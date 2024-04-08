https://crimea.ria.ru/20240408/obrushenie-puteprovoda-v-smolenskoy-oblasti-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1136382458.html

Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часу

Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часу

По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело. Об сообщает пресс-служба Следственного Управления СК... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T20:23

2024-04-08T20:23

2024-04-08T20:25

смоленская область

новости

мост

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

железная дорога

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело. Об сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по региону.По данным СК, сейчас число пострадавших уточняется. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, проводится осмотр, изымается документация, назначаются экспертизы, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельств и причин произошедшего.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики, из-за обрушения путепровода повреждены сети газоснабжения, без газа остаются 69 юрлиц, пять котельных, около 8,8 тыс физлиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, на месте находятся аварийные бригады.По данным ГУМЧС по Смоленской области, три "Ласточки" задержаны из-за обрушения моста, задержек поездов дальнего следования нет, они идут ночью.

https://crimea.ria.ru/20240408/puteprovod-s-dvumya-mashinami-obrushilsya-v--smolenskoy-oblasti-1136377668.html

смоленская область

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смоленская область, новости, мост, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), железная дорога, транспорт