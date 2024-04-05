https://crimea.ria.ru/20240405/krymskiy-most-snova-zakryt-1136318098.html

Крымский мост снова закрыт

Крымский мост снова закрыт - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Крымский мост снова закрыт

Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T19:18

2024-04-05T19:18

2024-04-05T19:25

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

керчь

тамань

краснодарский край

логистика

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив введены второй раз в течение пятницы. В первый раз он был закрыт около 16:00. Ограничение действовало полчаса.После возобновления движения в очереди у досмотровых пунктов скопилось 215 машин со стороны Керчи и Тамани. К 19:00 пробок на въезде в Крым не осталось. Из Керчи проезда ожидали 35 автомобилей.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход - стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма