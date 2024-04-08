https://crimea.ria.ru/20240408/sk-vyyavil-svyaz-terroristov-v-krokuse-s-ukrainskimi-spetssluzhbami-1136372139.html
СК выявил связь террористов в "Крокусе" с украинскими спецслужбами
СК выявил связь террористов в "Крокусе" с украинскими спецслужбами - РИА Новости Крым, 08.04.2024
СК выявил связь террористов в "Крокусе" с украинскими спецслужбами
Следствие получило значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к атаке на "Крокус", которые могут говорить об их связи с украинскими спецслужбами. РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T15:12
2024-04-08T15:12
2024-04-08T15:25
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
"крокус сити холл"
теракт
россия
украина
украинские спецслужбы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Следствие получило значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к атаке на "Крокус", которые могут говорить об их связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба СК России по итогам оперативного совещания о ходе расследования теракта, которое состоялось в пятницу под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.По данным пресс-службы, сейчас продолжается работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших. Следователи продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать других участников преступления – исполнителей, пособников и организаторов.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда. 4 апреля были задержаны еще трое фигурантов по этому делу, операции по их задержанию проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. Среди задержанных гражданин России и два иностранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатского региона. 5 апреля в Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе".7 апреля обвиняемые в теракте на допросе назвали некоего Сайфулло "координатором", обозначившим место атаки, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.* запрещенная в РФ международная террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБФСБ: террористов из "Крокуса" хотели встретить на Украине как героев
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, "крокус сити холл", теракт, россия, украина, украинские спецслужбы
СК выявил связь террористов в "Крокусе" с украинскими спецслужбами
СК получил данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с украинскими спецслужбами
15:12 08.04.2024 (обновлено: 15:25 08.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Следствие получило значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к атаке на "Крокус", которые могут говорить об их связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба СК России по итогам оперативного совещания о ходе расследования теракта, которое состоялось в пятницу под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.
"На данный момент по уголовному делу установлены 11 лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами", – сказано в сообщении СК РФ.
По данным пресс-службы, сейчас продолжается работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших. Следователи продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать других участников преступления – исполнителей, пособников и организаторов.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Впоследствии правоохранители задержали
еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.
4 апреля были задержаны
еще трое фигурантов по этому делу, операции по их задержанию проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. Среди задержанных гражданин России и два иностранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатского региона. 5 апреля в Москве арестован
еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе".
7 апреля обвиняемые в теракте на допросе назвали
некоего Сайфулло "координатором", обозначившим место атаки, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил
, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
* запрещенная в РФ международная террористическая организация
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