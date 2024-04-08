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Главное за день: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Главное за день: 8 апреля
Главное за день: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Главное за день: 8 апреля
ВС РФ за сутки уничтожили около тысячи боевиков ВСУ. Украина снова атаковала Запорожскую АЭС. Следком выявил связь террористов в "Крокусе" с украинскими... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T22:06
2024-04-08T22:28
главное за день
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
рафаэль гросси
министерство иностранных дел рф (мид рф)
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили около тысячи боевиков ВСУ. Украина снова атаковала Запорожскую АЭС. Следком выявил связь террористов в "Крокусе" с украинскими спецслужбами. С наводнениями в России борются усиленные группировки МЧС и военные. Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные за сутки уничтожили еще почти тысячу боевиков ВСУ, улучшили позиции на разных направлениях фронта и разбили вражескую технику, в том числе зарубежную. Также в зоне СВО за сутки сбиты почти 300 беспилотников ВСУ, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.Атаки ВСУ на ЗАЭСЗапорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля. Такое мнение выразил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В понедельник днем ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока. Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного террора, говорится в заявлении МИД России по поводу обстрелов АЭС.Новые данные о подготовке террористов к атаке на "Крокус"Следствие получило значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к атаке на "Крокус", которые могут говорить об их связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СК России. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокус Сити Холле".Паводки в регионах РФВ результате весенних паводков могут быть подтопления в Курганской области, также существует вероятность подтопления районов Тюмени. В этих регионах МЧС сосредоточит группировку, включая вертолеты для эвакуации и доставки грузов, к ситуации подключили военных. Сейчас в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах. Более 6,5 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Орске Оренбургской области. Самая сложная ситуация складывается в Советском районе города, где все еще прибывает вода. Пик паводка в Оренбурге, по прогнозам специалистов, придется на среду, 10 апреля. Президент Владимир Путин, заслушав доклады главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации, поручил создать специальную правительственную комиссию.ЧП в Смоленской областиПутепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина, пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы, сообщили в понедельник в региональном управлении МЧС. Движение на перегоне Вязьма – Семлево было приостановлено. На место обрушения направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей, создан оперштаб в РЖД. По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20240408/udar-iskandera-vs-rf-unichtozhili-sklad-tyazhelykh-bpla-v-zaporozhe-1136381962.html
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заэс (запорожская атомная электростанция)
смоленская область
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главное за день, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, рафаэль гросси, министерство иностранных дел рф (мид рф), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), "крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), весенние паводки в россии, смоленская область, происшествия, новости
Главное за день: 8 апреля

Главные события и заявления понедельника, 8 апреля

22:06 08.04.2024 (обновлено: 22:28 08.04.2024)
 
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили около тысячи боевиков ВСУ. Украина снова атаковала Запорожскую АЭС. Следком выявил связь террористов в "Крокусе" с украинскими спецслужбами. С наводнениями в России борются усиленные группировки МЧС и военные. Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российские военные за сутки уничтожили еще почти тысячу боевиков ВСУ, улучшили позиции на разных направлениях фронта и разбили вражескую технику, в том числе зарубежную. Также в зоне СВО за сутки сбиты почти 300 беспилотников ВСУ, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
20:14
Удар "Искандера": ВС РФ уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье

Атаки ВСУ на ЗАЭС

Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля. Такое мнение выразил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В понедельник днем ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока. Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного террора, говорится в заявлении МИД России по поводу обстрелов АЭС.
Обстрелы ВСУ
20:54
Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома

Новые данные о подготовке террористов к атаке на "Крокус"

Следствие получило значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к атаке на "Крокус", которые могут говорить об их связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СК России. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокус Сити Холле".
Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
08:47
Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"

Паводки в регионах РФ

В результате весенних паводков могут быть подтопления в Курганской области, также существует вероятность подтопления районов Тюмени. В этих регионах МЧС сосредоточит группировку, включая вертолеты для эвакуации и доставки грузов, к ситуации подключили военных. Сейчас в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах. Более 6,5 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Орске Оренбургской области. Самая сложная ситуация складывается в Советском районе города, где все еще прибывает вода. Пик паводка в Оренбурге, по прогнозам специалистов, придется на среду, 10 апреля. Президент Владимир Путин, заслушав доклады главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации, поручил создать специальную правительственную комиссию.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
11:40
Детей эвакуировали из школы в Новороссийске из-за пожара

ЧП в Смоленской области

Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина, пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы, сообщили в понедельник в региональном управлении МЧС. Движение на перегоне Вязьма – Семлево было приостановлено. На место обрушения направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей, создан оперштаб в РЖД. По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело.
ДТП в Самарской области
10:06
Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой
 
Главное за деньМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)МАГАТЭРафаэль ГроссиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)"Крокус Сити Холл"СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Весенние паводки в РоссииСмоленская областьПроисшествияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
22:42Обрушение моста в Смоленской области: пострадавших эвакуируют в Москву
22:30Главные новости Крыма: 8 апреля
22:07"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВО
22:06Главное за день: 8 апреля
21:52В Ленинском районе Крыма более суток не будет воды
21:31В Крыму за три месяца в центры онкопомощи обратились более 8 тыс человек
21:16"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям Эльтигена
20:54Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома
20:32Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
20:23Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часу
20:14Удар "Искандера": ВС РФ уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
19:53В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса
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