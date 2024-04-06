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Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул
Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T15:58
2024-04-06T15:58
закон и право
новости сво
ветераны сво
помощь бойцам сво
кредит
льготное кредитование
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если часть процентов уже уплачена, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика.В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к документу, которая, по словам главы думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, включила в число получателей этой льготы сотрудников Росгвардии, выполняющих соответствующие задачи в зоне СВО.При этом банкам из федерального бюджета будет возмещено 50% недополученного дохода по процентам в связи с вводимой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января текущего года президент России Владимир Путин поручил решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул.Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.
https://crimea.ria.ru/20240406/boytsov-rosgvardii-budut-khoronit-na-voinskikh-kladbischakh---putin-1136332438.html
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закон и право, новости сво, ветераны сво, помощь бойцам сво, кредит, льготное кредитование, владимир путин (политик)
Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул

Участники СВО освобождены от уплаты процентов за период кредитных каникул - закон

15:58 06.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента в витрине.
Знак процента в витрине. - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если часть процентов уже уплачена, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика.
В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к документу, которая, по словам главы думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, включила в число получателей этой льготы сотрудников Росгвардии, выполняющих соответствующие задачи в зоне СВО.
При этом банкам из федерального бюджета будет возмещено 50% недополученного дохода по процентам в связи с вводимой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января текущего года президент России Владимир Путин поручил решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул.
Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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Закон и правоНовости СВОВетераны СВОПомощь бойцам СВОКредитЛьготное кредитованиеВладимир Путин (политик)
 
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16:14Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон
15:58Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул
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