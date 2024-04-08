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Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часу
Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часу
По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело. Об сообщает пресс-служба Следственного Управления СК... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T20:23
2024-04-08T20:23
2024-04-08T20:25
смоленская область
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мост
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело. Об сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по региону.По данным СК, сейчас число пострадавших уточняется. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, проводится осмотр, изымается документация, назначаются экспертизы, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельств и причин произошедшего.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики, из-за обрушения путепровода повреждены сети газоснабжения, без газа остаются 69 юрлиц, пять котельных, около 8,8 тыс физлиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, на месте находятся аварийные бригады.По данным ГУМЧС по Смоленской области, три "Ласточки" задержаны из-за обрушения моста, задержек поездов дальнего следования нет, они идут ночью.
https://crimea.ria.ru/20240408/puteprovod-s-dvumya-mashinami-obrushilsya-v--smolenskoy-oblasti-1136377668.html
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смоленская область, новости, мост, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), железная дорога, транспорт
Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часу
Следком завел дело после обрушения путепровода в Смоленской области
20:23 08.04.2024 (обновлено: 20:25 08.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело. Об сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по факту обрушения моста в Вязьме возбуждено уголовное дело", – говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, сейчас число пострадавших уточняется. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, проводится осмотр, изымается документация, назначаются экспертизы, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельств и причин произошедшего.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики, из-за обрушения путепровода повреждены сети газоснабжения, без газа остаются 69 юрлиц, пять котельных, около 8,8 тыс физлиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, на месте находятся аварийные бригады.
По данным ГУМЧС по Смоленской области, три "Ласточки" задержаны из-за обрушения моста, задержек поездов дальнего следования нет, они идут ночью.