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Девять детей остались сиротами после теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Девять детей остались сиротами после теракта в "Крокусе"
Девять детей остались сиротами после теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Девять детей остались сиротами после теракта в "Крокусе"
Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T15:16
2024-04-08T15:16
"крокус сити холл"
теракт
дети
мария львова-белова
россия
москва
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Особое внимание - детям, потерявшим в результате трагедии (в "Крокус Сити Холле" – ред.) родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей", - написала Львова-Белова в ВК.Она уточнила, что опекунами стали их родственники.Она также рассказала, что пятеро из шести детей, которые были госпитализированы после теракта, уже выписали домой. В московской клинике им. З.А. Башляевой остается 12-летний Дима, которого я навещала."К счастью, он уже в сознании, однако пока в реанимации. По словам врачей, состояние все еще тяжелое, но динамика положительная", - написала Львова-Белова.По последним данным, шестеро детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити ".Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатораУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
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"крокус сити холл", теракт, дети, мария львова-белова, россия, москва, общество, новости
Девять детей остались сиротами после теракта в "Крокусе"

Девять детей остались сиротами после теракта в "Крокус Сити Холле"

15:16 08.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАкция в память о погибших в "Крокус Сити Холле"
Акция в память о погибших в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Особое внимание - детям, потерявшим в результате трагедии (в "Крокус Сити Холле" – ред.) родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей", - написала Львова-Белова в ВК.
Она уточнила, что опекунами стали их родственники.
"Слава Богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то - бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли. С семьями остаемся на связи, чтобы при необходимости своевременно поддержать", - добавила она.
Она также рассказала, что пятеро из шести детей, которые были госпитализированы после теракта, уже выписали домой. В московской клинике им. З.А. Башляевой остается 12-летний Дима, которого я навещала.
"К счастью, он уже в сознании, однако пока в реанимации. По словам врачей, состояние все еще тяжелое, но динамика положительная", - написала Львова-Белова.
По последним данным, шестеро детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити ".

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
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"Крокус Сити Холл"ТерактдетиМария Львова-БеловаРоссияМоскваОбществоНовости
 
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