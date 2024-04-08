Главное за день: 8 апреля
Главные события и заявления понедельника, 8 апреля
22:06 08.04.2024 (обновлено: 22:28 08.04.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили около тысячи боевиков ВСУ. Украина снова атаковала Запорожскую АЭС. Следком выявил связь террористов в "Крокусе" с украинскими спецслужбами. С наводнениями в России борются усиленные группировки МЧС и военные. Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Российские военные за сутки уничтожили еще почти тысячу боевиков ВСУ, улучшили позиции на разных направлениях фронта и разбили вражескую технику, в том числе зарубежную. Также в зоне СВО за сутки сбиты почти 300 беспилотников ВСУ, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.
Атаки ВСУ на ЗАЭС
Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля. Такое мнение выразил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В понедельник днем ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока. Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного террора, говорится в заявлении МИД России по поводу обстрелов АЭС.
Новые данные о подготовке террористов к атаке на "Крокус"
Следствие получило значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к атаке на "Крокус", которые могут говорить об их связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СК России. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокус Сити Холле".
Паводки в регионах РФ
В результате весенних паводков могут быть подтопления в Курганской области, также существует вероятность подтопления районов Тюмени. В этих регионах МЧС сосредоточит группировку, включая вертолеты для эвакуации и доставки грузов, к ситуации подключили военных. Сейчас в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах. Более 6,5 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Орске Оренбургской области. Самая сложная ситуация складывается в Советском районе города, где все еще прибывает вода. Пик паводка в Оренбурге, по прогнозам специалистов, придется на среду, 10 апреля. Президент Владимир Путин, заслушав доклады главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации, поручил создать специальную правительственную комиссию.
ЧП в Смоленской области
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина, пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы, сообщили в понедельник в региональном управлении МЧС. Движение на перегоне Вязьма – Семлево было приостановлено. На место обрушения направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей, создан оперштаб в РЖД. По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело.