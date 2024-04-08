https://crimea.ria.ru/20240408/glavnoe-za-den-8-aprelya-1136382940.html

Главное за день: 8 апреля

Главное за день: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Главное за день: 8 апреля

ВС РФ за сутки уничтожили около тысячи боевиков ВСУ. Украина снова атаковала Запорожскую АЭС. Следком выявил связь террористов в "Крокусе" с украинскими... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T22:06

2024-04-08T22:06

2024-04-08T22:28

главное за день

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

заэс (запорожская атомная электростанция)

магатэ

рафаэль гросси

министерство иностранных дел рф (мид рф)

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили около тысячи боевиков ВСУ. Украина снова атаковала Запорожскую АЭС. Следком выявил связь террористов в "Крокусе" с украинскими спецслужбами. С наводнениями в России борются усиленные группировки МЧС и военные. Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные за сутки уничтожили еще почти тысячу боевиков ВСУ, улучшили позиции на разных направлениях фронта и разбили вражескую технику, в том числе зарубежную. Также в зоне СВО за сутки сбиты почти 300 беспилотников ВСУ, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.Атаки ВСУ на ЗАЭСЗапорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля. Такое мнение выразил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В понедельник днем ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока. Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного террора, говорится в заявлении МИД России по поводу обстрелов АЭС.Новые данные о подготовке террористов к атаке на "Крокус"Следствие получило значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к атаке на "Крокус", которые могут говорить об их связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СК России. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокус Сити Холле".Паводки в регионах РФВ результате весенних паводков могут быть подтопления в Курганской области, также существует вероятность подтопления районов Тюмени. В этих регионах МЧС сосредоточит группировку, включая вертолеты для эвакуации и доставки грузов, к ситуации подключили военных. Сейчас в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах. Более 6,5 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Орске Оренбургской области. Самая сложная ситуация складывается в Советском районе города, где все еще прибывает вода. Пик паводка в Оренбурге, по прогнозам специалистов, придется на среду, 10 апреля. Президент Владимир Путин, заслушав доклады главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации, поручил создать специальную правительственную комиссию.ЧП в Смоленской областиПутепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина, пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы, сообщили в понедельник в региональном управлении МЧС. Движение на перегоне Вязьма – Семлево было приостановлено. На место обрушения направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей, создан оперштаб в РЖД. По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело.

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https://crimea.ria.ru/20240408/ataka-vsu-na-khersonschinu--raneny-mirnye-zhiteli-i-razrusheny-doma-1136382623.html

https://crimea.ria.ru/20240408/zapadnye-smi-poluchili-ukazanie-molchat-o-chisle-zhertv-terakta-v-krokuse-1136359050.html

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https://crimea.ria.ru/20240408/dvoe-pogibshikh-i-26-postradavshikh-podrobnosti-dtp-v-avtobusom-pod-samaroy-1136361395.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

смоленская область

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2024

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