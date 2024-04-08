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Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области – есть жертвы
Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области – есть жертвы
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина. Об этом... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T17:57
2024-04-08T17:57
2024-04-08T18:25
смоленская область
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транспорт
московская железная дорога
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мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина. Об этом со ссылкой на региональное управлении МЧС пишет РИА Новости.Уточняется, что пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы.По данным Московской железной дороги, приостановлено движение на перегоне Вязьма – Семлево. На место обрушения направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей, создан оперштаб в РЖД.Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале написал, что взял ситуацию под личный контроль.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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смоленская область, происшествия, новости, транспорт, московская железная дорога, железная дорога, мост
Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области – есть жертвы
Мост с находившимися на нем двумя автомобилями обрушился в Смоленской области: есть жертвы
17:57 08.04.2024 (обновлено: 18:25 08.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина. Об этом со ссылкой на региональное управлении МЧС пишет РИА Новости.
"Женщина из легкового автомобиля погибла, мужчина из грузового автомобиля в тяжелом состоянии", – рассказала собеседница агентства.
Уточняется, что пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы.
По данным Московской железной дороги, приостановлено движение на перегоне Вязьма – Семлево. На место обрушения направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей, создан оперштаб в РЖД.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале написал, что взял ситуацию под личный контроль.