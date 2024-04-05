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Главные новости Крыма: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Главные новости Крыма: 5 апреля
Главные новости Крыма: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Главные новости Крыма: 5 апреля
В Севастополе на пожаре погибла женщина. Бывший депутат и предприниматель в Нижнегорском районе Крыма пойдут под суд за вымогательство. В Коктебеле на лето... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T22:58
2024-04-05T22:58
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судак
коктебель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5апр - РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре погибла женщина. Бывший депутат и предприниматель в Нижнегорском районе Крыма пойдут под суд за вымогательство. В Коктебеле на лето откроют пять пляжей, а в Судаке отремонтируют набережную. В Севастополе вечером объявляли воздушную тревогу, на Крымском мосту перекрывали движение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Смерть на пожареВ Севастополе на территории садового товарищества "Гавань" в Нахимовском районе сгорел двухэтажный деревянный дом, спасатели обнаружили в нем женщину без признаков жизни. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю."При разборе конструкций была обнаружена женщина без признаков жизни. Из дома был вынесен еще один газовый баллон. В 16:09 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Всего сотрудники МЧС вынесли из дома три газовых баллона, которые могли разгерметизироваться.Экс-депутата и предпринимателя осудят за вымогательствоДвум жителям Нижнегорского района Крыма, бывшему депутату и предпринимателю, предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.При этом, по информации прокуратуры, обвиняемые угрожали распространением о потерпевшем и членах его семьи сведений, порочащих их честь и достоинство.В Коктебеле летом будут открыты пять пляжейВ связи с реконструкцией набережной, а также строительством очистных сооружений, газификацией и проведением канализации в Коктебеле этим летом будут открыты для туристов пять пляжей из 15, сообщили в администрации Феодосии."В сезоне 2024 года в связи с проведением масштабных работ по реконструкции набережной, газификации и работ по проведению канализации в Коктебеле будут принимать гостей и жителей Крыма пять пляжей. Все они расположены за холмом Юнге", - сказано в сообщении.По данным властей, к сезону подготовят пляжи на ул. Юнге (бывший пляж "Риол"), в районе базы отдыха "ДИМ", пляж (КО-21), на ул. Морская и на ул. Юнге, 7а.Набережную в Судаке отремонтируют к началу летаВ Судаке к 1 июня будет отремонтирована набережная в районе мыса Алчак. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" рассказал глава администрации Судака Константин Подсевалов.Воздушная тревога в СевастополеВ Севастополе вечером в пятницу была объявлена воздушная тревога. Военные задействовали табельные средства маскировки – задымление Севастопольской бухты. Спустя около получаса тревога была отменена.При этом 5 апреля дважды ограничивали проезд по Крымскому мосту. В первый раз он был закрыт около 16:00. Ограничение действовало полчаса. Во второй раз движение было приостановлено в 19:17. В этот раз запрет действовал около часа.
https://crimea.ria.ru/20240405/solntse-smenitsya-dozhdyami-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1136314882.html
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96
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крым, главное за день, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, судак, коктебель, реконструкция набережной в коктебеле, общество, пожар, вымогательство
Главные новости Крыма: 5 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 5 апреля

22:58 05.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Коктебеле
Реконструкция набережной в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5апр - РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре погибла женщина. Бывший депутат и предприниматель в Нижнегорском районе Крыма пойдут под суд за вымогательство. В Коктебеле на лето откроют пять пляжей, а в Судаке отремонтируют набережную. В Севастополе вечером объявляли воздушную тревогу, на Крымском мосту перекрывали движение.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Смерть на пожаре

В Севастополе на территории садового товарищества "Гавань" в Нахимовском районе сгорел двухэтажный деревянный дом, спасатели обнаружили в нем женщину без признаков жизни. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.
"При разборе конструкций была обнаружена женщина без признаков жизни. Из дома был вынесен еще один газовый баллон. В 16:09 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Всего сотрудники МЧС вынесли из дома три газовых баллона, которые могли разгерметизироваться.
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Экс-депутата и предпринимателя осудят за вымогательство

Двум жителям Нижнегорского района Крыма, бывшему депутату и предпринимателю, предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что подельники требовали у местного жителя, который купил два участка в Митрофановском сельском поселении, продать земли обратно. Сообщники предложили заведомо заниженную цену без учета значительных вложений нового собственника", - сообщают в Следкоме Крыма и Севастополя.
При этом, по информации прокуратуры, обвиняемые угрожали распространением о потерпевшем и членах его семьи сведений, порочащих их честь и достоинство.

В Коктебеле летом будут открыты пять пляжей

В связи с реконструкцией набережной, а также строительством очистных сооружений, газификацией и проведением канализации в Коктебеле этим летом будут открыты для туристов пять пляжей из 15, сообщили в администрации Феодосии.
"В сезоне 2024 года в связи с проведением масштабных работ по реконструкции набережной, газификации и работ по проведению канализации в Коктебеле будут принимать гостей и жителей Крыма пять пляжей. Все они расположены за холмом Юнге", - сказано в сообщении.
По данным властей, к сезону подготовят пляжи на ул. Юнге (бывший пляж "Риол"), в районе базы отдыха "ДИМ", пляж (КО-21), на ул. Морская и на ул. Юнге, 7а.
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Набережную в Судаке отремонтируют к началу лета

В Судаке к 1 июня будет отремонтирована набережная в районе мыса Алчак. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" рассказал глава администрации Судака Константин Подсевалов.
"Мы начали эксперимент и делаем сейчас набережную в районе Алчака. Думаю, к 1 июня там будет новая набережная", - сказал он.

Воздушная тревога в Севастополе

В Севастополе вечером в пятницу была объявлена воздушная тревога. Военные задействовали табельные средства маскировки – задымление Севастопольской бухты. Спустя около получаса тревога была отменена.
При этом 5 апреля дважды ограничивали проезд по Крымскому мосту. В первый раз он был закрыт около 16:00. Ограничение действовало полчаса. Во второй раз движение было приостановлено в 19:17. В этот раз запрет действовал около часа.
 
КрымГлавное за деньНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяСудакКоктебельРеконструкция набережной в КоктебелеОбществоПожарВымогательство
 
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