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Крымский мост снова закрыт
Крымский мост снова закрыт - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Крымский мост снова закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T19:18
2024-04-05T19:18
2024-04-05T19:25
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив введены второй раз в течение пятницы. В первый раз он был закрыт около 16:00. Ограничение действовало полчаса.После возобновления движения в очереди у досмотровых пунктов скопилось 215 машин со стороны Керчи и Тамани. К 19:00 пробок на въезде в Крым не осталось. Из Керчи проезда ожидали 35 автомобилей.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход - стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост снова закрыт
Движение по Крымскому мосту ограничено второй раз за день
19:18 05.04.2024 (обновлено: 19:25 05.04.2024)