https://crimea.ria.ru/20240405/glavnye-novosti-kryma-5-aprelya-1136322132.html

Главные новости Крыма: 5 апреля

Главные новости Крыма: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Главные новости Крыма: 5 апреля

В Севастополе на пожаре погибла женщина. Бывший депутат и предприниматель в Нижнегорском районе Крыма пойдут под суд за вымогательство. В Коктебеле на лето... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T22:58

2024-04-05T22:58

2024-04-05T22:58

крым

главное за день

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

судак

коктебель

реконструкция набережной в коктебеле

общество

пожар

вымогательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134626763_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3356878e8107085cddb33e710f9daa2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5апр - РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре погибла женщина. Бывший депутат и предприниматель в Нижнегорском районе Крыма пойдут под суд за вымогательство. В Коктебеле на лето откроют пять пляжей, а в Судаке отремонтируют набережную. В Севастополе вечером объявляли воздушную тревогу, на Крымском мосту перекрывали движение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Смерть на пожареВ Севастополе на территории садового товарищества "Гавань" в Нахимовском районе сгорел двухэтажный деревянный дом, спасатели обнаружили в нем женщину без признаков жизни. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю."При разборе конструкций была обнаружена женщина без признаков жизни. Из дома был вынесен еще один газовый баллон. В 16:09 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Всего сотрудники МЧС вынесли из дома три газовых баллона, которые могли разгерметизироваться.Экс-депутата и предпринимателя осудят за вымогательствоДвум жителям Нижнегорского района Крыма, бывшему депутату и предпринимателю, предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.При этом, по информации прокуратуры, обвиняемые угрожали распространением о потерпевшем и членах его семьи сведений, порочащих их честь и достоинство.В Коктебеле летом будут открыты пять пляжейВ связи с реконструкцией набережной, а также строительством очистных сооружений, газификацией и проведением канализации в Коктебеле этим летом будут открыты для туристов пять пляжей из 15, сообщили в администрации Феодосии."В сезоне 2024 года в связи с проведением масштабных работ по реконструкции набережной, газификации и работ по проведению канализации в Коктебеле будут принимать гостей и жителей Крыма пять пляжей. Все они расположены за холмом Юнге", - сказано в сообщении.По данным властей, к сезону подготовят пляжи на ул. Юнге (бывший пляж "Риол"), в районе базы отдыха "ДИМ", пляж (КО-21), на ул. Морская и на ул. Юнге, 7а.Набережную в Судаке отремонтируют к началу летаВ Судаке к 1 июня будет отремонтирована набережная в районе мыса Алчак. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" рассказал глава администрации Судака Константин Подсевалов.Воздушная тревога в СевастополеВ Севастополе вечером в пятницу была объявлена воздушная тревога. Военные задействовали табельные средства маскировки – задымление Севастопольской бухты. Спустя около получаса тревога была отменена.При этом 5 апреля дважды ограничивали проезд по Крымскому мосту. В первый раз он был закрыт около 16:00. Ограничение действовало полчаса. Во второй раз движение было приостановлено в 19:17. В этот раз запрет действовал около часа.

https://crimea.ria.ru/20240405/solntse-smenitsya-dozhdyami-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1136314882.html

https://crimea.ria.ru/20240405/kogda-v-kerchi-poyavitsya-basseyn-i-ledovyy-dvorets-1136317407.html

крым

судак

коктебель

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, судак, коктебель, реконструкция набережной в коктебеле, общество, пожар, вымогательство