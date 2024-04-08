https://crimea.ria.ru/20240408/puteprovod-s-dvumya-mashinami-obrushilsya-v--smolenskoy-oblasti-1136377668.html

Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области – есть жертвы

Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области – есть жертвы

Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина. Об этом... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T17:57

2024-04-08T17:57

2024-04-08T18:25

смоленская область

происшествия

новости

транспорт

московская железная дорога

железная дорога

мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина. Об этом со ссылкой на региональное управлении МЧС пишет РИА Новости.Уточняется, что пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы.По данным Московской железной дороги, приостановлено движение на перегоне Вязьма – Семлево. На место обрушения направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей, создан оперштаб в РЖД.Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале написал, что взял ситуацию под личный контроль.

смоленская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, происшествия, новости, транспорт, московская железная дорога, железная дорога, мост