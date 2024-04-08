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Девять детей остались сиротами после теракта в "Крокусе"

Девять детей остались сиротами после теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Девять детей остались сиротами после теракта в "Крокусе"

Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T15:16

2024-04-08T15:16

2024-04-08T15:16

"крокус сити холл"

теракт

дети

мария львова-белова

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Особое внимание - детям, потерявшим в результате трагедии (в "Крокус Сити Холле" – ред.) родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей", - написала Львова-Белова в ВК.Она уточнила, что опекунами стали их родственники.Она также рассказала, что пятеро из шести детей, которые были госпитализированы после теракта, уже выписали домой. В московской клинике им. З.А. Башляевой остается 12-летний Дима, которого я навещала."К счастью, он уже в сознании, однако пока в реанимации. По словам врачей, состояние все еще тяжелое, но динамика положительная", - написала Львова-Белова.По последним данным, шестеро детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити ".Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатораУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", теракт, дети, мария львова-белова, россия, москва, общество, новости