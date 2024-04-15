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Переговоры Патрушева с главой Совета нацбезопасности Израиля - главное - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Переговоры Патрушева с главой Совета нацбезопасности Израиля - главное
Переговоры Патрушева с главой Совета нацбезопасности Израиля - главное - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Переговоры Патрушева с главой Совета нацбезопасности Израиля - главное
Всем сторонам необходимо проявить сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в ходе телефонных переговоров с главой РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T18:14
2024-04-15T18:14
николай патрушев
совет безопасности россии
израиль
иран
в мире
безопасность
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Всем сторонам необходимо проявить сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в ходе телефонных переговоров с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщается на сайте Совбеза РФ.Москва выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами, подчеркнули в Совбезе РФ.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все страны Ближнего Востока вести себя сдержанно и не допустить дальнейшего обострения ирано-израильского конфликта, которое не соответствует ничьим интересам.В ночь на 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Правительство Израиля заявило, что Тель-Авив определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.Политолог Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" предположил, что Израиль скорее всего ответит на атаку Ирана, но это не будет массированным ударом, который означал бы начало широкомасштабной кровопролитной войны. Кроме того, это будет удар не по территории Ирана, а, например, по военным, торговым, гуманитарным представительствам Ирана или по дислокации войск за пределами страны, считает эксперт.Ранее кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах высказал мнение о том, почему обострение конфликта на Ближнем Востоке выгодно правящей партии Израиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООНКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – экспертИзраиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран
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николай патрушев, совет безопасности россии , израиль, иран, в мире, безопасность, политика, новости
Переговоры Патрушева с главой Совета нацбезопасности Израиля - главное

Патрушев на переговорах с главой нацбезопасности Израиля призвал страны к сдержанности

18:14 15.04.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Всем сторонам необходимо проявить сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в ходе телефонных переговоров с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщается на сайте Совбеза РФ.
"В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Николаем Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта", – говорится в сообщении.
Москва выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами, подчеркнули в Совбезе РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все страны Ближнего Востока вести себя сдержанно и не допустить дальнейшего обострения ирано-израильского конфликта, которое не соответствует ничьим интересам.
В ночь на 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Правительство Израиля заявило, что Тель-Авив определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Политолог Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" предположил, что Израиль скорее всего ответит на атаку Ирана, но это не будет массированным ударом, который означал бы начало широкомасштабной кровопролитной войны. Кроме того, это будет удар не по территории Ирана, а, например, по военным, торговым, гуманитарным представительствам Ирана или по дислокации войск за пределами страны, считает эксперт.
Ранее кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах высказал мнение о том, почему обострение конфликта на Ближнем Востоке выгодно правящей партии Израиля.
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