат семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство России.До этого при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывалась по установленным нормативам: в зависимости от количества проживающих в квартире граждан. В их число входили и мобилизованные граждане, несмотря на то, что они не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь же это будет учитываться в платежной квитанции."Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации", - уточняют в правительстве.В прошлом году Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерявшие родителя на СВО дети-инвалиды получат двойные пенсииУчастников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникулРаздел для ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился на госуслугах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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жкх, россия, частичная мобилизация, льгота, правительство россии, сообщество итальянцев крыма, соцзащита
Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги
Семьи мобилизованных освобождены от оплаты за них коммунальных услуг
10:49 15.04.2024 (обновлено: 10:54 15.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Дополнительные меры поддержки в виде льготы на оплату коммунальных услуг получат семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство России.
"Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников", - говорится в сообщении.
До этого при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывалась по установленным нормативам: в зависимости от количества проживающих в квартире граждан. В их число входили и мобилизованные граждане, несмотря на то, что они не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь же это будет учитываться в платежной квитанции.
"Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации", - уточняют в правительстве.
В прошлом году Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО.
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